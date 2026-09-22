Xóa tin đồn rạn nứt, Cao Thái Sơn mua lại loạt hit đình đám của Nguyễn Văn Chung

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Cao Thái Sơn cho biết đã hoàn tất quá trình trao đổi và mua lại quyền khai thác loạt ca khúc “Con đường mưa, Pha lê tím” do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Đây là những bài hát từng góp phần tạo nên dấu ấn của Cao Thái Sơn trên thị trường âm nhạc.

Theo nam ca sĩ, sau những khoảng lặng trong quá khứ, cả Cao Thái Sơn và Nguyễn Văn Chung đều đã có thêm sự trưởng thành để cùng nhìn lại hành trình cũ một cách bình tĩnh và tích cực hơn.

Cao Thái Sơn mua lại loạt hit “Con đường mưa”, “Pha lê tím” của Nguyễn Văn Chung.

Nguyễn Văn Chung cho biết sau thời gian dài không gặp, anh nhận thấy Cao Thái Sơn thay đổi nhiều. Hai bên cũng trao đổi về những kế hoạch âm nhạc trong thời gian tới. Nhạc sĩ cho biết cả hai có thể tiếp tục hợp tác nếu có ca khúc phù hợp.

Về những thông tin từng cho rằng hai người có bất hòa, Nguyễn Văn Chung khẳng định không có chuyện này. Việc Cao Thái Sơn ngừng hát một số bài trước đó chỉ liên quan đến thời hạn hợp đồng. Vì vậy, Cao Thái Sơn không thể tiếp tục sử dụng một số ca khúc trong thời gian qua. Hiện hai bên đã thỏa thuận lại và tái ký bản quyền.

“Cả hai hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn hay khúc mắc nào. Mọi chuyện đơn giản là do hợp đồng cũ trước đây đã hết hạn, và hiện tại hai bên đã tiến hành tái ký bản quyền các bài hát do tôi sáng tác”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

“Con đường mưa, Pha lê tím” là những bài hát được nhiều khán giả biết đến từ giai đoạn Cao Thái Sơn nổi tiếng với dòng nhạc tình cảm. Nam ca sĩ cho biết trong thời gian không thể biểu diễn các ca khúc này, anh thường xuyên được khán giả hỏi bao giờ có thể hát lại.

“Có những khán giả từng nghe ‘Con đường mưa’ khi còn là sinh viên, nay đã lập gia đình và có con nhưng khi gặp tôi vẫn hỏi bao giờ mới được nghe lại bài hát ấy”, Cao Thái Sơn chia sẻ.

Theo anh, việc hoàn tất thỏa thuận lần này giúp những bài hát quen thuộc có thể trở lại sân khấu. Cao Thái Sơn cũng dự định làm mới các ca khúc bằng những bản phối mới, kết hợp với ban nhạc, piano và dàn dây. Anh cho biết vẫn giữ những giai điệu quen thuộc để người nghe có thể nhận ra bài hát.

“Tôi không muốn thay đổi chỉ để tạo cảm giác khác lạ. Tôi muốn khán giả vẫn nhận ra thanh xuân của mình trong từng giai điệu, nhưng đồng thời sẽ được nghe những ca khúc ấy qua một giọng hát trưởng thành hơn”, nam ca sĩ nói.

Trước đó, năm 2021, câu chuyện bản quyền những ca khúc từng gắn với tên tuổi Cao Thái Sơn gây chú ý khi Nathan Lee công bố mua độc quyền một số sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, trong đó có “Con đường mưa”, “Pha lê tím”...

Thời điểm này, Nathan Lee và Cao Thái Sơn đang vướng ồn ào trên mạng xã hội. Theo Nguyễn Văn Chung khi đó, Nathan Lee mua quyền độc quyền biểu diễn các ca khúc trong thời hạn thỏa thuận.

Điều này đồng nghĩa trong thời gian độc quyền, ca sĩ khác không được biểu diễn những bài hát này trên sân khấu hoặc thực hiện các sản phẩm mới. Sự việc khiến Cao Thái Sơn có một thời gian không thể tiếp tục biểu diễn các bản hit này như trước.