Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc “thần kỳ” ở Na Uy, hành trình đưa con gái về thăm quê ngoại gây chú ý

Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ trên Instagram cá nhân một khoảnh khắc bình yên trong chuyến về Na Uy cùng ông xã Huy Trần và con gái nhỏ. Nữ diễn viên đăng hình ảnh hai mẹ con cùng hướng mắt về phía cầu vồng và viết: “Magical moment. We found the rainbow … daddy ❤️🥰😍”. Không cầu kỳ, bức ảnh chỉ ghi lại vài giây cả gia đình ở giữa khung cảnh thiên nhiên nhưng vẫn khiến người xem cảm nhận được không khí ấm áp của chuyến đi.

Đây là lần đầu tiên bé Gạo, con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, được bố mẹ đưa về Na Uy thăm quê ngoại. Với nữ diễn viên, chuyến đi mang nhiều ý nghĩa bởi Na Uy là nơi mẹ ruột và gia đình cô sinh sống. Ngô Thanh Vân từng cùng mẹ sang Na Uy định cư từ năm 15 tuổi và có khoảng 10 năm gắn bó với đất nước Bắc Âu trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Hiện mẹ và người thân của cô vẫn sinh sống tại đây.

@officialngothanhvan_official

Trước chuyến đi, Ngô Thanh Vân khiến nhiều mẹ bỉm thích thú khi chia sẻ màn chuẩn bị hành lý cho con gái. Chuyến bay kéo dài khoảng 16 tiếng, trong khi gia đình dự kiến ở Na Uy 2 tuần nên nữ diễn viên gần như chuẩn bị đủ mọi thứ cho bé Gạo, từ quần áo, bỉm sữa, thuốc men đến địu, ghế địu và cả bồn tắm di động. Một chiếc vali lớn được dành riêng cho đồ dùng của cô bé.

Trong một đoạn clip trước giờ lên máy bay, Ngô Thanh Vân còn hài hước gọi Huy Trần là “ông bố thật khỏe” vì anh gần như đảm nhận phần lớn việc xách hành lý, trong khi cô địu con gái. Huy Trần sau đó tiết lộ gia đình còn có thêm nhiều vali ký gửi, khiến màn chuẩn bị cho chuyến đi của nhà nữ diễn viên càng trở nên hài hước.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Sau khi đến Na Uy, bé Gạo nhanh chóng trở thành nhân vật được chú ý trong những khoảnh khắc mà mẹ chia sẻ. Trong một video, cô bé tỏ ra khá dạn dĩ khi gặp những người thân và hàng xóm tại quê ngoại, chủ động chào hỏi mọi người. Ngô Thanh Vân vì thế còn vui vẻ gọi con gái là “Hoa hậu thân thiện”.

Chuyến đi lần này cũng giúp bé Gạo lần đầu làm quen với một không gian sống rất khác so với Việt Nam. Gia đình lưu lại Na Uy đúng thời điểm mùa thu, khi thời tiết se lạnh hơn, vì vậy hành trang của cô bé cũng được mẹ chuẩn bị kỹ càng để thích nghi với chuyến đi dài và môi trường mới.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Những ngày ở Na Uy được Ngô Thanh Vân ghi lại chủ yếu bằng các khoảnh khắc rất đời thường: Con gái đi dạo, gặp gỡ người thân, chào hỏi hàng xóm hay cả gia đình cùng tận hưởng không gian quê ngoại. Giữa những hình ảnh ấy, khoảnh khắc cầu vồng mà nữ diễn viên vừa chia sẻ có lẽ đặc biệt hơn cả bởi nó giống như một món quà nhỏ mà thiên nhiên dành tặng gia đình trong chuyến trở về lần đầu tiên của cô bé.

Từ một hành trình dài 16 tiếng với hàng loạt vali đồ dùng cho em bé, chuyến đi của gia đình Ngô Thanh Vân giờ đây có thêm những kỷ niệm rất giản dị. Một cô bé lần đầu về quê ngoại, những người thân lâu ngày gặp lại và một khoảnh khắc cả gia đình cùng nhìn thấy cầu vồng ở Na Uy - những điều tưởng nhỏ nhưng lại có thể trở thành ký ức đáng nhớ của tuổi thơ bé Gạo.