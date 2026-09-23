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Văn Quyết có sự thay đổi lớn

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Bước đi mới trong sự nghiệp của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Trong thời gian V.League tạm nghỉ nhường chỗ cho đợt tập trung FIFA Days, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội đã có bước tiến quan trọng cho chặng đường tương lai. Anh tham dự khóa đào tạo huấn luyện viên chứng chỉ B do AFC và VFF phối hợp tổ chức tại Hải Phòng, đồng thời nhận được sự tín nhiệm lớn từ các đồng nghiệp khi được bầu làm lớp trưởng. Khóa học do Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi cùng HLV Lê Huỳnh Đức trực tiếp giảng dạy, cung cấp những kiến thức chuyên môn bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế.

Văn Quyết đi học làm HLV (Ảnh: VFF)

Dù hợp đồng thi đấu của Văn Quyết với đội bóng Thủ đô vẫn kéo dài đến năm 2028, ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã chủ động tạo điều kiện tối đa để anh vừa cống hiến trên sân cỏ vừa hoàn thiện các bằng cấp huấn luyện.

Bước đi mới này hoàn toàn phù hợp với tính cách chuyên nghiệp và tư duy chiến thuật sâu sắc mà Văn Quyết đã thể hiện xuyên suốt sự nghiệp lẫy lừng. Trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công trước khi gắn bó trọn vẹn đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo CLB Hà Nội từ năm 2011, anh nhanh chóng trở thành biểu tượng chiến thắng của đội bóng Thủ đô. Cùng với CLB Hà Nội, Văn Quyết đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm 5 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia và 5 Siêu cúp Quốc gia, đồng thời nắm giữ kỷ lục là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử V.League.

Văn Quyết tiếp bước sự nghiệp lẫy lừng bằng việc đi học HLV (Ảnh: FBNV)

Ở góc độ cá nhân, những đóng góp bền bỉ đã giúp anh hai lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2020 và 2022, cùng nhiều lần được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Văn Quyết từng giữ tấm băng thủ lĩnh trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo và đứng thứ 5 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử Đội tuyển Việt Nam với 18 bàn thắng.

Ngay cả khi bước qua độ tuổi ngoài 30, Nguyễn Văn Quyết vẫn duy trì thể lực dẻo dai, nhãn quan chiến thuật sắc bén và phong cách sinh hoạt chuẩn mực. Việc chủ động đi học làm huấn luyện viên khi vẫn đang thi đấu đỉnh cao không chỉ cho thấy tầm nhìn xa của anh, mà còn hứa hẹn sẽ mang đến cho bóng đá Việt Nam một chiến lược gia bản lĩnh và tài năng trong tương lai không xa.

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Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

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