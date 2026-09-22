Tham vọng vượt mặt Mỹ Tâm của người đàn ông SN 1983 quê Hà Nội liệu có thể?

Mới đây, Tùng Dương đã công bố tổ chức live concert "Bay về phía mặt trời" tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 12 năm nay, đánh dấu bước ngoặt lớn nhất trong 25 năm ca hát của nam ca sĩ. Tùng Dương không giấu tham vọng concert của mình sẽ quy tụ được 50 nghìn khán giả.

Anh nói trong buổi họp báo: "Tôi mong muốn có thể sold-out 50.000 vé bởi concert lần này sẽ khác với những liveshow quy mô trong nhà hát của Tùng Dương".

Nhiều người cho rằng, việc rời xa không gian nhà hát sang trọng để bước ra chảo lửa Mỹ Đình - nơi mới chỉ có rất ít tên tuổi như Mỹ Tâm lấp đầy – là một "ván cờ" liều và đầy thách thức. Nếu làm được điều này, Tùng Dương sẽ vượt cả Mỹ Tâm trước đó (với live concert 40 nghìn người tại SVĐ Mỹ Đình).

Cú "nhảy vọt" hay "liều lĩnh"

Hơn hai thập kỷ qua, Tùng Dương đã khẳng định vị thế đỉnh cao của mình trong dòng nhạc nghệ thuật, thử nghiệm và dân gian đương đại. Anh là "ông hoàng nhà hát", người có thể bán sạch vé các đêm nhạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà hát Lớn hay Cung Hữu nghị Việt Xô...

Tuy nhiên, không gian nhà hát vốn bị giới hạn bởi quy mô từ 1.000 đến vài nghĩn chỗ ngồi – một khoảng cách rất xa so với con số 50.000 người của một sân vận động. Bản thân Tùng Dương cũng thừa nhận quyết định này là một cú "liều".

Bức tường lớn nhất mà nam ca sĩ phải vượt qua không nằm ở nội lực giọng hát hay tư duy nghệ thuật mà nằm ở bản chất tệp khán giả.

Âm nhạc của Mỹ Tâm mang tính đại chúng, dễ thuộc, dễ hát theo và gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ. Khán giả đến Mỹ Đình xem Mỹ Tâm là để tìm lại hoài niệm và chìm đắm trong không khí "fandom" sôi động.

Trong khi đó, âm nhạc của Tùng Dương từ trước đến nay lại mang tính suy ngẫm, học thuật và đòi hỏi sự cảm nhận chiều sâu từ công chúng. Đối tượng khán giả bỏ tiền mua vé nghe Tùng Dương trước giờ chủ yếu là người trung tuổi, những người thích ngồi trong không gian nhà hát sang trọng hơn là phải đứng chen lấn ở sân vận động như người trẻ. Nếu không có những tính toán chính xác, Tùng Dương rất có thể sẽ lặp lại vết xe đổ của diva Hà Trần khi buộc phải hủy show tại Cung Điền Kinh Mỹ Đình.

Chuyển dịch từ việc hát cho một nhóm khán giả tinh hoa sang việc "kích hoạt" một biển người 50.000 khán giả hòa giọng cùng mình là bài toán hoàn toàn khác.

Những "vũ khí" mới trong tay "người đi trên dây"

Nói Tùng Dương "mơ mộng" không có nghĩa là anh thiếu thực tế. Giọng ca Con cò bước vào hành trình này với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nhiều điểm tựa vững chắc.

Đó là sự trẻ hóa mạnh mẽ và mở rộng đối tượng. Vài năm trở lại đây, Tùng Dương đã chứng minh khả năng chuyển mình linh hoạt. Những bản cover nhạc trẻ, các sản phẩm kết hợp cùng nghệ sĩ Gen Z hay các dự án âm nhạc truyền cảm hứng đã giúp anh tiếp cận một lượng khán giả trẻ đông đảo. Lần này, việc mời những cái tên như Phùng Khánh Linh hay GREY D tham gia concert chính là bước đi chiến lược nhằm kéo khán giả trẻ đến sân vận động.

Tùng Dương thẳng thắn chia sẻ rằng anh sẽ điều chỉnh mức giá vé dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với các đêm nhạc nhà hát. Việc hạ thấp rào cản tài chính giúp cơ hội tiếp cận âm nhạc của anh mở rộng sang học sinh, sinh viên và công chúng đại chúng.

Chương trình được thiết kế với 4 chương, trong đó mảng ca khúc về quê hương, đất nước giữ vai trò chủ đạo. Đây là mẫu số chung dễ tạo ra sự bùng nổ, giúp kết nối hàng chục nghìn con người cùng hòa giọng trên sân vận động.

Với sự đồng hành của ê-kíp hàng đầu (đạo diễn thị giác Tùng Monkey, chuyên gia âm thanh Doãn Chí Nghĩa) cùng hệ thống màn hình LED, trải nghiệm thị giác và thính giác hứa hẹn sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của một stadium show hoành tráng.

Liệu có thể thành công?

Nhiều người đặt ra câu hỏi: "Tùng Dương có thể lấp đầy sân Mỹ Đình như Mỹ Tâm hay không?". Câu trả lời là hoàn toàn có thể, nhưng mức độ trọn vẹn sẽ phụ thuộc vào cách vận hành thương mại và hiệu ứng lan tỏa.

Mỹ Tâm mất nhiều năm xây dựng văn hóa "đu concert" cho cộng đồng người hâm mộ đông đảo bậc nhất V-pop. Với Tùng Dương, anh không sở hữu thậm chí không có "fandom" theo mô hình idol nhưng lại có sự trân trọng của đa số công chúng đại chúng đối với một tài năng hàng đầu.

Nếu ê-kíp của Tùng Dương truyền tải được thông điệp rằng "Bay về phía mặt trời" không chỉ là đêm nhạc của riêng ca sĩ mà là một lễ hội âm nhạc đỉnh cao đánh dấu 25 năm cống hình nghệ thuật, cái tên Tùng Dương hoàn toàn đủ sức nặng để kéo 50.000 người đổ về Mỹ Đình.

Thách thức về tài chính, thời tiết hay vận hành đám đông là rất lớn. Nhưng như chính nam ca sĩ chia sẻ: "Đã lên yên ngựa là phải phóng". Khán giả hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một kỳ tích mới của làng nhạc Việt, nơi một nghệ sĩ thuần nghệ thuật bước ra làm chủ sân vận động quy mô kỷ lục.