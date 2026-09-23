Hoài Lâm gặp gỡ Hoài Linh sau khi thông báo cưới vợ

Những ngày này, Nhà thờ Tổ nghề Sân khấu của nghệ sĩ Hoài Linh tại TP.HCM trở thành nơi quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhân dịp giỗ Tổ. Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, sự xuất hiện của Hoài Lâm bên cha nuôi Hoài Linh nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Theo đoạn clip được chia sẻ, Hoài Linh và Hoài Lâm đứng cạnh nhau trong không gian trang nghiêm của Nhà thờ Tổ. Hoài Linh mặc áo vàng, quần trắng, còn Hoài Lâm diện áo thun đen cùng quần sáng màu. Cả hai cầm micro và cùng thể hiện ca khúc Thương Về Miền Trung.

Không có sân khấu cầu kỳ, màn song ca diễn ra khá tự nhiên trước sự chứng kiến của những người có mặt. Hoài Linh thể hiện phần hát với phong thái quen thuộc, trong khi Hoài Lâm đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi và hòa giọng cùng cha nuôi. Hình ảnh hai người đứng chung khung hình đặc biệt gây chú ý bởi trong nhiều năm qua, họ không thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Cuộc hội ngộ diễn ra không lâu sau khi Hoài Lâm công khai thông tin chuẩn bị kết hôn. Nam ca sĩ và bạn gái Ngọc Trinh dự kiến tổ chức lễ cưới ngày 6/10 tại quê nhà Vĩnh Long. Ngọc Trinh sinh năm 2004, kém Hoài Lâm 9 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Hoài Lâm được Hoài Linh nhận làm con nuôi và dìu dắt từ khi còn trẻ. Nghệ danh Hoài Lâm cũng do Hoài Linh đặt. Năm 2014, Hoài Lâm giành quán quân Gương mặt thân quen, trở thành một trong những ca sĩ trẻ được chú ý và có giai đoạn hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi.

Hoài Lâm và "cha nuôi" Hoài Linh cũng từng hội ngộ vào năm 2023

Sau đó, sự nghiệp của Hoài Lâm có nhiều gián đoạn. Mối quan hệ giữa anh và cha nuôi được dư luận quan tâm khi nam ca sĩ rút lui khỏi showbiz. Hoài Lâm từng tâm sự anh bị Hoài Linh giận nhưng sau đó hiểu rằng những lời trách mắng xuất phát từ sự quan tâm.

Vào năm 2023, Hoài Lâm cũng xuất hiện tại đền thờ Tâm linh Việt trong dịp giỗ Tổ và hội ngộ Hoài Linh. Đây là một trong những lần hiếm hoi hai người gặp gỡ sau thời gian dài. Cuối năm 2024, khi được hỏi về Hoài Lâm, Hoài Linh giữ thái độ vui vẻ và nói về chuyện làm nghề, đam mê và sự nỗ lực của người nghệ sĩ.