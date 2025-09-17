Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cửa chính đối diện 2 cửa này thì phúc tán, họa vây, con cháu cũng chịu ảnh hưởng

17-09-2025 - 19:12 PM | Sống

Hướng cửa cũng rất quan trọng để quyết định không gian sinh hoạt có thoải mái hay không.

Ông bà xưa có câu "cửa đối cửa, tất có hại" vì quan niệm nếu 2 cửa trong nhà hướng vào nhau, mỗi lần mở cửa là gió sẽ thổi thẳng từ không gian này sang không gian kia. Đi kèm với đó là bụi, vi khuẩn, thậm chí virus có thể lây lan trong không khí.

Không chỉ ngoài hành lang, ngay trong thiết kế nội thất, tình trạng "cửa đối cửa" cũng khá phổ biến. Nếu không chú ý ngay từ khâu mua nhà hoặc cải tạo, bạn sẽ dễ gặp phải những rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy cửa chính tuyệt đối không nên đối diện với những cửa nào?

1. Cửa chính KHÔNG đối diện phòng ngủ

Khi cửa chính đối diện cửa phòng ngủ, vấn đề lớn nhất là mất sự riêng tư. Phòng ngủ là không gian nghỉ ngơi, thay đồ, nạp lại năng lượng nên nếu đặt cửa phòng ngủ thẳng tắp với cửa ra vào khiến bạn luôn có cảm giác bị theo dõi, nhất là khi ở một mình. Giống như khi bạn ngồi quay lưng ra cửa, luôn cảm thấy bị động và bất an.

Đó là chưa kể về mặt thông gió, luồng gió thẳng từ ngoài đổ vào phòng ngủ còn kéo theo bụi, mùi hành lang và tiếng ồn, làm giấc ngủ kém sâu. Còn về phong thủy, phòng ngủ cần sự yên tĩnh và khí lưu thông nhẹ nhàng để gia chủ ngủ sâu, hồi phục năng lượng. Nhưng khi cửa chính "xung" vào, luồng khí mạnh sẽ thổi thẳng vào giường, kéo theo bụi, tiếng ồn và cả năng lượng tạp. Điều này được cho là làm suy giảm sinh khí, khiến giấc ngủ không an, tinh thần uể oải, thậm chí dễ hao tài.

Cửa chính đối diện 2 cửa này thì phúc tán, họa vây, con cháu cũng chịu ảnh hưởng- Ảnh 1.

2. Cửa chính KHÔNG đối diện phòng vệ sinh

Đây là lỗi thiết kế thường gặp và dễ gây khó chịu nhất. Bước chân vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại là cửa nhà vệ sinh sẽ dẫn đến cảm giác mất thiện cảm ngay từ giây phút đầu. Trong tiềm thức của nhiều người, nhà vệ sinh vốn là nơi "cần được che giấu", nếu đặt thẳng đối diện cửa chính thì cả thẩm mỹ lẫn tâm lý đều bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, hơi ẩm và mùi khó chịu từ nhà vệ sinh có thể thoát ra ngoài, lan sang phòng khách hoặc khu sinh hoạt chung, khiến không gian kém sạch sẽ.

Theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi tích tụ uế khí, vốn cần được "ẩn" và tránh để lộ trực diện. Nếu đặt đối diện cửa chính - vốn là nơi nạp khí lành vào nhà - thì chẳng khác nào để uế khí xung thẳng ra cửa, chặn dòng sinh khí từ ngoài vào. Lâu dài có thể khiến gia vận trì trệ, sức khỏe các thành viên trong gia đình cũng bị ảnh hưởng.

Cửa chính đối diện 2 cửa này thì phúc tán, họa vây, con cháu cũng chịu ảnh hưởng- Ảnh 2.

Cách khắc phục nếu lỡ gặp phải "cửa đối cửa"

Nếu bạn đang trong giai đoạn thiết kế, có thể thay đổi vị trí cửa để tránh tình trạng này. Nhiều gia đình đã chọn cách xoay hướng cửa phòng ngủ hoặc sử dụng vách ngăn, tủ âm tường, thậm chí làm vòm và treo rèm để vừa ngăn tầm nhìn, vừa tạo điểm nhấn trang trí.

Trong trường hợp cửa chính vô tình đối diện cửa nhà vệ sinh, giải pháp phổ biến là làm một tủ giày kết hợp vách ngăn ngay lối vào hoặc sử dụng rèm trang trí mềm mại để che chắn. Bằng cách này bạn vừa khắc phục được lỗi phong thủy, vừa tăng thêm cảm giác ấm cúng, riêng tư cho không gian.

Còn nếu nhà bạn ở chung cư và cửa chính đối diện trực tiếp với cửa nhà hàng xóm, hãy gắn thêm rèm bên trong cửa. Cách này sẽ đảm bảo sự riêng tư của gia đình, lại hạn chế phần nào luồng gió và bụi không mong muốn.

Nguồn: Toutiao

Vì sao "Bếp xung cửa chính" lại là đại kỵ trong phong thủy? Chuyên gia giải thích lý do sâu xa đằng sau

Theo Lam Phương

Thanh niên Việt

