Cập nhật mới nhất về Bích Phương

Tối 21/9, cư dân mạng bất ngờ trước thông tin Bích Phương sẽ tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 với vai trò cố vấn. Theo đó, Ca Sĩ Mặt Nạ (The Masked Singer) sẽ chính thức trở lại vào ngày 3/10, đánh dấu màn tái xuất của gameshow âm nhạc sau 3 năm kể từ mùa 2 (2023).

Bích Phương xác nhận tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ với vai trò cố vấn

Bên cạnh Bích Phương, Trấn Thành tiếp tục là cố vấn cố định của chương trình, trong khi Ngô Kiến Huy đảm nhận vai trò MC. Hiện tại, Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 3 vẫn chưa công bố danh sách mascot tham gia. Chương trình dự kiến lên sóng sau khi Tinh Hà Say Hi kết thúc, được kỳ vọng trở thành một trong những gameshow âm nhạc ăn khách vào mùa cuối năm với loạt sân khấu đề cao giọng hát, đồng thời tiếp tục tạo nên những màn suy đoán về danh tính nghệ sĩ phía sau lớp mặt nạ.

Trấn Thành là mảnh ghép không thể thiếu của Ca Sĩ Mặt Nạ

Ngô Kiến Huy trở lại với vai trò MC

Đáng chú ý, việc Bích Phương trở lại truyền hình với vai trò cố vấn cũng gây chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện trong một chương trình lớn sau thời gian hoạt động thưa thớt. Năm 2025, Bích Phương từng hâm nóng sự nghiệp khi tham gia Em Xinh Say Hi. Cô đi thẳng vào chung kết và được các nghệ sĩ nữ yêu mến với vai trò "chị cả" của chương trình, luôn sẵn sàng hỗ trợ, động viên đàn em trong quá trình làm nhạc. Những đội hình có sự góp mặt của Bích Phương đều để lại nhiều tiết mục được khán giả đón nhận như Em Chỉ Là, Cầm Kỳ Thi Họa, Bắc Thang Lên Hỏi Ông Trời, Cách Yêu Đúng Điệu...

Đáng chú ý, việc Bích Phương trở lại truyền hình với vai trò cố vấn cũng gây chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ xuất hiện trong một chương trình lớn sau thời gian hoạt động thưa thớt

Sau khi chương trình khép lại, Bích Phương từng chia sẻ ấp ủ phát hành album phòng thu đầu tay - dự án đã dang dở suốt hai năm. Tháng 10/2025, cô giới thiệu ca khúc Thương, được xem là tín hiệu cho màn trở lại với âm nhạc và mở ra kỳ vọng về một album hoàn chỉnh trong thời gian gần. Khi đó, đông đảo người hâm mộ háo hức chờ đợi những kế hoạch tiếp theo của nữ ca sĩ.

Bích Phương thời gian này thỉnh thoảng đi diễn, còn lại không có hoạt động âm nhạc đáng chú ý

Tuy nhiên, sau Thương, Bích Phương lại một lần nữa rơi vào trạng thái gần như "bặt vô âm tín". Đến nay, hơn 7 tháng của năm 2026 đã trôi qua nhưng nữ ca sĩ vẫn chưa công bố thêm thông tin liên quan đến sản phẩm âm nhạc mới hay album từng được nhắc đến. Trong nửa đầu năm, Bích Phương chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sân khấu biểu diễn và nhiều lần trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội xoay quanh chuyện tình cảm với Tăng Duy Tân.

Bích Phương vốn không đặt nặng áp lực phải chạy show, ra nhạc

Bên cạnh đó, cô cũng ít hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội hơn hẳn so với giai đoạn trước. Có lẽ cũng chính vì sự xuất hiện thưa thớt này mà mỗi lần Bích Phương "trồi lên" đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Việc Bích Phương thường "biến mất" vốn không phải điều quá xa lạ với khán giả. Trước Em Xinh Say Hi, nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian "biến mất" khỏi đường đua âm nhạc suốt 2 năm, chủ yếu dành thời gian ở nhà "cày game". Câu chuyện này dần trở thành một giai thoại quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ.

Diện mạo mới tinh của Bích Phương cho Ca Sĩ Mặt Nạ

Bích Phương cũng nổi tiếng với cuộc sống khá "chill", không đặt nặng việc phải liên tục chạy show hay xuất hiện trước công chúng. Khi không có hoạt động âm nhạc đặc biệt, nữ ca sĩ thường ưu tiên trải nghiệm và cuộc sống cá nhân. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Bích Phương tại Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 đang trở thành một cập nhật đáng chú ý, đồng thời khiến khán giả tiếp tục kỳ vọng về những kế hoạch âm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ.