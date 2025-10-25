Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị

25-10-2025 - 08:07 AM | Lifestyle

Hình ảnh này đang viral khắp mạng xã hội.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao clip/ hình ảnh một bà sui đi hỏi vợ cho con trai nhưng chiếm trọn spotlight vì xinh, trẻ như gái đôi mươi. Trong những khoảnh khắc được đăng tải trên mạng xã hội, mẹ chồng diện áo dài, búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng tham dự lễ đính hôn của hai con.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 1.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 2.

Mẹ chồng trẻ trung, xinh xắn đang viral trên mạng xã hội.

Nguồn: Ms Yến.

Nhiều người cho biết nếu không xem kỹ hình ảnh hay đọc caption thì còn nhầm lẫn là bạn của cô dâu. Không những trẻ trung, mẹ chồng còn toát lên vibe sang trọng. Nhiều người còn gọi đây là "mẹ chồng trẻ nhất Việt Nam", bởi trước đó trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bà mẹ chồng xinh và trẻ hơn tuổi, xong để trẻ như người phụ nữ nêu trên thì... hiếm có.

Clip do chính chủ đăng tải trên TikTok chỉ sau gần một ngày đã thu về hơn 2 triệu view. Phía dưới phần bình luận, hàng trăm netizen dày lời khen ngợi cho cho vẻ ngoài của mẹ chồng, tò mò về tuổi tác, công việc,... "Bà này chắc là bà sui trẻ nhất Việt Nam luôn trời", "Xin vía để sau này cưới con tôi cũng trẻ như vậy", "Nhìn cô này cứ như diễn viên ấy nhỉ, makeup kiểu này trông cũng giống Phương Anh Đào nữa", "Với cả là do người ta xinh nữa đó, nét mặt nhìn sang quá trời sang",.... là những bình luận khen ngợi của cư dân mạng.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 3.

Góc nghiêng cực phẩm của mẹ chồng

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 4.

Con dâu cũng xinh quá xá

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 5.

Khi đứng cạnh con dâu, nhan sắc mẹ chồng vẫn quá trẻ trung

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 6.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 7.

Nhìn kiểu gì cũng rất đẹp

Chia sẻ với chúng tôi, mẹ chồng bỗng chốc "nổi như cồn" vì được cả combo trẻ và xinh này cho biết chính cô cũng bất ngờ vì hình ảnh của mình trong buổi Lễ đính hôn của con nhận về nhiều sự quan tâm đến vậy. Cô cho biết mình tên Nguyễn Thị Hoàng Yến, hiện đang trợ giúp chồng trong công việc kinh doanh một hãng sơn nổi tiếng, ở TP.HCM.

Mẹ chồng cho biết ngày vui của hai con là Hoàng Phát và Yến My là một sự kiện trọng đai, bởi thế, mọi thứ đều được cô chuẩn bị kỹ càng nhất có thể: Từ trang phục, cách makeup, đến việc xuất hiện trong mỗi khung ảnh....

"Tôi cũng hạnh phúc vì được gọi là một trong những người mẹ chồng trẻ nhất và thông qua đây cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm, gửi lời chúc phúc", cô Hoàng Yến chia sẻ.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 8.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 9.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 10.

"Mẹ chồng trẻ nhất nước", sao mà giống diễn viên Phương Anh Đào: Danh tính hé lộ điều thú vị- Ảnh 11.

Visual đời thường cũng không hề kém cạnh lúc đi làm bà sui.

Cô Hoàng Yến cho biết bản thân không có bí quyết chăm sóc sắc đẹp gì cầu kỳ, hướng đến sự mộc mạc, tự nhiên là chính. Hơn nữa, đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn bản thân trẻ đẹp dù đang ở bất kỳ ở độ tuổi nào, bởi vậy nên khi nhận được những lời khen, đó là món quà lớn nhất.

Hiện tại, cô Hoàng Yến tập trung làm công việc kinh doanh, chăm sóc các con. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây cô mới mở kênh TikTok chia sẻ hình ảnh, cuộc sống, công việc và clip ở sự kiện trọng đại của con trai cũng là khoảnh khắc đẹp, mà cô muốn đăng tải lên mạng xã hội để lưu giữ lại kỷ niệm đẹp.

Theo Trần Hà

Đời sống & pháp luật

