Cô con gái xinh đẹp mà kín tiếng của tài tử Johnny Trí Nguyễn
Theo Ngọc Thanh/VTC News |
22-09-2026 - 22:53 PM |
Lifestyle
Có bố là tài tử nổi tiếng, bản thân sở hữu nhan sắc nổi bật nhưng con gái út của Johnny Trí Nguyễn chọn cuộc sống kín tiếng ở nước ngoài suốt nhiều năm qua.
- 22-09-2026
- 22-09-2026
- 22-09-2026
Theo Ngọc Thanh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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