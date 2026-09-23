Cửa chính nên mở ra ngoài hay vào trong? Chi tiết phong thủy được cho là giúp đón tài lộc

Cửa chính mở ra ngoài hay vào trong?

Khi xây hoặc sửa nhà, nhiều gia đình thường chú ý tới hướng cửa, kích thước hay vật liệu mà ít để ý đến một vấn đề khác: cửa chính nên mở ra ngoài hay đẩy vào trong?

Trên thực tế, mỗi cách thiết kế đều có ưu, nhược điểm riêng. Còn nếu xét theo quan niệm phong thủy truyền thống, chiều mở cửa cũng mang một ý nghĩa nhất định.

Theo VTC News, chuyên gia phong thủy - kiến trúc sư Phạm Cương từng cho biết trong văn hóa phương Đông, cửa chính được xem là nơi phân chia không gian bên trong ngôi nhà với môi trường bên ngoài. Theo cách lý giải của phong thủy, đây cũng là nơi dòng khí từ bên ngoài đi vào nhà và lan tới các không gian khác.

Quá trình một người bước từ ngoài vào trong vì vậy cũng được quan niệm là quá trình đưa khí vào nhà.

Từ cách lý giải này, cửa chính mở vào phía trong thường được nhắc tới nhiều hơn trong phong thủy. Cánh cửa chuyển động cùng chiều với hướng con người bước vào nhà nên được cho là thuận với quá trình "nạp khí".

Trong quan niệm dân gian, "khí" tốt còn thường được gắn với sinh khí, cơ hội và tài lộc. Bởi vậy, cách mở cửa hướng vào trong đôi khi được lý giải mang ý nghĩa tượng trưng cho việc đón những điều thuận lợi từ bên ngoài vào không gian sống.

Tuy nhiên, đây là quan niệm phong thủy truyền thống, không đồng nghĩa với việc cửa mở vào trong chắc chắn giúp gia đình giàu có hơn, hay cửa mở ra ngoài sẽ làm thất thoát tiền bạc và may mắn.

Xét về sử dụng thực tế lại khác

Ở góc độ kiến trúc và công năng, không có một kiểu mở cửa phù hợp với mọi căn nhà.

Theo Happynest, cửa mở ra ngoài có lợi thế là không chiếm khoảng không phía trong, tạo thêm diện tích sử dụng và có thể thuận tiện hơn khi đưa đồ đạc ra vào. Vì vậy, lựa chọn chiều mở còn phụ thuộc vào diện tích và cách tổ chức không gian của từng ngôi nhà.

Chẳng hạn, nếu sảnh phía trong rộng, cửa mở vào thường không gây nhiều bất tiện. Nhưng với nhà nhỏ, cánh cửa lớn mở vào trong có thể va vào tủ giày, bàn ghế hoặc chiếm một phần đáng kể diện tích.

Trong trường hợp này, cửa trượt cũng là một phương án có thể cân nhắc. VTC News dẫn ý kiến chuyên gia cho rằng thiết kế này phù hợp với những căn nhà chật, nơi cửa mở vào trong gây tốn diện tích.

Ngược lại, nếu căn nhà nằm sát đường hoặc vỉa hè, cửa mở hẳn ra ngoài cũng cần tính toán cẩn thận để không gây vướng người đi lại hay chiếm khoảng không phía trước.

Có một điều quan trọng hơn chiều mở cửa

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam cho biết theo phong thủy truyền thống, khu vực cửa chính thường được quan niệm là nơi đón luồng khí vào nhà. Vì vậy, không gian này được khuyến nghị giữ sạch sẽ, sáng và thông thoáng.

Theo cách lý giải phong thủy, một lối vào rộng rãi, ít vật cản được cho là tạo điều kiện để dòng khí lưu chuyển thuận lợi hơn. Quan niệm này cũng là lý do khu vực cửa chính thường được gắn với hình ảnh "đón lộc", "đón may mắn" trong đời sống.

Điều này đồng thời có ý nghĩa thực tế trong sinh hoạt.

Tủ giày quá lớn, xe đạp, thùng đồ hay chậu cây đặt ngay sau cửa có thể khiến cánh cửa không mở hết và làm lối ra vào trở nên chật chội. Nếu muốn đặt cây xanh gần cửa, nên chọn kích thước vừa phải và tránh để cành lá che lối đi.

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam cũng lưu ý khi lựa chọn cửa chính, ngoài yếu tố thẩm mỹ, gia chủ nên chú ý đến những đặc tính thiết thực như khả năng cách nhiệt, chống ồn, an toàn và chống đột nhập.

Như vậy, nếu xét theo quan niệm phong thủy, cửa mở vào trong thường được nhắc tới nhiều hơn và mang ý nghĩa tượng trưng cho việc đón sinh khí, tài lộc vào nhà. Tuy nhiên, gia đình không cần thay đổi một bộ cửa đang sử dụng tốt chỉ vì lo ngại về yếu tố này.

Chiều mở phù hợp nhất vẫn nên dựa vào diện tích, vị trí ngôi nhà, cách bố trí nội thất và sự thuận tiện khi sử dụng; còn phong thủy nên được xem như một yếu tố tham khảo.