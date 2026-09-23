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Biệt phủ sáng nhất Thanh Hoá

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Giữa xứ Thanh, một căn biệt phủ nhiều hàng triệu người trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những căn biệt phủ, lâu đài nguy nga, bề thế ở Việt Nam luôn khiến người ta không khỏi trầm trồ bởi quy mô đồ sộ, kiến trúc cầu kỳ và gu thẩm mỹ mang đậm dấu ấn riêng của gia chủ. Không chỉ là nơi ở, những công trình này còn giống như một “tác phẩm” được chăm chút tỉ mỉ, nơi từng đường nét, vật liệu hay món đồ trang trí đều góp phần tạo nên vẻ xa hoa, lộng lẫy. Tại Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cũng có một cơ ngơi rộng hàng nghìn mét vuông gây chú ý bởi vẻ bề thế và mức độ đầu tư công phu. Chỉ cần lướt qua những đoạn clip ghi lại toàn cảnh nơi này, người xem đã dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đẹp choáng ngợp từ ngoài vào trong, thậm chí có cảm giác như đang bước vào một không gian thuộc về những bộ phim cổ tích. Ngay từ bên ngoài, căn biệt phủ đã tạo dấu ấn với khuôn viên rộng lớn, hệ hàng rào kiên cố và cánh cổng bề thế được mạ vàng, chạm trổ cầu kỳ. Những chi tiết được xử lý tinh xảo khiến lối vào vốn đã đồ sộ càng thêm nổi bật, như một lời “chào sân” đầy xa hoa trước khi bước vào thế giới nội thất lộng lẫy bên trong.

Khuôn viên bên trong biệt phủ gây choáng ngợp bởi diện tích rộng lớn, không chỉ sở hữu không gian sống bề thế mà còn được chăm chút kỹ lưỡng về cảnh quan. Hồ nước, những cây cảnh giá trị cùng các bức tượng sư tử được bố trí đan xen, tạo nên tổng thể xa hoa, cầu kỳ, nhìn đâu cũng toát mùi tiền. Sừng sững giữa không gian ấy là tòa lâu đài nổi bật với mái vòm, những đường phào chỉ được trau chuốt kỹ lưỡng cùng kiến trúc bề thế. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn được thắp sáng khiến toàn bộ công trình càng thêm lung linh, nổi bật giữa khuôn viên rộng lớn.

Bên ngoài đã bề thế và hoành tráng, bước vào bên trong lâu đài lại càng dễ choáng ngợp trước không gian mang đậm vẻ vương giả, quyền quý. Nội thất gỗ được ưu tiên sử dụng, từ hệ cửa, bàn ghế đến các mảng tường, với những đường nét chạm khắc cầu kỳ, tạo nên vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng. Không gian còn được tô điểm bằng nhiều bình hoa cỡ lớn, được bố trí từ khu vực cửa vào đến các khoảng sinh hoạt bên trong. Những món đồ trang trí này không chỉ làm mềm mại tổng thể nội thất gỗ mà còn góp phần tăng thêm cảm giác xa hoa, chỉn chu cho từng góc của lâu đài.

Mỗi không gian bên trong lâu đài đều mang đến cảm giác choáng ngợp về thị giác, trong đó phần trần nhà là một ví dụ điển hình. Mái vòm được thiết kế mô phỏng kiến trúc của những lâu đài cổ châu Âu, từ kiểu dáng đến cách trang trí đều cầu kỳ, tinh xảo. Các đường phào chỉ, chi tiết mạ vàng cùng hệ thống đèn trần được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp bề thế và xa hoa cho tổng thể.

Nguồn hình ảnh: TikTok @nhamaysanxuatnhomduc, @phaochigiachung, @tiupstudio

Cuộc sống giàu có trong biệt phủ ở ngoại ô Hà Nội của Phạm Phương Thảo quê Nghệ An, SN 1982

Theo Phác Thái Anh

Phụ Nữ Mới

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