Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!

25-10-2025 - 15:19 PM | Lifestyle

Cặp đôi tổ chức thánh lễ hôn phối trước khi chiêu đãi khách mời tại 1 trung tâm tiệc cưới lớn ở TP.HCM.

Sáng 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châudoanh nhân Phát Nguyễn chính thức nên duyên vợ chồng bằng Thánh lễ Hôn phối tại Nhà thờ Tân Định, công trình kiến trúc hơn 150 năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm nhưng ấm cúng, mở đầu cho loạt nghi thức cưới của cặp đôi được mong chờ nhất tháng 10.

Cô dâu và chú rể di chuyển bằng xe cổ, có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cùng hai bên gia đình. Trong dàn khách mời thân thiết có sự góp mặt của ca sĩ Quốc Thiên, Mai Ngô là những người bạn lâu năm luôn đồng hành với cô dâu chú rể. Giữa không gian cổ kính của nhà thờ, Quỳnh Châu rưng rưng nắm tay chồng nguyện thề: "Em nhận anh làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em".

Sau Thánh lễ, Á Quỳnh Châu và chồng sẽ tổ chức lễ gia tiên tại TP.HCM và Đồng Nai trong cùng ngày. Tiệc cưới quy tụ dàn sao của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới. 

Cận nhan sắc xinh xắn của Á hậu Quỳnh Châu trong ngày cưới 

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 1.

Quỳnh Châu và Phát Nguyễn tổ chức thánh lễ hôn phối trước khi chiêu đãi khách mời vào ngày mai

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 2.

Cặp đôi tiến hành đầu đủ các thủ tục đúng với nghi lễ công giáo

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 3.
Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 4.

Quỳnh Châu và thiếu gia Đà Lạt trao nhẫn cưới 

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 5.
Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 6.

Quỳnh Châu rưng rưng xúc động trong khoảnh khắc nguyện thề 

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 7.

Không gian lễ cưới tại nhà thờ trang trọng nhưng ấm cúng của Quỳnh Châu

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 8.

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 9.
Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 10.

Cô dâu được khen nhan sắc "đỉnh chóp" 

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 11.

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 12.
Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 13.

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 14.

Chú rể Phát Nguyễn thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ khi đón nàng về dinh

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 15.

Cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức lễ gia tiên tại nhà riêng

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng tham gia chương trình Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014. Trong lĩnh vực thi nhan sắc, cô từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016, Á hậu 1 Hoa hậu Hoa hậu Hoà bình Việt Nam.Quỳnh Châu công khai bạn trai vào cuối năm 2022, sau 2 năm cả hai yêu đương trong âm thầm. Chồng sắp cưới của Quỳnh Châu tên Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1980, là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Ngọc Phát là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO khách sạn có tiếng tại Đà Lạt.

Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, sau đó công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, họ luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng chia sẻ Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái. Với nàng hậu, việc có một hậu phương vững chắc như vậy chính là nguồn động lực lớn để cô tự tin tiến về phía trước.

Lễ cưới nhà thờ của Á hậu Quỳnh Châu: Cô dâu rưng rưng xúc động, thiếu gia Đà Lạt quá điển trai!- Ảnh 16.

Đám cưới Quỳnh Châu quy tụ dàn sao đình đám vào ngày mai

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

