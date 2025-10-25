Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Cao Minh Đạt sinh năm 1975, từng là bạn cùng lớp với Thúy Nga, Việt Hương, Tiết Cương, Hạnh Thúy… tại Trường Sân khấu Nghệ thuật II (nay là Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM).

Trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn, thuộc các dự án phim như: Những đứa con thành phố, Con nhà nghèo, Blouse Trắng, Mùi ngò gai, Vòng xoáy tình yêu, Lục Vân Tiên, Tình yêu còn lại, Tiếng sét trong mưa…

Cao Minh Đạt sở hữu ngoại hình điển trai lãng tử từ thời trẻ nên được nhiều người để ý, trong đó có danh hài Việt Hương. Trong talk show Nghệ sĩ đối thoại, Việt Hương từng kể, cô từng yêu thầm Cao Minh Đạt.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Hồi đó thầy Minh Nhí nổi tiếng khủng khiếp. Thầy đi diễn nhiều nên toàn phải chuốt bài cho đám học trò ban đêm. Việt Hương với vai trò lớp trưởng nên nấu một nồi cháo trắng lớn với trứng vịt muối cho mọi người ăn.

Riêng thầy được một tô cháo trắng với nửa quả trứng còn học trò mỗi đứa được 1/4 quả. Chỉ có Cao Minh Đạt được nửa quả trứng như thầy Minh Nhí là vì Việt Hương có tình cảm với anh ấy".

Cao Minh Đạt thời trẻ.

Vậy nhưng đường tình duyên của Cao Minh Đạt rất lận đận. Anh từng trải qua vài mối tình, 2 lần cưới hụt trước khi quen bà xã kém 8 tuổi. Báo VTC News dẫn lời anh kể: "Trước đây, tôi tưởng mình đám cưới hai lần rồi nhưng cứ gần tới ngày cưới lại đổ bể. Lần đầu là năm tôi gần 30 tuổi. Lần thứ hai là năm tôi 37 tuổi. Cũng tưởng mình sẽ cưới nhưng lại không được".

Cao Minh Đạt và Trúc Trương kết hôn năm 2016 sau 3 năm hẹn hò. Vợ anh làm kinh doanh mỹ phẩm. Những lúc rảnh rỗi, bà xã thường đồng hành cùng Cao Minh Đạt khi đi quay phim hay tham dự sự kiện. Nam diễn viên không ngại đưa vợ đi gặp đồng nghiệp, thậm chí còn thấy vui khi mọi người trong đoàn phim đã quen với sự có mặt của Trúc Trương.

Còn nam diễn viên sinh năm 1975 những lúc rảnh rỗi đều phụ vợ trong việc kinh doanh. Nam diễn viên không ngại làm chân shipper, giúp vợ giao hàng.

9 năm hôn nhân, tình cảm của cả hai luôn mặn nồng, quấn quýt như ngày đầu. Cao Minh Đạt luôn dành nhiều lời có cánh cho vợ, khen cô là người phụ nữ không những giỏi việc nhà mà còn rất tháo vát trong kinh doanh.

Trên tờ Znews, Cao Minh Đạt còn cho biết vợ không ghen khi anh đóng chung với nhiều người đẹp. "Nếu ghen thì chắc không can đảm cưới đâu. Hơn ai hết, bà xã hiểu tính cách của tôi. Đóng phim chỉ là công việc, tôi ở trên phim là nhân vật chứ không phải tôi ngoài đời", anh nói.

Cao Minh Đạt kết hôn ở tuổi 41.

Chuẩn bị lên chức bố ở tuổi 50.

Bà xã anh đang trong thai kỳ của tháng thứ 7.

Hồi đầu năm nay, cặp đôi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên người bạn đời, đồng thời cho biết đây là niềm vui lớn của gia đình. Anh viết trên trang cá nhân: “Đây là bước quan trọng mà các cặp vợ chồng làm IVF đều mong chờ”.

Hôm 23/10 vợ Cao Minh Đạt khoe ảnh bụng bầu ở tháng thứ 7. Chia sẻ trên báo Ngôi Sao, cô nói: "Tôi tăng 10 kg, hiện nặng 70 kg, sức khỏe rất tốt. Dự kiến tháng 1/2026 thiên thần nhỏ của hai vợ chồng chào đời".

Theo lời kể của bà xã Cao Minh Đạt thì trong thời gian cô mang bầu, anh rất cưng chiều vợ, luôn "giành" hết việc nhà để vợ được nghỉ ngơi, dưỡng thai.

"Anh Đạt quan tâm chăm sóc vợ con chu đáo lắm. Sáng đi làm là anh chào hai mẹ con và âu yếm nói chuyện với em bé trong bụng tôi. Ở nhà, anh nhận hết mọi việc, không cho tôi làm gì. Đến rửa chén bát anh cũng giành để tôi được nghỉ ngơi", Trúc Trương nói.

Có thể thấy, ở tuổi 50 mới được lên chức bố nên nam diễn viên vô cùng hạnh phúc, háo hức mong chờ từng ngày đứa con đầu lòng chào đời. Thời gian qua vợ chồng Cao Minh Đạt còn cùng nhau tìm hiểu những phương pháp nuôi dạy trẻ sơ sinh trên mạng, từ bác sĩ, bạn bè, người thân xung quanh để không bỡ ngỡ trong lần đầu làm cha mẹ.