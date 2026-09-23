Đi thử "thư viện" giống hệt Starfield Seoul đang hot ở TP.HCM: Hóa ra là khu giới thiệu bất động sản, kệ sách chỉ là mô hình

Dù mới khai trương chưa đầy một tuần, địa điểm này đã liên tục trong tình trạng đông khách, khi nhiều người tìm đến để chụp ảnh check-in. Sức hút chủ yếu đến từ không gian bên trong: những kệ sách cao vút xếp lớp lớp vươn tới trần nhà, kết hợp ánh đèn vàng và trần ốp gương tạo hiệu ứng phản chiếu, khiến nhiều người lần đầu ghé qua đều ấn tượng.

Từ đó, cái tên "thư viện khổng lồ Việt Nam" nhanh chóng lan truyền trong giới trẻ TP HCM chỉ sau vài ngày. Lượng người tò mò tìm đến ngày càng đông, nhiều người chấp nhận xếp hàng chờ để có được góc chụp ưng ý giữa các dãy kệ sách. Tuy nhiên, đằng sau sức hút ấy, đây không phải một thư viện đúng nghĩa mà là khu trưng bày thuộc một dự án căn hộ đang trong giai đoạn mở bán.

Nhưng khác với bản gốc có hơn 50.000 đầu sách để đọc, nơi này thực chất là văn phòng bán hàng của một dự án căn hộ đang mở bán, và kệ sách phần lớn chỉ là mô hình.

Không phải thư viện, mà là văn phòng bán hàng của một dự án căn hộ

Địa điểm gây sốt này có tên Wow Center, khu trải nghiệm thuộc dự án căn hộ TT Genesis, chính thức mở cửa ngày 19/9 tại khu dân cư Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP HCM. Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án, đây là không gian trải nghiệm mang chủ đề "The Museum of Knowledge", kết hợp trưng bày, công nghệ tương tác và giới thiệu sản phẩm.

Điểm nhấn tạo nên sức hút là phần thiết kế nội thất, những kệ sách cao vút xếp lớp lớp vươn gần chạm trần, kết hợp ánh đèn vàng ấm áp và trần nhà tráng gương tạo hiệu ứng phản chiếu vô tận, cùng cầu thang trắng nổi bật giữa không gian. Toàn bộ bố cục này gợi nhớ gần như lập tức đến thư viện Starfield Library nổi tiếng tại trung tâm thương mại COEX, Seoul.

Trên thực tế, đây là văn phòng bán hàng của dự án, nơi khách được dẫn qua trải nghiệm không gian trước khi tìm hiểu sản phẩm. Khách vào tham quan không mất phí nhưng được yêu cầu giữ trật tự vì đây vẫn là khu vực kinh doanh. Bên cạnh khu vực mang hình ảnh thư viện, nơi đây còn có sa bàn, công nghệ thực tế ảo, khu căn hộ mẫu và khu vực tư vấn.

Tận mắt bên trong "thư viện" không để đọc sách

Độ hoành tráng của không gian cũng kéo theo không ít hiểu lầm. Nhiều hình ảnh lan truyền gọi thẳng nơi này là "thư viện khổng lồ" hay "thư viện Hàn Quốc ở TP HCM" mà không nhắc đến bản chất thực tế, khiến nhiều người tin đây là thư viện hoặc quán cà phê sách đúng nghĩa. Chỉ khi đến tận nơi, nhiều người mới biết những dãy sách xếp kín tới trần phần lớn là mô hình, còn toàn bộ không gian được thiết kế để giới thiệu dự án bất động sản.

Nghịch lý là lượng khách đông lại gây áp lực ngược cho chính đội ngũ kinh doanh, phần đông người đến chỉ vì tò mò với không gian giống thư viện chứ không tìm hiểu mua nhà, khiến việc tiếp cận đúng khách hàng gặp khó vào giờ cao điểm.

Starfield ở Seoul và “bản sao” ở Nhà Bè khác nhau thế nào

Bên cạnh làn sóng hưởng ứng tìm đến check-in, Wow Center cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng thiết kế đã sao chép gần như nguyên vẹn các chi tiết đặc trưng của Starfield Library, thậm chí gọi vui đây là "Starfield phiên bản Việt Nam".

Thư viện Starfield Seoul, một địa điểm checkin độc đáo ở Hàn Quốc Ảnh: Vietravel

Starfield Library rộng gần 2.800 mét vuông, lưu giữ hơn 50.000 đầu sách và tạp chí, có hệ thống iPad tra cứu sách điện tử và sofa để khách ngồi đọc. Phiên bản ở Nhà Bè giữ lại gần như trọn vẹn phần hình ảnh nhưng bỏ đi phần công năng: kệ sách chủ yếu làm phông nền chụp ảnh, còn không gian phục vụ mục đích giới thiệu dự án. Cách biến văn phòng bán hàng thành điểm check-in giúp dự án thu hút nhiều chú ý trong thời gian ngắn, nhưng cũng cho thấy những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội dễ khiến người xem hiểu sai bản chất của một địa điểm nếu thiếu thông tin đi kèm.

Lưu ý nếu muốn ghé

Wow Center là văn phòng kinh doanh của dự án, không phải thư viện hay quán cà phê sách, nên không có chỗ ngồi đọc và không mượn được sách. Khách vào tham quan không mất phí nhưng cần giữ trật tự và có thể được nhân viên tư vấn tiếp cận giới thiệu dự án. Hiện địa điểm chưa công bố giờ mở cửa cố định cho khách tham quan.



