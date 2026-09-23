Quang Hải cùng Chu Thanh Huyền ngồi trên xe sang 8 tỷ đến trường học của con

Ở đợt hội quân mới nhất của Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik đã phải nhận tin không vui khi Nguyễn Quang Hải gặp phải chấn thương cổ chân trái. Dù được triệu tập, thể trạng không đảm bảo khiến tiền vệ sinh năm 1997 phải rút lui khỏi danh sách thi đấu để tập trung hồi phục.

Tranh thủ quỹ thời gian nghỉ ngơi để đồng hành cùng con trai

Dù lỡ hẹn với đấu trường quốc tế, Quang Hải lại có cơ hội hiếm hoi rời xa trái bóng tròn để hoàn thành vai trò của một người cha. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi phục hồi, nam cầu thủ cùng bà xã Chu Thanh Huyền đã có mặt tại trường mầm non của con trai đầu lòng – bé Lido để tham dự và cổ vũ cậu bé biểu diễn văn nghệ nhân dịp Tết Trung thu.

Quang Hải và vợ đồng hành cùng con

Xuất hiện tại sự kiện của trường, Quang Hải diện trang phục polo trắng giản dị, đeo kính râm nhưng luôn nở nụ cười rạng rỡ. Anh ẵm chặt quý tử trong tay, trong khi bé Lido diện bộ đồ bà ba nâu vô cùng đáng yêu để sẵn sàng lên sân khấu. Trước đó, Chu Thanh Huyền cũng hào hứng chia sẻ khoảnh khắc hai vợ chồng cùng ngồi trên xe ô tô di chuyển đến trường con. Những hình ảnh đời thường giản dị, ấm áp này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Cuộc sống hôn nhân ngọt ngào và tự chủ của cặp đôi

Kể từ khi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024 và đón con trai đầu lòng vào tháng 7 cùng năm, cuộc sống hôn nhân của Quang Hải và Chu Thanh Huyền luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Quang Hải giờ đây trở thành một người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Anh không ngần ngại thức đêm phụ vợ chăm con, chủ động san sẻ công việc nhà và luôn dành cho bà xã sự nuông chiều.

Về phía Chu Thanh Huyền, cô khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại khi tự chủ tài chính nhờ công việc bán hàng online. Sự đồng hành, thấu hiểu và vững vàng của cô trên khán đài lẫn trong cuộc sống đời thường chính là điểm tựa vững chắc giúp Quang Hải yên tâm cống hiến cho sự nghiệp, đồng thời vun đắp nên tổ ấm trọn vẹn, hạnh phúc.