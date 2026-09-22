Bên trong tổ ấm của "Người Nhện" Tom Holland và Zendaya tại London

Tom Holland mua căn nhà tại khu vực phía tây nam London vào năm 2018 với giá 3 triệu bảng Anh (khoảng 105 tỷ đồng). Sau đó, căn nhà đã trải qua quá trình cải tạo kéo dài khoảng 3 năm và đến khi hoàn thiện, bất động sản này được định giá 3,5 triệu bảng Anh (khoảng 123 tỷ đồng). Đến năm 2023, Zendaya mới chuyển tới sống cùng Tom Holland tại đây.

Căn nhà nằm gần Richmond và Kingston upon Thames, cũng là khu vực Tom Holland lớn lên. Thay vì chọn một biệt thự giữa trung tâm Los Angeles, cặp đôi hướng tới không gian yên tĩnh ở vùng ngoại ô London, vừa gần gia đình Tom vừa tránh xa sự chú ý quá mức của truyền thông. Zendaya vốn sinh ra và lớn lên tại California nhưng từng nhiều lần bày tỏ sự yêu thích đối với nhịp sống chậm rãi ở Anh. Cô thậm chí được Vogue gọi là "West End Girl" sau khi thường xuyên được bắt gặp đi dạo trong công viên, ghé các quán pub và tận hưởng cuộc sống đời thường cùng Tom.

Sau cải tạo, căn nhà có 6 phòng ngủ cùng nhiều không gian được thiết kế lại theo nhu cầu của 2 người. Các nguồn tin mô tả nơi đây mang phong cách hiện đại nhưng không quá phô trương. Những đường nét gọn gàng, không gian mở, gam màu trung tính và cách bố trí thiên về sự thoải mái tạo nên cảm giác khác hẳn nhiều căn biệt thự xa hoa thường thấy của các ngôi sao Hollywood.

Khu vực sinh hoạt chung được thiết kế rộng rãi với nhiều ánh sáng tự nhiên. Phòng khách có không gian thoáng, trong khi căn bếp được trang bị hệ thống thiết bị cao cấp và kết nối trực tiếp với khu vực ngoài trời. Điểm đáng chú ý là hệ thống cửa kính gấp có thể mở rộng toàn bộ, tạo sự liền mạch giữa căn bếp, hiên nhà và khu vườn phía sau. Cách bố trí này giúp ngôi nhà vừa hiện đại vừa giữ được cảm giác gần gũi, phù hợp với mong muốn có một cuộc sống bình thường hơn của cặp sao.

Là 2 diễn viên thường xuyên phải làm việc trong môi trường ồn ào và chịu sự săn đón của truyền thông, Tom Holland và Zendaya cũng dành nhiều diện tích cho những không gian giải trí riêng. Căn nhà cũng có phòng chiếu phim tại gia, phòng gym, phòng chơi game và cả một "man cave" dành cho những lúc Tom muốn thư giãn. Các phòng ngủ và khu vực sinh hoạt cũng được mở rộng trong quá trình cải tạo, tạo thêm sự riêng tư cho cả 2 người.

Phần sân vườn phía sau là một điểm nhấn khác của biệt thự này. Khu vực có bãi cỏ rộng, nhiều cây trưởng thành và lớp cây xanh dày bao quanh, vừa tạo cảnh quan vừa giúp che chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Với hệ thống cửa kính lớn kết nối trực tiếp với sân hiên, khu vực ngoài trời trở thành phần mở rộng của không gian sống thay vì chỉ đơn thuần là một khu vườn.

An ninh cũng được chú trọng trong quá trình cải tạo. Những hệ thống bảo vệ hiện đại được bổ sung nhằm đảm bảo cho cuộc sống của cặp sao Người Nhện. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi cả Tom Holland và Zendaya đều thuộc nhóm ngôi sao được truyền thông quốc tế theo sát.

Dù sở hữu nhiều bất động sản tại Mỹ, London dường như vẫn là nơi Tom và Zendaya ưu tiên xây dựng cuộc sống chung. Điều thú vị là thay vì biến tổ ấm thành một không gian quá hào nhoáng, 2 người lại hướng đến sự kín đáo và thoải mái. Họ thường đi bộ trong Richmond Park, ghé các cửa hàng địa phương và tận hưởng những sinh hoạt đời thường.

Cho đến nay, hình ảnh thực tế bên trong căn nhà vẫn rất hiếm. Chính sự kín tiếng của Tom Holland và Zendaya càng khiến tổ ấm này trở thành một trong những bất động sản được công chúng tò mò nhất. Sau nhiều năm cải tạo, nơi đây được xây dựng không chỉ như một nơi ở sang trọng mà còn là khoảng không gian riêng để cặp đôi có thể tạm rời xa ánh đèn Hollywood và tận hưởng cuộc sống bên nhau.