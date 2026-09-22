Hình ảnh mới nhất của NSƯT Hoài Linh

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ loạt hình ảnh cùng anh trai - NSƯT Hoài Linh nhân dịp về dự giỗ Tổ nghiệp. Nam ca sĩ chia sẻ: “May quá cũng về kịp giỗ Tổ nghiệp năm nay. Cả nhà thấy anh Hoài Linh hôm nay có rực rỡ không?”.

Trong hình ảnh được đăng tải, Hoài Linh xuất hiện với vẻ ngoài thoải mái, tươi tắn. Nam nghệ sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng em trai trong dịp đặc biệt (Ảnh: FBNV)

Hình ảnh Hoài Linh xuất hiện trong ngày giỗ Tổ nghiệp cũng thu hút sự chú ý bởi nam nghệ sĩ thời gian gần đây không còn thường xuyên xuất hiện trước công chúng như giai đoạn trước.

Cùng thời điểm, nhiều nghệ sĩ khác cũng chia sẻ hình ảnh tham dự các hoạt động giỗ Tổ nghiệp trên trang cá nhân. Đây là dịp được đông đảo nghệ sĩ trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh và ca hát quan tâm hằng năm.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài Linh từng là một trong những nghệ sĩ xuất hiện với tần suất dày đặc trên sân khấu, truyền hình và các chương trình giải trí. Tuy nhiên, những năm gần đây, nam nghệ sĩ chủ động thu hẹp các hoạt động trước công chúng.

Hoài Linh cũng hạn chế chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Vì vậy, những hình ảnh mới của nam nghệ sĩ phần lớn được người thân hoặc đồng nghiệp đăng tải (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Dương Triệu Vũ từng chia sẻ loạt ảnh đi cùng anh trai tới một phòng khám nha khoa. Trong những hình ảnh này, Hoài Linh mặc áo đỏ, quần short, đội mũ và đi dép. Nam nghệ sĩ giữ phong cách giản dị khi xuất hiện bên em trai.

Dương Triệu Vũ khi đó hài hước viết: “Ai tin được không chứ anh tui tuổi này rồi đó mà đi nha sĩ cũng phải có các em đi kèm”.

Nam ca sĩ chia sẻ những hình ảnh đời thường của 2 anh em trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV)

Những khoảnh khắc đời thường như vậy khá hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Hoài Linh không còn hoạt động với tần suất dày đặc như trước.

NSƯT Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh ngày 18/12/1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Nam nghệ sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ cuối những năm 1980 và được biết đến qua các vai diễn hài, sân khấu và điện ảnh. Hoài Linh từng có thời gian hoạt động nghệ thuật tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Năm 2016, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Ở tuổi 56, Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng không còn xuất hiện dày đặc như trước. Nam nghệ sĩ thỉnh thoảng góp mặt tại các sân khấu địa phương, hội chợ, chương trình nghệ thuật và tiếp tục tham gia một số dự án điện ảnh.

Trước đó, một số hình ảnh của nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi cho thấy ngoại hình gầy và làn da sẫm màu hơn so với trước. Dương Triệu Vũ sau đó cho biết anh trai vẫn sinh hoạt bình thường, ăn ngủ ổn định. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, làn da của Hoài Linh sẫm màu hơn có liên quan đến quá trình làm việc ngoài trời cho một dự án mới.

Hoài Linh từng chia sẻ rằng bản thân không còn chịu áp lực kinh tế nên có thể làm nghề với tâm thế nhẹ nhàng hơn. Nam nghệ sĩ dành thêm thời gian cho gia đình và những sở thích cá nhân như: đi rẫy, nuôi chim và câu cá,...