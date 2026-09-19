Từ giọt nước trong Rừng Đen đến những viên kim cương chuyển động suốt 50 năm của thương hiệu kim hoàn từ Thuỵ Sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Happy Diamonds, Chopard ra mắt chiến dịch toàn cầu Happiness in Motion cùng những sáng tạo mới thuộc dòng đồng hồ Happy Sport The First và trang sức Happy Diamonds. Đồng hành cùng Bella Hadid và Liu Wen, chiến dịch nhìn lại một trong những biểu tượng lâu đời nhất của nhà kim hoàn Thụy Sĩ qua ý niệm về chuyển động: Cũng như các quý cô, kim cương hạnh phúc nhất khi được tự do.

Năm 1976, Chopard tạo nên bước ngoặt trong lịch sử ngành kim hoàn khi cho ra đời BST Happy Diamonds với ý tưởng để những viên kim cương chuyển động tự do giữa hai lớp kính sapphire thay vì được cố định trên bề mặt trang sức. Trước đó, những viên kim cương quý giá thường được cố định vào các chấu gắn chặt vào món đồ kim hoàn.

Ý tưởng khai sinh Happy Diamonds bắt nguồn từ hình ảnh ánh nắng phản chiếu trên những giọt nước tung lên từ một thác nước giữa Rừng Đen. Khi nguyên mẫu đầu tiên hoàn thiện, Karin Scheufele, người khi đó cùng Karl Scheufele điều hành Chopard, đã thốt lên: "Diamonds are happier when they are free" - "Kim cương sẽ hạnh phúc hơn khi được tự do".

Câu nói ấy dần trở thành triết lý gắn liền với Happy Diamonds suốt nửa thế kỷ, đồng thời mở ra một cách nhìn khác về vẻ đẹp của kim cương: ánh sáng chỉ thực sự sống động khi được đặt trong chuyển động. Mười bảy năm sau, Chopard tiếp tục đưa triết lý ấy lên mặt số đồng hồ với Happy Sport. Được Caroline Scheufele sáng tạo dành cho phụ nữ, đây là mẫu đồng hồ đầu tiên kết hợp thép cùng những viên kim cương chuyển động tự do, mở ra một chương mới trong lịch sử của Happy Diamonds.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của BST lịch sử, Chopard kể tiếp câu chuyện về khát vọng tự do cùng chiến dịch Happiness in Motion, nơi chuyển động trở thành sợi dây kết nối giữa kim cương, cơ thể và cảm xúc.

Mẫu đồng hồ Happy Sport The First, phiên bản tái hiện thiết kế Happy Sport nguyên bản năm 1993 với hai kích thước 26 mm và 33 mm, trở thành tâm điểm trẻ trung, tươi mới của chiến dịch Happiness in Motion. Thiết kế được chế tác từ Lucent Steel™ và vàng vàng có nguồn gốc trách nhiệm, giữ nguyên tinh thần của nguyên bản nhưng điều chỉnh tỷ lệ để phù hợp với phong cách đương đại.

Ở dòng trang sức xa xỉ, Chopard tiếp tục phát triển thiết kế mặt dây chuyền Happy Diamonds hình chữ nhật từng ra mắt năm 2006. Các cạnh được vát mềm hơn để tăng khả năng bắt sáng, trong khi khoảng không giữa hai lớp kính sapphire được mở rộng nhằm dành nhiều không gian hơn cho những viên Happy Diamonds chuyển động.

Chi tiết đáng chú ý nằm ở các phiên bản vàng trắng nạm kim cương, nơi Chopard lần đầu ứng dụng kỹ thuật castle setting. Phần kim loại giữ đá được thu gọn tối đa, khiến dải kim cương bao quanh mặt dây hiện lên như một đường sáng liền mạch. Bên trong cấu trúc hình học chuẩn xác ấy, ba viên Happy Diamonds tiếp tục chuyển động tự do, tạo nên sự tương phản giữa kết cấu chính xác của thiết kế và nhịp điệu ngẫu hứng của ánh sáng.

Bella Hadid và Liu Wen: hai cá tính, một sức hút

Nếu Happy Diamonds được xây dựng trên ý niệm về chuyển động, Bella Hadid và Liu Wen chính là hai cách diễn giải khác nhau cho tinh thần ấy khi đồng hành cùng chiến dịch Happiness in Motion.

Đại sứ thương hiệu Bella Hadid mang đến nguồn năng lượng giàu bản năng. Những chuyển động của cô diễn ra tự nhiên, gần như không có sự chuẩn bị, từ một bước chân, cái xoay người đến ánh nhìn thoáng qua. Trước ống kính, ánh sáng trên những viên Happy Diamonds liên tục thay đổi theo từng cử chỉ của Bella Hadid, tạo cảm giác chúng đang chuyển động cùng cơ thể thay vì chỉ chuyển động bên trong lớp kính sapphire.

Ở thái cực ngược lại, Liu Wen hiện lên thanh thoát và cân bằng trong từng khoảnh khắc. Ánh sáng từ những dải kim cương vì thế cũng dịch chuyển theo tiết tấu nhẹ nhàng và tinh tế hơn, làm nổi bật vẻ đẹp tĩnh tại, duyên dáng. Nếu Bella đại diện cho sự ngẫu hứng, Liu Wen lại gợi lên cảm giác chuyển động được kiểm soát nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Chopard chọn hai quý cô đối lập về phong thái nhưng lại có chung sức hút mãnh liệt trong cùng một chiến dịch quảng cáo để khai mở tinh thần tự do của Happy Diamonds không theo khuôn mẫu duy nhất. Cũng như những quý cô có thể tự do chọn lựa cá tính sống, những chuyển động cũng có thể mạnh mẽ hoặc nhẹ nhàng, nhanh hay chậm, dịu dàng hay mãnh liệt.