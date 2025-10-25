Mối quan hệ bất ngờ giữa Tùng Dương và Bích Phương

Tối 23/10, Bích Phương tái xuất Vpop với MV Thương, đánh dấu sự trở lại sau hơn 1 năm rưỡi kể từ Nâng Chén Tiêu Sầu. Cộng hưởng với sức nóng từ Em Xinh Say Hi, sản phẩm âm nhạc mới của Bích Phương có được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Dù vậy, MV mới chỉ thu về hơn 330 nghìn lượt xem sau 1 ngày ra mắt - một con số khá thấp so với tên tuổi như Bích Phương. Ngoài ra, Thương đã leo lên vị trí 19 Top Trending Việt bảng tổng và 30 bảng music.

Thương - Bích Phương

Với sự nghiệp trải dài hơn 1 thập kỷ, Bích Phương có mối quan hệ thân thiết trong giới showbiz. Ngay khi ra mắt MV, nhiều bạn bè và đồng nghiệp nổi tiếng đã để lại lời chúc tốt đẹp với nữ ca sĩ và sản phẩm âm nhạc mới. Một trong số đó là Tùng Dương, đã dẫn link MV đính kèm dòng nhắn nhủ đáng chú ý.

Nam Divo tấm tắc khen ngợi chất lượng dự án nghệ thuật lần này của Bích Phương, chia sẻ: “Chúc mừng Bùi Bích Phương. Bài hát trong lành nhẹ tênh nghe cute dễ chịu, thương thương … anh diễn viên này nhìn quen quen… giống… à mà thôi. Bác thích bài ni. Vote cho sự trở lại của Bích Phương”. Cô nàng nhanh chóng đáp lại bằng lời cảm ơn tới nam danh ca.

Tùng Dương tấm tắc khen ngợi chất lượng dự án nghệ thuật lần này của Bích Phương

Dễ nhận ra Tùng Dương ẩn ý nam chính tình tứ với Bích Phương có nét hao hao giống Tăng Duy Tân. Dân mạng cũng phải đồng tình với ý kiến này, trêu Bích Phương khéo chọn diễn viên quá bởi nhìn thoáng qua cứ ngỡ giọng ca Dạ Vũ. Dù có xem hết MV, khán giả vẫn thấy hình bóng Tăng Duy Tân thấp thoáng qua sự xuất hiện của anh chàng đóng chính MV. Không ít người chắc mẩm Thương chính là lời yêu Bích Phương muốn gửi tặng đến “anh người yêu” nên mới có nét tương đồng ngoại hình giữa 2 người đến vậy.

Nam chính MV có nét hao hao giống Tăng Duy Tân

Tại buổi họp báo ra mắt MV vài tháng trước, khi được hỏi liệu Tăng Duy Tân đã đưa Bích Phương về nhà ra mắt chưa, Tùng Dương cười thích thú và tiết lộ: “Tôi nghĩ đến bây giờ, tôi vẫn rất là mơ hồ về mối quan hệ của các em. Tôi cũng chỉ thấy các bạn thể hiện sự yêu mến, trân trọng nhau trên sân khấu. Thế thôi. Chứ tôi không thấy Tân tâm sự với tôi gì về chuyện cá nhân. Nhìn vào mắt Tân, tôi biết bạn ý rất biết cân bằng trong cuộc sống và sự nghiệp”.

Tùng Dương không biết rõ về mối quan hệ giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương

Tăng Duy Tân và Bích Phương từng nhiều lần hợp tác chung trong các dự án âm nhạc như MV Nâng Chén Tiêu Sầu của Bích Phương hay album Khu Vườn Tình của Tăng Duy Tân. Không chỉ góp giọng ở ca khúc chủ đề Ikigai, Bích Phương còn tham gia diễn xuất trong MV.

Gần đây, mạng xã hội liên tục xôn xao trước tin đồn ca sĩ Bích Phương và Tăng Duy Tân đang hẹn hò. Không chỉ bị bắt gặp cùng nhau đi du lịch, cặp đôi còn để lộ loạt chi tiết được cho là đang chung sống dưới một mái nhà. Một số nguồn tin thậm chí tiết lộ, Tăng Duy Tân đã về quê Bích Phương để gặp gỡ gia đình bạn gái tin đồn. Với chuỗi “hint” dày đặc, dân mạng dự đoán ngày cả hai công khai hoặc “chốt đơn” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tăng Duy Tân trở thành nhân vật bị Trấn Thành và dàn nghệ sĩ nhiệt tình ghép đôi cùng Bích Phương

Đáng chú ý, khi xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Em Xinh Say Hi, Tăng Duy Tân nhanh chóng trở thành nhân vật bị Trấn Thành và dàn nghệ sĩ nhiệt tình ghép đôi cùng Bích Phương. Gần đây, cả 2 còn không ngần ngại khoe ảnh đi du lịch cùng cặp đôi Orange - Wokeup và Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng. Tại concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân còn được nhận giải Best OTP (One True Pairing - cặp đôi đích thực) qua bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình của dàn Em Xinh.