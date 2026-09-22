Tại buổi họp báo giới thiệu live-concert "Bay về phía mặt trời" mới đây, Tùng Dương thu hút sự chú ý khi nhiều lần nhắc đến Mỹ Tâm và thành công của đàn chị với live-concert "See the Light" vào năm ngoái.

Trước câu hỏi: "Anh nhắc nhiều đến Mỹ Tâm. Khi thực hiện concert lần này, anh học hỏi điều gì từ đàn chị?", Tùng Dương hài hước nói: "Mỹ Tâm hơn tuổi nhưng lại gọi tôi là anh, chắc do mặt mình cũng hơi già" (cười).

Nam ca sĩ sau đó chia sẻ về tính cách và sự nghiệp của Mỹ Tâm: "Tâm rất dễ thương, khéo léo và luôn quan tâm đến đồng nghiệp. Lần nào gặp nhau cũng vui vẻ và chia sẻ với nhau, dù hai người theo đuổi hai thể loại âm nhạc khác nhau. Tâm có một sự nghiệp âm nhạc rất rực rỡ, bền bỉ, yêu nghề, đam mê và quyết liệt. Có lần tôi đọc Tâm chia sẻ là người 'rất lì đòn', tôi rất thích điều đó".

Tùng Dương.

Từ sự "lì đòn" mà anh ấn tượng ở Mỹ Tâm, Tùng Dương nói về tâm thế của bản thân khi thực hiện một concert quy mô lớn. Anh thừa nhận vẫn có áp lực nhưng cho rằng đôi khi nghệ sĩ cần mạnh dạn bước qua sự lo lắng để có thể thăng hoa trong nghệ thuật.

"Thú thật hỏi Tùng Dương có run không thì chân có run nhưng nhiều khi mình cũng phải "điếc không sợ súng" một tý để tâm hồn được bay bổng và làm nghệ thuật. Tôi vẫn có niềm tin rất lớn, mặc dù dòng nhạc của mình có nhiều cung bậc, nhiều mảng màu âm nhạc khác nhau. Trong một chương trình, điều quan trọng là làm sao hài hòa được các nhạc mục cũng như những dòng âm nhạc của mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Tùng Dương tiết lộ Mỹ Tâm cũng động viên anh trước thềm live-concert "Bay về phía mặt trời", đồng thời hy vọng thời tiết thuận lợi, không xảy ra mưa như concert của cô năm trước.

"Tâm cũng động viên Tùng Dương và hy vọng trời sẽ không mưa chút nào vì năm ngoái Tâm đã gặp mưa khoảng 30 phút khi làm concert. Tâm chúc Tùng Dương và ê-kíp "Bay về phía mặt trời" thành công", anh kể.

Dù không thường xuyên gặp nhau để trò chuyện, Tùng Dương cho biết mỗi khi có dịp, cả hai vẫn chia sẻ và trân quý nhau. "Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên để chia sẻ nhiều nhưng mỗi khi có cơ hội gặp đều chia sẻ, trân quý nhau và cùng mong muốn mang đến những sự cống hiến cho khán giả, cho âm nhạc và cho sự nghiệp", anh nói.

Mỹ Tâm.

Về live-concert "Bay về phía mặt trời", Tùng Dương cho biết anh đang có nhiều cảm xúc trước lần thực hiện live-concert thứ 15 trong hành trình 25 năm làm nghề. Đặc biệt, quy mô dự kiến 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình là con số lớn hơn nhiều so với những live-concert trước đây của anh vốn được tổ chức trong nhà hát.

"Tùng Dương vui, hạnh phúc, phấn chấn và đầy năng lượng cho lần thực hiện live-concert thứ 15 này. 50.000 khán giả quả thật là một con số rất lớn so với những live-concert trước đây mà Tùng Dương tổ chức trong nhà hát", nam ca sĩ chia sẻ.

Tùng Dương tự nhận mình là người "liều" khi tiếp tục lựa chọn những thử thách lớn trong hành trình nghệ thuật. Anh cho rằng nghệ sĩ cần dấn thân để có thể tiếp tục theo đuổi những điều mình tin tưởng.

"Lúc nào tôi cũng nghĩ mình rất "liều" để có thể tiếp tục hành trình tung bay đầy kiêu hãnh, hướng về phía mặt trời", anh nói.

Với Tùng Dương, "mặt trời" ở đây là đất nước, gia đình, khán giả và những điều anh muốn hoàn thiện trên con đường tạo ra các giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho các thế hệ. Live-concert "Bay về phía mặt trời" của Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.