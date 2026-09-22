Người muốn mua iPhone 18 chú ý: Thanh toán bằng thẻ VIB, Techcombank, BIDV, VPBank, MB, Sacombank được giảm tối đa bao nhiêu?

Những ngày gần đây, giá bán iPhone 18 là thông tin đang được nhiều người quan tâm. Cụ thể: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/9, với giá khởi điểm lần lượt là 38.999.000 đồng cho iPhone 18 Pro 256GB và 41.999.000 đồng cho iPhone 18 Pro Max 256GB. Ở phiên bản dung lượng cao nhất 2TB, giá iPhone 18 Pro là 77.999.000 đồng, còn iPhone 18 Pro Max là 80.999.000 đồng.

Với mức giá này, thay vì thanh toán toàn bộ một lần, không ít người lựa chọn thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng. Vậy hiện tại, đâu là những dòng thẻ có nhiều ưu đãi cho người muốn mua iPhone 18?

iPhone 18 (Ảnh: Pinterest)

1. Thẻ tín dụng MB: Giảm tới 5 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18

MB dành ưu đãi giảm ngay đến 5 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo tại các cửa hàng, website của đối tác chính thức và thanh toán bằng thẻ tín dụng MB. Chương trình áp dụng từ ngày 18/9/2026 đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi hết số lượng ưu đãi.

Theo thể lệ, khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng hoặc lựa chọn trả góp bằng thẻ tín dụng MB khi mua iPhone 18 Pro Series và iPhone Duo sẽ được nhận ưu đãi giảm giá lên đến 5 triệu đồng. Mức giảm cụ thể tùy từng dòng iPhone và từng đối tác. Khách hàng sử dụng mã giảm giá tương ứng với sản phẩm và đối tác, sau đó ưu đãi được giảm trực tiếp tại bước thanh toán hoặc đăng ký trả góp khi mua hàng tại cửa hàng hoặc trên website của đối tác.

(Ảnh: MBBank)

Mỗi khách hàng được áp dụng ưu đãi 1 lần tại 1 đối tác trong suốt thời gian diễn ra chương trình. Đáng chú ý, ưu đãi áp dụng với tất cả các dòng thẻ tín dụng MB, bao gồm cả thẻ đa năng Hi Collection không hạn mức. Khách hàng đồng thời được áp dụng hoàn tiền cùng các chương trình ưu đãi khác đang triển khai, theo điều kiện của từng chương trình.

2. Thẻ tín dụng Techcombank: Giảm tới 3 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18

Techcombank triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng muaiPhone 18 bằng thẻ tín dụng tại nhiều đối tác bán lẻ. Thời gian áp dụng từ ngày 12/9 đến 30/11/2026, trong đó một số đối tác áp dụng chương trình đến khi hết ngân sách.

Cụ thể: Chương trình ưu đãi tại Hoàng Hà Mobile, CellphoneS áp dụng đến ngày 30/11/2026; tại FPT Shop, Shopee và Thế Giới Di Động/TopZone/Điện Máy Xanh áp dụng đến ngày 30/11/2026 hoặc đến khi hết ngân sách. Riêng FPT Shop áp dụng tại website FPT Shop, hệ thống FPT Shop và F.Studio.

Mức ưu đãi cao nhất là giảm 3 triệu đồng cho dòng sản phẩm iPhone 18 tại FPT Shop khi mua iPhone 18 có giá trị từ 45 triệu đồng trở lên. Tại Thế Giới Di Động, TopZone và Điện Máy Xanh, mức giảm 3 triệu đồng áp dụng cho giao dịch từ 50 triệu đồng trở lên khi thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng Techcombank Visa hoặc Mastercard Spark.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể được giảm 2 triệu đồng khi mua iPhone 18 có giá trị từ 40 triệu đồng trở lên và thanh toán bằng thẻ Techcombank Mastercard Spark tại Thế Giới Di Động, TopZone hoặc Điện Máy Xanh.

Mức giảm 1 triệu đồng được áp dụng tại nhiều đối tác của Techcombank. Cụ thể, khách hàng mua iPhone 18 từ 41 triệu đồng trở lên trên Shopee được giảm 1 triệu đồng; mức giảm tương tự áp dụng khi mua tại CellphoneS, FPT Shop hoặc Hoàng Hà Mobile. Tại Thế Giới Di Động, TopZone và Điện Máy Xanh, khách hàng được giảm 1 triệu đồng với giao dịch từ 40 triệu đồng trở lên khi thanh toán bằng thẻ Techcombank Visa. Mức giảm này cũng áp dụng cho giao dịch từ 40 triệu đồng trở lên bằng thẻ Techcombank Mastercard Spark khi áp dụng mức ưu đãi tương ứng của chương trình Spark.

3. Thẻ tín dụng VIB: Giảm tới 2 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18

VIB đang triển khai chương trình giảm đến 2 triệu đồng khi chủ thẻ tín dụng mua iPhone 18 Series, gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Chương trình áp dụng từ 19h ngày 12/9 đến 23h59 ngày 31/12/2026.

Tùy nơi mua, khách hàng có thể nhận mức giảm khác nhau:

- Tại FPT Shop: Giảm 2 triệu cho sản phẩm từ 35 triệu, tối đa 600 suất.

- Tại Thế Giới Di Động, TopZone, Điện Máy Xanh: Giảm 2 triệu cho giao dịch từ 30 triệu, tối đa 1.250 suất.

- Tại Shopee: Giảm 2 triệu cho sản phẩm từ 35 triệu, áp dụng từ từ 12/9 - 31/10, tối đa 300 suất; giảm 1 triệu cho sản phẩm từ 25 triệu, áp dụng từ 1/11 - 31/12, tối đa 200 suất. Tất cả các ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng mua iPhone 18 tại gian hàng chính thức của Apple Flagship Store, Viettel Store-AAR và PHONG VU Official Store trên Shopee.

- Tại Viettel Store: Giảm 1 triệu cho giao dịch từ 25 triệu, tối đa 400 suất.

- Tại CellphoneS: Giảm 1 triệu cho giao dịch từ 25 triệu, tối đa 1.400 suất.

(Ảnh: VIB)

Bên cạnh đó, VIB cũng lưu ý tới khách hàng: Thẻ tích hợp PayFlex cần chọn nguồn thanh toán từ thẻ tín dụng. Ưu đãi có thể áp dụng cùng chương trình khác và trả góp 0% theo quy định của đối tác; phí chuyển đổi trả góp theo quy định. Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi tối đa 1 lần/chương trình.

4. Thẻ tín dụng VPBank: Giảm tới 2 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18

Với thẻ tín dụng VPBank, khách hàng mua iPhone 18 tại CellphoneS từ ngày 18/9 đến hết 31/12/2026, được giảm trực tiếp 2 triệu đồng cho hóa đơn từ 30 triệu đồng.

Mỗi khách hàng được áp dụng ưu đãi 1 lần/thẻ/tháng trong thời gian chương trình. Đáng chú ý, chương trình được áp dụng cùng chương trình trả góp 0% qua thẻ tín dụng VPBank, đồng thời có thể sử dụng cùng các chương trình khuyến mại khác của CellphoneS theo quy định tại từng thời điểm.

Như vậy, với một chiếc iPhone 18 Pro có giá trên 39 triệu đồng, người mua đáp ứng điều kiện hóa đơn từ 30 triệu đồng có thể vừa hưởng mức giảm 2 triệu đồng, vừa lựa chọn hình thức trả góp 0% nếu đáp ứng các điều kiện của ngân hàng và đơn vị bán lẻ.

5. Thẻ tín dụng BIDV: Giảm tới 1 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18

BIDV đang triển khai ưu đãi mua iPhone 18 tại FPT Shop từ ngày 12/9 đến 31/12/2026 hoặc đến khi hết ngân sách. Sau giai đoạn đặt cọc giảm 2 triệu đồng đã kết thúc, chương trình hiện áp dụng mức giảm 1 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18 Series bằng thẻ tín dụng quốc tế BIDV. Riêng hình thức trả góp, hóa đơn phải từ 30 triệu đồng, kỳ hạn trả góp 6, 9 hoặc 12 tháng và có 600 suất ưu đãi.

Tại CellphoneS, chương trình cũng áp dụng mức giảm 1 triệu đồng cho khách hàng mua và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế BIDV, trong đó có 540 suất dành cho hình thức trả góp kỳ hạn 6, 9 hoặc 12 tháng với hóa đơn tối thiểu 30 triệu đồng.

iPhone 18 (Ảnh: Pinterest)

Chương trình áp dụng từ ngày 12/9 đến 31/12/2026 hoặc đến khi hết ngân sách. Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi 1 lần trong suốt chương trình và phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng bằng thẻ tín dụng BIDV.

6. Thẻ tín dụng Sacombank: Giảm tới 1 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 18

Sacombank cũng có chương trình ưu đãi khi mua iPhone 18 Series tại FPT Shop. Từ ngày 18/9 đến hết 31/12/2026, mức ưu đãi là giảm 1 triệu đồng. Mỗi thẻ được hưởng ưu đãi 1 lần trong suốt chương trình, tổng cộng 200 suất và số suất còn dư trong tháng được cộng dồn sang tháng tiếp theo. Chương trình có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.

Đáng chú ý, khách hàng Sacombank vẫn có thể lựa chọn trả góp cho phần tiền còn lại sau khi đặt cọc. Theo hướng dẫn của FPT Shop, người mua liên hệ tổng đài để nhận đường dẫn thanh toán, chọn Sacombank, nhập thông tin thẻ và lựa chọn kỳ hạn trả góp. Hệ thống sẽ hiển thị số tiền phải thanh toán mỗi tháng cũng như phần chênh lệch so với giá gốc nếu có trước khi khách hàng xác nhận giao dịch.

Nhìn chung, nhiều ngân hàng đang áp dụng chương trình ưu đãi cho khách hàng mua iPhone 18 qua thẻ tín dụng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, bên cạnh mức giảm giá khi mua iPhone 18 bằng thẻ tín dụng, bạn cũng cần kiểm tra cụ thể về kỳ hạn trả góp, phí chuyển đổi, hạn mức thẻ và điều kiện thanh toán trước nếu có.