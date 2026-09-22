Vợ chồng nữ nghệ sĩ từ Mỹ về Việt Nam đi bán bánh khắp TP.HCM, phục vụ hơn 1000 khách mỗi ngày

Nghệ sĩ Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM. Trên sân khấu, cô luôn xuất hiện với hình ảnh hoạt bát, hài hước và tràn đầy năng lượng. Thế nhưng phía sau ánh đèn, nữ nghệ sĩ từng có tuổi thơ không mấy dễ dàng. Việt Hương từ nhỏ đã phải bươn chải, làm nhiều công việc để phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống. Cô từng đi hát tại nhà hàng, quán ăn và không ngại nhận cả những công việc lao động chân tay.

Những năm gần đây, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Việt Hương còn gây chú ý khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Sau khi nhạc sĩ Hoài Phương chuyển hẳn từ Mỹ về Việt Nam sinh sống, cả hai vợ chồng cùng bắt tay xây dựng thương hiệu bánh ngọt. Đến nay, mô hình kinh doanh này đã có gần 5 năm vận hành và dần trở thành một trong những công việc được Việt Hương dành nhiều tâm huyết.

Ngoài hoạt động showbiz, Việt Hương còn kinh doanh tiệm bánh

Theo thông tin được công bố trên trang web chính thức, tiệm bánh hiện có hơn 120 loại bánh, phục vụ hơn 1.000 khách hàng mỗi ngày. Từ một mô hình kinh doanh ban đầu, vợ chồng Việt Hương từng bước mở rộng quy mô, đưa thương hiệu xuất hiện tại nhiều khu vực ở TP.HCM. Đáng chú ý, hệ thống này hiện đã có 8 chi nhánh, trong đó có một cửa hàng Premium. Các cơ sở được đặt tại nhiều phường khác nhau ở TP.HCM.

Tiệm bánh của nghệ sĩ Việt Hương phục vụ hơn 1000 khách mỗi ngày

Nghệ sĩ Việt Hương livestream "chốt đơn" từng đơn hàng

Không chỉ đứng sau điều hành, Việt Hương và Hoài Phương còn trực tiếp tham gia nhiều khâu trong hoạt động kinh doanh. Ngoài những lúc đi diễn, vợ chồng nữ nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trên livestream để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ về các món bánh và tương tác với khách hàng. Việt Hương cũng nhiều lần trực tiếp có mặt tại cửa hàng, trò chuyện với thực khách và theo sát công việc kinh doanh.

Việt Hương từng chia sẻ thời gian đầu bước vào lĩnh vực này không hề dễ dàng. Ban ngày cô vẫn bận rộn với lịch quay phim, biểu diễn, còn ban đêm lại dành thời gian nghiên cứu sản phẩm, theo dõi quá trình phát triển và duyệt thiết kế. Có những giai đoạn nữ nghệ sĩ gần như phải xoay xở giữa hai công việc, vừa giữ nhịp hoạt động nghệ thuật vừa học cách vận hành một mô hình kinh doanh.

Vợ chồng nữ nghệ sĩ đã có 8 chi nhánh khắp TP.HCM

Cuộc sống nghệ sĩ Việt Hương

Sau nhiều năm phải sống xa nhau vì công việc, đầu năm 2021, Hoài Phương đưa con gái về Việt Nam để gia đình đoàn tụ. Tổ ấm của gia đình cô cũng nhiều lần gây chú ý khi được cho là có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện tại, nghệ sĩ Việt Hương vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn. Cô xuất hiện trên sân khấu, tham gia các chương trình giải trí, đồng thời tiếp tục điều hành hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, Việt Hương còn đầu tư bất động sản, mua bán nhà đất. "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng", Việt Hương nói trong một livestream.

Hoài Phương đã về hẳn Việt Nam để sống cùng vợ con từ năm 2021

Việt Hương từng chia sẻ về khối tài sản khủng: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Việt Hương còn gây chú ý khi đối xử khá tốt với nhân viên, cô từng nói: "Mỗi nhân viên sẽ có một khoản thưởng Tết khác nhau, tùy vào việc họ có đạt target đề ra trước đó cũng như thâm niên hay không. Nếu tôi không thưởng Tết cho nhân viên, làm sao có những bạn gắn bó với mình hơn 10 năm qua. Những ai theo dõi tôi nhiều năm qua sẽ biết có thời điểm, tôi từng tặng nhân viên của mình một chiếc xe hơi. Có những bạn nhân viên gắn bó trên 5 năm mà tổ chức đám cưới, tôi còn đứng ra lo liệu cho họ. Một nhân viên ưu tú của tôi được thưởng một chiếc xe hơi hơn 700 triệu đồng".