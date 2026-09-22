Căn nhà 200m² của Vân Hugo

Vân Hugo (SN 1985) là gương mặt MC quen thuộc với khán giả truyền hình, đồng thời từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim được yêu thích như Nhật ký Vàng Anh, Phía cuối cầu vồng, Zippo mù tạt và em... Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ MC vẫn giữ được sức hút riêng với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Ở tuổi 41, cô cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn sau khi tái hôn với ông xã doanh nhân vào cuối năm 2023. Hiện gia đình Vân Hugo đang sống trong căn biệt thự rộng 200m² tại TP.HCM. Đây là món quà ông xã dành tặng khi Vân Hugo quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp và thuận tiện vun vén cuộc sống gia đình. Căn biệt thự gây chú ý với tông trắng chủ đạo, từ kiến trúc bên ngoài đến nội thất bên trong đều được chăm chút theo hướng thanh lịch, tinh tế. Không quá cầu kỳ hay phô trương, từng góc nhỏ trong cơ ngơi vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế mà gần gũi, tạo cảm giác ấm cúng và dễ chịu.

Phía bên ngoài biệt thự được vợ chồng Vân Hugo phủ kín cây xanh và các loại hoa, tạo nên một khoảng sân ngập tràn sắc màu, gần gũi với thiên nhiên. Ở góc nhà, cặp đôi còn thiết kế hồ cá Koi, vừa tạo điểm nhấn sinh động vừa tăng thêm vẻ sang trọng cho tổng thể. Khu vực trước nhà được bài trí cực chill với những bộ bàn ghế, ghế ngồi thư giãn, trở thành nơi lý tưởng để gia đình ngồi nghỉ ngơi, ngắm cảnh và tận hưởng những khoảng thời gian yên bình ngay tại nhà.

Không gian bên trong biệt thự

Bên ngoài đã đẹp mắt, bước vào bên trong biệt thự của vợ chồng Vân Hugo lại càng cảm nhận rõ vẻ sang trọng, chỉn chu trong cách bài trí. Từ cửa bước vào, ngôi nhà mở ra không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách liền kề khu bếp theo lối thiết kế mở, tạo cảm giác rộng thoáng và liền mạch. Tổng thể căn biệt thự sử dụng tông trắng làm chủ đạo, mang đến vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Gam màu sáng cũng giúp các khu vực trong nhà như được mở rộng hơn, đồng thời tạo nền hoàn hảo để những món nội thất và đồ trang trí trở nên nổi bật.

Tại phòng khách, vợ chồng Vân Hugo lựa chọn bộ sofa tông trắng kem với kiểu dáng đơn giản, phảng phất nét tân cổ điển. Gam màu nhã nhặn cùng thiết kế thanh lịch giúp bộ sofa dễ dàng hòa vào tổng thể, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ấm cúng nhưng vẫn giữ được nét sang trọng cho căn biệt thự. Để góc phòng khách thêm sinh động và có sức sống, Vân Hugo thường khéo léo bài trí những bình hoa tươi, vừa tạo điểm nhấn mềm mại vừa giúp không gian thêm phần tinh tế.

Có thể thấy, trong căn biệt thự trắng của vợ chồng Vân Hugo không có quá nhiều đồ đạc cầu kỳ. Điểm nhấn chủ yếu đến từ cách lựa chọn nội thất và những món decor đơn giản nhưng tinh tế như tranh treo tường, đèn trần hay các chi tiết trang trí nhỏ. Mỗi món đồ đều được tiết chế và sắp xếp hợp lý, vừa đủ để không gian giữ được tinh thần tối giản, thoáng đãng mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Chính sự tiết chế này giúp căn nhà dù sử dụng tông trắng chủ đạo vẫn có chiều sâu, không hề tạo cảm giác đơn điệu.

Không gian bếp trong biệt thự được thiết kế rộng rãi với kiểu bếp chữ U, tạo nhiều khoảng thao tác và thuận tiện cho việc nấu nướng. Khu vực này hướng ra sân vườn phía sau nên vợ chồng Vân Hugo bố trí thêm hệ cửa sổ kính lớn, vừa tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên vừa đưa khoảng xanh bên ngoài vào trong nhà. Nhờ đó, căn bếp luôn giữ được cảm giác sáng thoáng, dễ chịu thay vì bí bách như nhiều không gian bếp kín.

Mặt bàn vân đá kết hợp cùng hệ tủ bếp gam trắng và kem tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch, đồng điệu với phong cách chung của biệt thự. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, căn bếp vẫn ghi điểm nhờ cách phối màu tinh tế và bố cục gọn gàng. Có thể thấy, từ phòng khách, khu bếp cho đến những góc nhỏ trong nhà, vợ chồng Vân Hugo đều chăm chút kỹ lưỡng, khiến góc nào trong cơ ngơi cũng mang một vẻ đẹp riêng, vừa sang trọng vừa gần gũi.