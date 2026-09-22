Nhìn khoảnh khắc này không nghĩ Ronaldo đã 41 tuổi

Dù đã ở tuổi 41, và có những lời chia tay với kỳ World Cup cuối cùng, siêu sao Cristiano Ronaldo một lần nữa khiến người hâm mộ xúc động khi chính thức hội quân cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho chiến dịch UEFA Nations League. Việc CR7 vẫn xuất hiện trong màu áo Bồ Đào Nha mang đến muôn vàn cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Hình ảnh Ronaldo bảnh bao lên tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha)

(Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha)

Hành trình cống hiến của siêu sao sinh năm 1985 cho tuyển Bồ Đào Nha đã bước sang năm thứ 23 kể từ lần đầu trình làng vào tháng 8/2003. Với 233 lần ra sân cùng 146 pha lập công, Ronaldo tiếp tục củng cố vững chắc vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nam cấp độ đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, chiếc áo số 7 huyền thoại lại tiếp tục thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu: trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau sau cú đúp vào lưới Uzbekistan.

Ronaldo vẫn khoe cơ bắp cuồn cuộn ở tuổi 41 (Ảnh: LĐBĐ Bồ Đào Nha)

Dù hành trình tại World Cup đã chính thức khép lại sau thất bại ở vòng 1/8, Ronaldo vẫn chưa muốn đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế. Quyết định tiếp tục gắn bó của anh cho thấy khát khao cống hiến chưa bao giờ hạ nhiệt. Tuy nhiên, ở đợt tập trung lần này, vị trí của CR7 không còn là sự ưu tiên nghiễm nhiên. Tân HLV trưởng Jorge Jesus đã đưa ra thông điệp thẳng thắn về nguyên tắc chọn nhân sự: "Nếu cậu ấy thể hiện tốt, cậu ấy sẽ thi đấu. Nếu không, cậu ấy sẽ không chơi".

Trước mắt Bồ Đào Nha sẽ là chiến dịch bảo vệ ngôi vương UEFA Nations League, mở màn bằng cuộc tiếp đón Xứ Wales, tiếp đó là các thử thách mang tên Na Uy và Đan Mạch. Ở giai đoạn cuối sự nghiệp, mỗi lần Ronaldo bước ra thảm cỏ trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha quen thuộc đều là một khoảnh khắc đáng trân trọng, viết tiếp trang mới trong sự nghiệp bền bỉ phi thường của anh.