Người thương đầu tiên của Phương Mỹ Chi

Mới đây, Phương Mỹ Chi xác nhận Bảo Định sẽ góp mặt trong đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca diễn ra vào tháng 10. Màn tái ngộ nhanh chóng được chú ý bởi trước đó cả hai từng có nhiều phân cảnh tình cảm khi hợp tác trong một MV.

Phương Mỹ Chi là một trong những giọng ca trẻ tạo được dấu ấn với hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa, âm nhạc dân gian cùng cách thể hiện hiện đại. Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi màu sắc riêng và triển khai nhiều dự án hướng đến khán giả trẻ.

Mới đây, Phương Mỹ Chi hé lộ về khách mời sẽ xuất hiện trong đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca vào tháng 10. Người được cô công bố là diễn viên Bảo Định.

Đáng chú ý, khi đăng hình ảnh nam diễn viên, Phương Mỹ Chi đã gọi vui anh là "Người thương đầu tiên", đồng thời còn úp mở "Bật mí là ảnh không chỉ tới chơi mà ảnh còn... (hãy điền vào chỗ trống) đó nhaaaa".

Thông báo này lập tức khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Không ít khán giả chờ đợi màn tái ngộ của hai người, thậm chí kỳ vọng Bảo Định và Phương Mỹ Chi sẽ cùng xuất hiện trong một tiết mục trên sân khấu.

Từng là “chú rể” bên Phương Mỹ Chi

Sự chú ý dành cho lần gặp lại này xuất phát từ màn hợp tác trước đó của Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Trong sản phẩm, Bảo Định hóa thân thành “chú rể Khmer” và có nhiều cảnh quay bên nữ ca sĩ. Những tương tác giữa hai người trong MV từng khiến khán giả chú ý bởi sự tự nhiên khi đứng chung khung hình.

Sau dự án, Phương Mỹ Chi và Bảo Định vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Hai người có những lần gặp gỡ, tương tác trên mạng xã hội và dành lời nhận xét tích cực cho đối phương. Cũng từ những khoảnh khắc này, một bộ phận người hâm mộ thường xuyên “đẩy thuyền” cặp đôi.

Dù vậy, mối quan hệ được biết đến giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định hiện vẫn là bạn bè, đồng nghiệp. Những tương tác gần gũi của cả hai gắn với quá trình làm việc chung và sự quý mến dành cho nhau.

Chính vì thế, việc nam diễn viên 32 tuổi trở thành khách mời của Dân Chơi Dân Ca càng khiến khán giả tò mò về cách cả hai sẽ tái ngộ trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi màu sắc “dân gian thế hệ mới”

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi duy trì hoạt động âm nhạc với định hướng khai thác chất liệu truyền thống theo cách tiếp cận trẻ trung hơn. Bên cạnh các sản phẩm được phát hành, nữ ca sĩ còn đầu tư cho những chương trình biểu diễn nhằm tăng kết nối trực tiếp với người nghe.

Ngay trước đó, ngày 19/9, Phương Mỹ Chi chia sẻ tin vui khi được UBND tỉnh Vĩnh Long khen thưởng vì những đóng góp trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương qua tác phẩm âm nhạc Thiên Đường Với Người Thương.

Được ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương qua tác phẩm Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi cho biết cô xúc động và vinh dự. Với nữ ca sĩ, đây là dấu ấn ý nghĩa trên hành trình nghệ thuật, đồng thời là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của toàn bộ ê-kíp thực hiện dự án.

Phương Mỹ Chi chia sẻ điều khiến cô hạnh phúc là tình yêu dành cho văn hóa không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội mà đã bước ra không gian thực tế. Nữ ca sĩ cho rằng khi một sản phẩm âm nhạc có thể góp phần quảng bá du lịch văn hóa địa phương, mời gọi khán giả trực tiếp trải nghiệm và tìm hiểu vẻ đẹp của vùng đất, con người, giá trị của dự án cũng trở nên rõ nét hơn.

Dân Chơi Dân Ca dự kiến diễn ra vào tháng 10 là một trong những hoạt động tiếp theo của Phương Mỹ Chi. Với việc Bảo Định được xác nhận góp mặt, chương trình đang khiến người hâm mộ chờ đợi xem cặp đôi từng đóng “cô dâu - chú rể” trong MV sẽ mang đến điều gì khi gặp lại trên sân khấu.

(Tổng hợp)