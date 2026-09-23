Lê Giang Patrik gây chú ý với mái tóc vuốt ngược bảnh bao trong buổi tập của ĐT Việt Nam

Chiều 22/9, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành buổi tập duy nhất tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trước khi chính thức lên đường sang Bandung (Indonesia) tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Bầu không khí tập luyện diễn ra vô cùng hứng khởi với sự xuất hiện của dàn tân binh Việt kiều chất lượng, dù lực lượng của HLV Kim Sang-sik cũng chịu không ít biến động vì chấn thương.

Trong buổi rèn quân tại Hà Nội, Ban huấn luyện tuyển Việt Nam chủ trương cho toàn đội tập luyện với cường độ nhẹ nhàng, chủ yếu là chạy bền, đá ma và phối hợp chuyền bóng một chạm. Do đa số các tuyển thủ vừa trải qua mật độ thi đấu dày đặc thời gian qua, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã chủ động tiết chế khối lượng vận động nhằm giúp học trò duy trì cảm giác bóng, giữ vững nền tảng thể lực mà không gặp phải nguy cơ quá tải.

Thủ môn Lê Giang Patrik gây chú ý với diện mạo bảnh bao

Không khí buổi tập diễn ra vui vẻ

Patrik trò chuyện thân thiết với Quang Vinh

Tâm điểm của buổi tập chiều nay thuộc về dàn gương mặt Việt kiều rạng rỡ gồm Williams Minh Hoàng, Nguyễn Adou Leygley Minh và Ngô Đăng Khoa. Trong đó, tiền đạo sinh năm 2006 Ngô Đăng Khoa là trường hợp nhận được nhiều sự chú ý khi anh được gọi bổ sung vào giờ chót để thay thế cho trung vệ Nguyễn Thành Chung rút lui do chấn thương. Sự xuất hiện của Đăng Khoa kết hợp cùng Nguyễn Đình Bắc và Williams Minh Hoàng hứa hẹn sẽ tạo nên hàng công trẻ nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia. Ở tuyến dưới, trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh – người đã có 3 năm chinh chiến tại môi trường bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang lại chất thép cho hàng thủ nhờ tư duy đọc tình huống thông minh và lối chơi dũng mãnh. Bên cạnh đó, sự trở lại của thủ thành Nguyễn Văn Việt cùng người đồng nghiệp Trần Trung Kiên mang đến những phương án trẻ trung, đầy tin cậy trong khung gỗ.

Ngô Đăng Khoa và Williams Minh Hoàng

Nguyễn Adou Leygley Minh trong buổi tập của tuyển Việt Nam

Dù tâm lý toàn đội khá thoải mái, HLV Kim Sang-sik vẫn phải đối mặt với một vài bài toán nhân sự chưa thực sự trọn vẹn. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn phải tập riêng theo giáo án hồi phục do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương háng, dù anh vẫn đóng vai trò mắt xích đặc biệt quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Ngoài ra, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa (Becamex TP.HCM) – người được triệu tập bổ sung thay cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải dính chấn thương cổ chân là cái tên duy nhất vắng mặt do chưa kịp hội quân.

Hoàng Đức phải tập riêng

Theo kế hoạch di chuyển, toàn đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Dù đối mặt với lịch thi đấu gấp gáp và một vài tổn thất nhân sự, sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh cùng tinh thần quyết tâm cao độ đang mang lại tín hiệu rất lạc quan cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trước ngưỡng cửa giải đấu.