Nam ca sĩ U60 đình đám chuẩn bị đi bán cà phê ở Quảng trường 3/2, TP Bắc Ninh

Ngay 22/9 vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường thông báo về việc đưa thương hiệu Bo's Coffee House ra Bắc Ninh. Cơ sở mới đặt tại Quảng trường 3/2, TP Bắc Ninh, dự kiến khai trương ngày 16/10.

Qua những hình ảnh do nam ca sĩ công bố Bo's Coffee House tại Bắc Ninh mang phong cách hiện đại, với gam màu nâu, be làm chủ đạo. Điểm đáng chú ý của cơ sở này là hệ thống cửa kính lớn. Từ bên trong, thực khách có thể nhìn xuống khu vực quảng trường và không gian cây xanh phía trước. Cách bố trí này tạo cảm giác khá thoáng, đồng thời giúp quán có lợi thế về tầm nhìn, đặc biệt vào ban ngày.

Theo giới thiệu của Đan Trường, khách tới đây còn có thể thưởng thức cà phê, ngắm cảnh và xem các chương trình biểu diễn nếu có sự kiện được tổ chức tại khu vực gần quán.

Việc mở cơ sở tại Bắc Ninh diễn ra sau khi Đan Trường thử nghiệm mô hình Bo's Coffee House tại TP.HCM.

Tháng 5/2026, nam ca sĩ đã khai trương quán tại số 263 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM. Quán có 4 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với hai gam màu nâu và be, cùng nhiều mảng kính lớn. Một tầng được dành cho người hâm mộ, trưng bày hình ảnh, album và tư liệu liên quan đến sự nghiệp của Đan Trường.

Trong hai ngày khai trương 23-24/5, Đan Trường cho biết quán đón hơn 1.300 lượt khách. Ngày 24/5, quán kín chỗ, thậm chí không còn chỗ đứng.

Đây không phải lần đầu Đan Trường kinh doanh cà phê. Tại Mỹ, nam ca sĩ phát triển thương hiệu Cafés Quán, với các món mang phong vị cà phê Việt như cà phê muối, cà phê trứng, cà phê dừa, bên cạnh nhiều món ăn Việt. Mới đây, Đan Trường thông báo chuẩn bị mở thêm chi nhánh của Cafés Quán tại San Jose, dự kiến khai trương ngày 24/10.

Theo đó Đan Trường sinh năm 1976. Anh nổi tiếng từ cuối thập niên 1990, gắn với biệt danh "anh Bo" và loạt ca khúc như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu.

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FBNV

Năm 1997, Kiếp ve sầu trở thành một trong những ca khúc giúp tên tuổi Đan Trường đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong sự nghiệp, anh từng 7 lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn Sóng Xanh và nhận giải Thành tựu tại giải thưởng này năm 2023.

Bên cạnh dòng nhạc trẻ, Đan Trường còn được biết đến với các sản phẩm mang màu sắc dân ca, sử ca và những MV có phong cách cổ trang. Năm 2025, anh tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm ca hát. Đến tuổi 50, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động biểu diễn trong nước và quốc tế, đồng thời dành thời gian phát triển công việc kinh doanh cà phê.