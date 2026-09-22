Lời khuyên khi dùng bếp từ: 1 thói quen dễ khiến bảng điều khiển "tê liệt"

Nhiều người thường tiện tay nhấc nồi vừa nấu đặt xuống phần mặt kính phía trước bảng điều khiển bếp từ vì nghĩ đây là kính chịu nhiệt. Tuy nhiên, thói quen này lại ẩn chứa rủi ro rất lớn cho hệ thống vi mạch cảm ứng bên dưới.

Cùng là mặt kính nhưng không chung nhiệm vụ

Bảng điều khiển và vùng nấu nằm trên cùng một mặt kính, nhưng chức năng hoàn toàn khác nhau. Vùng nấu là nơi truyền nhiệt, còn bảng điều khiển là khu vực tiếp nhận thao tác người dùng. Ngay bên dưới phần kính điều khiển là hệ thống vi mạch điện tử nhạy cảm, chỉ hoạt động an toàn trong một giới hạn nhiệt độ nhất định.

Bảng điều khiển và vùng nấu trên cùng một mặt kính nhưng chức năng hoàn toàn khác nhau - Ảnh minh họa

Cả Bosch và Electrolux đều đưa tình huống "đặt đồ nấu nóng lên bảng điều khiển" vào danh mục nguyên nhân gây quá nhiệt và hư hỏng thiết bị. Trên một số mẫu bếp từ Bosch, khi phát hiện dụng cụ nấu nóng đặt quá gần bảng điều khiển, hệ thống sẽ hiện mã lỗi F5 kèm cảnh báo âm thanh. Nếu người dùng không di chuyển nồi ra nơi khác, vùng nấu sẽ tự động ngắt hoạt động để bảo vệ mạch điện tử bên trong.

Cách xử lý nhanh khi bếp từ báo lỗi F5

Lời khuyên này đặc biệt quan trọng với các dòng bếp có bảng điều khiển cảm ứng nằm trực tiếp trên mặt kính. Người dùng không nên mặc định mọi khoảng trống trên bếp đều có cấu tạo như nhau, bởi vị trí màn hình và cảm biến sẽ thay đổi tùy theo từng model.

Trong lúc làm bếp, thói quen tốt nhất là chuẩn bị sẵn một miếng lót chịu nhiệt hoặc chừa một khoảng trống an toàn trên mặt bàn để đặt nồi vừa nhấc ra. Với những gian bếp hẹp, việc ấn định trước vị trí để nồi sẽ giúp bỏ dần thói quen xem phần kính điều khiển như "mặt bàn phụ".

Trường hợp lỡ đặt nồi nóng gần bảng điều khiển khiến bếp phát tiếng bíp báo động hoặc hiện mã lỗi F5, việc cần làm đầu tiên là nhấc ngay dụng cụ nấu ra khỏi khu vực đó và chờ hạ nhiệt.

Khi biểu tượng cảnh báo biến mất, bếp có thể vận hành trở lại bình thường. Nếu mã lỗi vẫn tiếp tục hiển thị hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường, người dùng nên làm theo hướng dẫn của model, liên hệ dịch vụ kỹ thuật hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

Mặt kính phẳng dễ tạo cảm giác mọi vị trí đều giống nhau, nhưng thiết kế linh kiện bên dưới lại hoàn toàn tách biệt. Để đảm bảo độ bền cho thiết bị, xoong nồi vừa nấu xong cần được chuyển sang bề mặt chịu nhiệt phù hợp thay vì tận dụng khoảng trống trên bảng điều khiển.