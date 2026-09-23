Mối quan hệ của Ngọc Trinh với Quốc Trường

Mới đây, Quốc Trường đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc xuất hiện cùng Ngọc Trinh. Nam diễn viên hài hước chú thích: “Bạch mã hoàng tử mới chịu” và gắn thẻ người đẹp.

Trong đoạn clip, Ngọc Trinh diện váy đỏ nổi bật, bước lên một chiếc ô tô màu đen giữa lúc trời mưa. Quốc Trường xuất hiện bên cạnh trong bộ suit trắng, chủ động cầm ô che. Khi Ngọc Trinh tới gần, nam diễn viên chủ động đưa tay mở cửa xe cho người đẹp. Cách xây dựng khung hình cùng trang phục đối lập trắng - đỏ khiến khoảnh khắc mang màu sắc giống một cảnh phim lãng mạn.

Đến hiện tại, đoạn video đã nhận khoảng 19.700 lượt thích, cùng hàng trăm bình luận và lượt lưu. Nhiều người dùng cũng nhanh mắt phát hiện chi tiết “bất thường” và đùa rằng: “Sao ổng cầm dù che cho mình ổng, để chị tui tự ngồi vô xe vậy”, “Giờ em mới hiểu anh làm tất cả cũng chỉ vì anh”...

Sau một thời gian không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, khoảnh khắc mới nhất của Quốc Trường và Ngọc Trinh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Cả hai được nhận xét vẫn duy trì sức hút khi đứng chung khung hình, đặc biệt là sự tương tác tự nhiên và ngoại hình nổi bật.

Trước đó, đầu năm 2026, Ngọc Trinh và Quốc Trường liên tục được khán giả "đẩy thuyền" khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau, đăng ảnh, quay video và tương tác thân thiết. Một clip hậu trường ghi lại cảnh cả hai diện trang phục giống cô dâu - chú rể càng khiến những đồn đoán tình cảm nhận được sự chú ý.

Tuy nhiên, sau này khi được hỏi về mối quan hệ với Quốc Trường, Ngọc Trinh cho biết cô cảm thấy ngại khi bị ghép đôi quá nhiều. Nữ người mẫu mong khán giả để cả hai tương tác tự nhiên, bởi việc liên tục "đẩy thuyền" có thể khiến họ trở nên ngượng ngùng dù mối quan hệ vốn bình thường, trong sáng. Ngọc Trinh đồng thời cho biết cô và Quốc Trường vẫn vui vẻ đồng hành trong công việc và hé lộ sắp tới sẽ có thêm những hoạt động chung để khán giả theo dõi.

Trước đó, cả hai nhiều lần dành lời khen cho nhau. Quốc Trường đánh giá Ngọc Trinh thẳng thắn, hài hước và dễ hợp tác, trong khi nữ người mẫu cho rằng hai người có nhiều nét tính cách tương đồng và thoải mái khi làm việc cùng nhau.

Quốc Trường được nhiều khán giả biết đến qua màn ảnh nhỏ, đặc biệt sau vai Vũ trong Về nhà đi con. Tuy nhiên, trước khi có vị trí trong giới giải trí, anh từng trải qua quãng thời gian gia đình không dư dả và phải làm nhiều công việc từ nhỏ.

Theo chia sẻ của Quốc Trường, anh từng bán vé số, làm phụ hồ và phụ mẹ bán tạp hóa. Một công việc khác mà nam diễn viên từng đảm nhận là chặt những cây nước đá để bán. Dù khi ấy cơ thể còn gầy, anh vẫn cố gắng làm việc để hỗ trợ gia đình. Quốc Trường từng cho biết mình bắt đầu có ý thức tự lập từ những năm học cấp hai. Anh làm việc để hạn chế phải xin tiền gia đình, đồng thời sớm bộc lộ niềm yêu thích với kinh doanh.

Sau này, Quốc Trường lựa chọn theo đuổi nghệ thuật và dần xây dựng tên tuổi trên màn ảnh. Nam diễn viên đã tham gia khoảng 40 bộ phim ở phía Nam. Vai Vũ trong Về nhà đi con là một trong những dấu mốc giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả biết đến.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Quốc Trường là anh không chỉ tập trung vào diễn xuất. Kinh doanh vốn là lĩnh vực nam diễn viên yêu thích từ sớm và sau này trở thành một phần đáng kể trong công việc của anh.

Năm 2016, Quốc Trường cùng các cộng sự thành lập một thương hiệu ẩm thực phát triển mô hình mì cay 7 cấp độ. Anh là một trong ba nhà đồng sáng lập. Từ những điểm bán đầu tiên, hệ thống dần được mở rộng tại nhiều tỉnh, thành.

Giai đoạn 2018-2019, thương hiệu từng chạm mốc 100 nhà hàng. Đến năm 2021, hệ thống bước vào quá trình tái định hướng, chú trọng chuẩn hóa chất lượng, đồng nhất trải nghiệm giữa các cửa hàng và xây dựng nền tảng cho kế hoạch phát triển dài hạn.

Đến năm 2026, chuỗi ẩm thực mà Quốc Trường đồng sáng lập một lần nữa trở lại cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc. Đây là con số đáng chú ý nếu đặt cạnh xuất phát điểm từ một mô hình kinh doanh được thành lập cách đó khoảng một thập kỷ.

Hoạt động kinh doanh cũng không còn giới hạn trong các nhà hàng. Thương hiệu đã phát triển thêm những sản phẩm thực phẩm đóng gói như mì gói, mì ly, sốt chấm và đưa hàng hóa lên các nền tảng thương mại điện tử.

(Tổng hợp)