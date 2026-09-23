Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ U60 đình đám chuẩn bị đi bán cà phê ở Quảng trường 3/2, TP Bắc Ninh

| | Lifestyle

Chia sẻ này của nam ca sĩ đang thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ.

Ngay 22/9 vừa qua, trên trang cá nhân, ca sĩ Đan Trường thông báo về việc đưa thương hiệu Bo's Coffee House ra Bắc Ninh. Cơ sở mới đặt tại Quảng trường 3/2, TP Bắc Ninh, dự kiến khai trương ngày 16/10.

Qua những hình ảnh do nam ca sĩ công bố Bo's Coffee House tại Bắc Ninh mang phong cách hiện đại, với gam màu nâu, be làm chủ đạo. Điểm đáng chú ý của cơ sở này là hệ thống cửa kính lớn. Từ bên trong, thực khách có thể nhìn xuống khu vực quảng trường và không gian cây xanh phía trước. Cách bố trí này tạo cảm giác khá thoáng, đồng thời giúp quán có lợi thế về tầm nhìn, đặc biệt vào ban ngày.

Theo giới thiệu của Đan Trường, khách tới đây còn có thể thưởng thức cà phê, ngắm cảnh và xem các chương trình biểu diễn nếu có sự kiện được tổ chức tại khu vực gần quán.

Việc mở cơ sở tại Bắc Ninh diễn ra sau khi Đan Trường thử nghiệm mô hình Bo's Coffee House tại TP.HCM.

Tháng 5/2026, nam ca sĩ đã khai trương quán tại số 263 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM. Quán có 4 tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản với hai gam màu nâu và be, cùng nhiều mảng kính lớn. Một tầng được dành cho người hâm mộ, trưng bày hình ảnh, album và tư liệu liên quan đến sự nghiệp của Đan Trường.

Trong hai ngày khai trương 23-24/5, Đan Trường cho biết quán đón hơn 1.300 lượt khách. Ngày 24/5, quán kín chỗ, thậm chí không còn chỗ đứng.

Đây không phải lần đầu Đan Trường kinh doanh cà phê. Tại Mỹ, nam ca sĩ phát triển thương hiệu Cafés Quán, với các món mang phong vị cà phê Việt như cà phê muối, cà phê trứng, cà phê dừa, bên cạnh nhiều món ăn Việt. Mới đây, Đan Trường thông báo chuẩn bị mở thêm chi nhánh của Cafés Quán tại San Jose, dự kiến khai trương ngày 24/10.

Theo đó Đan Trường sinh năm 1976. Anh nổi tiếng từ cuối thập niên 1990, gắn với biệt danh "anh Bo" và loạt ca khúc như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Đi về nơi xa, Tình khúc vàng, Mãi mãi một tình yêu.

Ca sĩ Đan Trường. Ảnh: FBNV

Năm 1997, Kiếp ve sầu trở thành một trong những ca khúc giúp tên tuổi Đan Trường đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong sự nghiệp, anh từng 7 lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn Sóng Xanh và nhận giải Thành tựu tại giải thưởng này năm 2023.

Bên cạnh dòng nhạc trẻ, Đan Trường còn được biết đến với các sản phẩm mang màu sắc dân ca, sử ca và những MV có phong cách cổ trang. Năm 2025, anh tổ chức chương trình kỷ niệm 30 năm ca hát. Đến tuổi 50, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động biểu diễn trong nước và quốc tế, đồng thời dành thời gian phát triển công việc kinh doanh cà phê.

Theo Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cú sụt từ 200 triệu năm trước tạo nên ‘túi nước’ 90 triệu m3 lớn nhất Việt Nam: Đang lột xác để thành ‘mỏ vàng’ giữa vùng Đông Bắc

Cú sụt từ 200 triệu năm trước tạo nên ‘túi nước’ 90 triệu m3 lớn nhất Việt Nam: Đang lột xác để thành ‘mỏ vàng’ giữa vùng Đông Bắc Nổi bật

Nhiều người trẻ không vội mua nhà, chấp nhận thuê căn hộ đắt tiền: Tưởng tiêu hoang nhưng phép tính phía sau lại rất khác

Nhiều người trẻ không vội mua nhà, chấp nhận thuê căn hộ đắt tiền: Tưởng tiêu hoang nhưng phép tính phía sau lại rất khác Nổi bật

Mối quan hệ của Ngọc Trinh với Quốc Trường

Mối quan hệ của Ngọc Trinh với Quốc Trường

10:01 , 23/09/2026
Tài sản hiện tại của Hà Đức Chinh

Tài sản hiện tại của Hà Đức Chinh

09:40 , 23/09/2026
Bức ảnh "tự công bố" nam - nữ chính phim Tết Trấn Thành gây chấn động, là đùa thôi đúng không?

Bức ảnh "tự công bố" nam - nữ chính phim Tết Trấn Thành gây chấn động, là đùa thôi đúng không?

09:31 , 23/09/2026
Mối quan hệ của Jack và Trường Giang

Mối quan hệ của Jack và Trường Giang

09:30 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên