Diễn viên đoạt giải Cánh diều không nhận được tiền thưởng

Giải Cánh diều do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức nhằm tổng kết hoạt động sáng tác điện ảnh và phim truyền hình trong năm, khen thưởng các tác phẩm, tác giả xuất sắc. Thông tin về Cánh diều 2025 vừa được công bố. Theo thông báo, cá nhân đạt giải sẽ được trao cúp giải thưởng, bằng chứng nhận và tiền thưởng. Tuy nhiên, cá nhân giành giải có thể sẽ không nhận được tiền thưởng kèm theo.

Vai diễn trong phim Mai giúp Phương Anh Đào giành giải Nữ chính xuất sắc phim truyện điện ảnh.

Giải thích lý do, ban tổ chức cho biết có vướng mắc về định mức chi tiền thưởng từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hạng mục giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương năm 2025 chưa được cơ quan tài chính có thẩm quyền cho phép chi.

Giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam cũng nằm trong số này. Bởi vậy, trong trường hợp các Hội không tháo gỡ được vướng mắc, các tác phẩm, cá nhân không nhận được tiền thưởng.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Văn Tân cho biết từ năm 2024, dựa trên quy định về luật ngân sách Nhà nước, việc chi ngân sách phải theo định mức kinh tế kỹ thuật. “Việc này rất khó áp cho giải thưởng của các hội. Mỗi hội và liên hiệp có một giải với cơ cấu và số lượng giải khác nhau. Yêu cầu một con số cụ thể hay định mức chung cho tất cả là một nhiệm vụ bất khả thi,” đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ.

Do Hội Điện ảnh Việt Nam đang trong quá trình sắp xếp lại tổ chức khi về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, kèm theo khó khăn trong việc huy động nguồn hỗ trợ, việc tổ chức lễ trao giải tùy thuộc vào điều kiện và khả năng thực tế của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Hội Điện ảnh Việt Nam đã thông báo tới các hội viên, văn nghệ sĩ và các tập thể, cá nhân tham gia dự giải. Hiện hội đang làm việc với các đối tác khác để huy động kinh phí xã hội hóa.

Ban tổ chức giải áp lực vì các năm sau phải đổi mới, chuyên nghiệp, chỉn chu hơn năm trước.

Trước lễ trao giải năm 2024, NSƯT Quyền Linh - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - chia sẻ về khó khăn khi tổ chức giải thưởng. Năm nào ban tổ chức giải cũng gặp áp lực phải đổi mới, chuyên nghiệp, chỉn chu hơn trong khi kinh phí còn eo hẹp.

“Không chỉ nguồn lực tổ chức gặp khó, vấn đề phát sóng cũng không dễ. Nghệ sĩ khi nhận giải có rất nhiều tâm tư muốn giãi bày, nhưng thời lượng trên sóng rất hạn chế”, nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ.

Một đại diện ở Hội Điện ảnh Việt Nam từng tâm sự từ quý I của năm trước, thành viên ban tổ chức cũng chưa biết chắc về kinh phí cho mùa giải năm tới là bao nhiêu. Việc ký kết với nhà đài ngày, giờ lên sóng cũng khó thông báo trước. Những năm trước đây, đội ngũ chuyên nghiệp để lo về truyền thông, tìm nhà tài trợ cũng hạn chế.

Cơ cấu giải thưởng Cánh diều 2025 không có nhiều thay đổi so với năm trước, với các giải Cánh diều vàng, Cánh diều bạc và bằng khen trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất của phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim ngắn, phim hoạt hình, phim khoa học, phim tài liệu, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình.

Giải cá nhân bao gồm Nam, Nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn của các thể loại phim hoạt hình, khoa học, tài liệu, Biên kịch, Đạo diễn và diễn viên nam, nữ chính của thể loại phim truyện truyền hình, cùng các thành phần sáng tác chính của phim truyện điện ảnh gồm biên kịch, đạo diễn, quay phim, âm thanh, âm nhạc.