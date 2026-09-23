Bức ảnh "tự công bố" nam - nữ chính phim Tết Trấn Thành gây chấn động, là đùa thôi đúng không?

Thị trường phim Tết 2027 đang dần trở nên sôi động khi nhiều dự án lần lượt công bố kế hoạch ra mắt. Trong đó, EM của Trấn Thành vẫn là một trong những cái tên gây tò mò nhất khi nam đạo diễn gần như giữ kín mọi thông tin về nội dung cũng như dàn diễn viên. Việc Trấn Thành chưa công bố cast càng khiến khán giả liên tục đặt câu hỏi, thậm chí đưa ra nhiều suy đoán về những gương mặt sẽ xuất hiện trong dự án này.

Trấn Thành đang thực hiện ghi hình dự án EM (Ảnh: FBNV)

Giữa lúc thông tin vẫn đang được giấu kín, Uyển Ân và Pháp Kiều lại bất ngờ có màn "tự công bố" khiến dân tình thích thú. Cụ thể, trong ngày 22/9, Uyển Ân đăng tải hình ảnh chụp cùng Pháp Kiều tại không gian thờ Tổ nghề sân khấu. Đáng chú ý, nữ diễn viên viết: "CHÍN THỨC! Cong bố nam nữ chính phim EM", kèm hình ảnh cả hai đứng cạnh nhau khá thân mật.

Đáng nói, bên dưới bài đăng, một số khán giả còn thực sự tin rằng Uyển Ân và Pháp Kiều đã được chọn làm nam nữ chính của EM. Tuy nhiên, nhìn vào cách đăng tải, màn "công bố" này nhiều khả năng mang hơi hướng vui vẻ, trêu đùa hơn là một thông báo chính thức. Uyển Ân thậm chí còn cố tình viết sai chính tả, càng khiến bài đăng mang màu sắc hài hước chứ hoàn toàn không có sự "chính thức" nào ở đây.

Bài đăng công bố nam nữ chính phim EM của Uyển Ân (Ảnh: FBNV)

Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại vẫn chưa thể khẳng định Uyển Ân và Pháp Kiều chính là nam nữ chính của EM. Phía Trấn Thành và ekip cũng chưa có thông báo chính thức nào về chuyện này. Dẫu vậy, màn đùa vui của hai diễn viên vẫn lập tức thu hút sự chú ý, bởi cả hai có mối quan hệ khá thân thiết với Trấn Thành và từng góp mặt trong các dự án do anh thực hiện.

Uyển Ân - Pháp Kiều vốn rất thân thiết (Ảnh: FBNV)

Uyển Ân vốn là em gái ruột của Trấn Thành. Cô bắt đầu được khán giả biết đến nhiều hơn qua web drama Bố Già, sau đó từng bước chuyển sang màn ảnh rộng. Nữ diễn viên góp mặt trong loạt phim của anh trai như Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ. Qua mỗi dự án, Uyển Ân có thêm cơ hội đảm nhận những vai diễn lớn hơn, dần xây dựng hình ảnh một diễn viên trẻ thay vì chỉ được biết đến với tư cách em gái Trấn Thành.

Đáng chú ý, Nhà Bà Nữ là một cột mốc quan trọng khi Uyển Ân đảm nhận vai chính Ngọc Nhi, nhân vật có nhiều đất diễn và tuyến truyện riêng. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Mai rồi trở thành một trong những gương mặt chính của Bộ Tứ Báo Thủ. Việc liên tục góp mặt trong các dự án điện ảnh của Trấn Thành cũng khiến Uyển Ân trở thành cái tên quen thuộc với khán giả phim Tết.

Uyển Ân góp mặt trong hầu hết các dự án phim của anh trai (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Pháp Kiều lại là một người em thân thiết của Trấn Thành trong nghề. Sau khi được biết đến rộng rãi qua âm nhạc và các chương trình giải trí, Pháp Kiều bắt đầu có thêm cơ hội thử sức với diễn xuất. Anh từng góp mặt trong Thỏ Ơi!!, bộ phim Tết 2026 của Trấn Thành, bên cạnh dàn diễn viên trẻ. Vì vậy, dù chưa biết màn công bố nam nữ chính lần này có phải một cú nhá hàng thật sự hay chỉ đơn giản là màn đùa vui nhân dịp đi cúng Tổ nghề, Uyển Ân và Pháp Kiều cũng đã khiến câu chuyện dàn cast bí ẩn của EM tiếp tục được khán giả bàn tán.

Còn hiện tại nam nữ chính thực sự là ai, có lẽ vẫn phải chờ chính Trấn Thành lên tiếng!