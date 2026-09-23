Phản ứng của Hoài Lâm khi gặp lại cha nuôi Hoài Linh

Ngày 22/9, Hoài Lâm bất ngờ xuất hiện tại lễ Giỗ Tổ nghiệp sân khấu được tổ chức ở Nhà thờ Tổ do NSƯT Hoài Linh xây dựng tại TP.HCM. Sau một thời gian không thường xuyên xuất hiện bên nhau trước công chúng, khoảnh khắc nam ca sĩ đứng cạnh cha nuôi nhanh chóng thu hút sự chú ý. Qua những hình ảnh được ghi lại, 2 nghệ sĩ vui vẻ cùng nhau trò chuyện. Hoài Lâm ban đầu có chút bối rối, sau đó anh nhanh chóng bắt nhịp vui vẻ với nghệ sĩ Hoài Linh cũng như các đồng nghiệp khác.

Đặc biệt, Hoài Linh và Hoài Lâm còn cùng cầm micro thể hiện ca khúc Thương về miền Trung. Sau buổi lễ, Hoài Lâm đăng đoạn video song ca với cha nuôi lên mạng xã hội. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng khi thấy hai nghệ sĩ lại xuất hiện cạnh nhau và tương tác gần gũi như những năm trước.

Không chỉ có màn song ca, cuộc gặp còn gây chú ý bởi lời nhắn Hoài Linh dành riêng cho con nuôi. Biết Hoài Lâm đang chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân mới, nam nghệ sĩ chúc con có cuộc sống hạnh phúc, an nhiên và tiếp tục dùng tiếng hát đáp lại tình cảm của khán giả. Trước những lời của cha nuôi, Hoài Lâm rưng rưng, cúi đầu đáp lễ.

Ảnh cắt từ video

Khoảnh khắc này diễn ra vào một thời điểm khá đặc biệt trong cuộc sống của Hoài Lâm. Nam ca sĩ sinh năm 1995 đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ với Ngọc Trinh, cô gái kém anh 9 tuổi. Trước đó, Hoài Lâm đã công khai bộ ảnh cưới trên trang cá nhân. Một số người bạn của nam ca sĩ tiết lộ với Ngôi Sao rằng hôn lễ dự kiến diễn ra tại Vĩnh Long vào đầu tháng 10.

Với những người theo dõi Hoài Lâm từ những ngày đầu bước vào showbiz, hình ảnh mới nhất còn gợi lại mối quan hệ đặc biệt giữa anh và Hoài Linh - người từng giữ vai trò rất lớn trong những bước đi đầu tiên của nam ca sĩ.

Từ cậu bé 13 tuổi được Hoài Linh dìu dắt đến quán quân ở tuổi 19

Hoài Lâm tên thật Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Theo VOV, anh được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi từ năm 13 tuổi. Chính Hoài Linh cũng là người đặt nghệ danh "Hoài Lâm" cho nam ca sĩ.

Từ khi còn rất trẻ, Hoài Lâm đã theo cha nuôi học nghề, có cơ hội làm quen với sân khấu và được những nghệ sĩ đi trước hướng dẫn. Mối quan hệ của hai người vì thế không chỉ dừng ở cách xưng hô "cha - con". Trong nhiều cuộc trò chuyện trước đây, Hoài Lâm luôn gọi Hoài Linh là "bố", đồng thời xem ông là một trong những người có ảnh hưởng quan trọng đến con đường nghệ thuật của mình.

Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Hoài Lâm tham gia Gương mặt thân quen. Khi đó anh mới 19 tuổi, còn Hoài Linh ngồi ở vị trí giám khảo. Với khả năng biến hóa qua nhiều hình tượng, Hoài Lâm giành ngôi quán quân. Ngay khi kết quả được công bố, nam ca sĩ chạy đến ôm chầm và hôn má cha nuôi để chia sẻ niềm vui.

Trước chung kết không lâu, hai cha con cũng từng gây xúc động khi cùng hát Nghĩ về cha. Hoài Lâm ôm chặt Hoài Linh trên sân khấu; ngoài ca hát, anh còn là gương mặt quen thuộc tại sân khấu của cha nuôi. Sau khi con nuôi đăng quang, Hoài Linh từng công khai nhắn nhủ rằng gia đình vẫn luôn ở bên, ủng hộ Hoài Lâm và mong Tổ nghiệp phù hộ cho con trên chặng đường phía trước.

Từng có quãng thời gian ít xuất hiện bên nhau

Tuy nhiên, khi Hoài Lâm trưởng thành, mối quan hệ giữa hai cha con cũng trải qua những giai đoạn không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng như trước.

Ở thời điểm sự nghiệp đang được kỳ vọng, Hoài Lâm lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho đời sống riêng, sau đó có giai đoạn tạm ngưng ca hát. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng mối quan hệ giữa hai người rạn nứt, thậm chí có thông tin hai cha con "không nhìn mặt".

Tuy nhiên, chính Hoài Lâm từng đưa ra cách lý giải khác. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí năm 2019, khi được hỏi về quan hệ với người đã dìu dắt mình, nam ca sĩ khẳng định cha nuôi vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Hoài Lâm cho biết Hoài Linh có giận anh nhưng "không quá gay gắt" và vẫn đồng hành, ủng hộ anh.

Cũng trong năm 2019, dù trước đó tuyên bố tạm dừng ca hát để ổn định tâm lý và sức khỏe, Hoài Lâm đã trở lại để tham gia liveshow của Hoài Linh. Điều này phần nào cho thấy những đồn đoán về việc hai người hoàn toàn cắt đứt quan hệ không phản ánh đầy đủ câu chuyện giữa họ.

Đến Giỗ Tổ sân khấu năm 2023, Hoài Lâm từng xuất hiện tại Nhà thờ Tổ và có khung hình chung với cha nuôi. Hình ảnh này khi ấy cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi trước đó hai người hiếm khi công khai xuất hiện cạnh nhau.

Ba năm sau, Hoài Lâm một lần nữa trở về Nhà thờ Tổ. Nhưng lần này, cuộc gặp có thêm những khoảnh khắc đặc biệt: hai cha con cùng hát, Hoài Linh công khai gửi lời chúc trước ngày con nuôi lập gia đình còn Hoài Lâm xúc động lắng nghe.

Sau hơn một thập kỷ kể từ thời điểm chàng trai 19 tuổi ôm chầm cha nuôi trong đêm đăng quang Gương mặt thân quen, cả Hoài Lâm lẫn Hoài Linh đều đã trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống. Bởi vậy, hình ảnh hai người lại đứng cạnh nhau trên sân khấu trong ngày Giỗ Tổ năm nay trở thành khoảnh khắc nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những khán giả từng dõi theo hành trình của Hoài Lâm từ những ngày đầu.