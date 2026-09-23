Tình thế hiện tại của nam NSƯT sở hữu nhà thờ Tổ 100 tỷ: U60 sống kín tiếng, không lấy vợ, được mẹ U90 chăm như em bé

Showbiz Việt từng có không ít nghệ sĩ ở giai đoạn đỉnh cao gần như xuất hiện ở mọi nơi: từ sân khấu, truyền hình, gameshow cho đến các chương trình lớn nhỏ. Thế nhưng sau một thời gian, có người chủ động giảm nhịp làm việc, ít lộ diện trước công chúng, thậm chí gần như vắng bóng khỏi những nơi từng gắn liền với tên tuổi của mình.

NSƯT Hoài Linh là một trường hợp như vậy. Có thời điểm, nam nghệ sĩ là một trong những gương mặt quen thuộc bậc nhất của làng giải trí Việt, liên tục xuất hiện trên sân khấu, truyền hình và các chương trình ăn khách. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, Hoài Linh hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, ít hoạt động trên mạng xã hội và chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Vì thế, mỗi lần nam nghệ sĩ tái xuất giữa đông đảo đồng nghiệp đều nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, dịp Giỗ Tổ nghề sân khấu đã trở thành một trong những lần hiếm hoi công chúng nhìn thấy Hoài Linh xuất hiện công khai, tất bật giữa hàng loạt nghệ sĩ tại công trình được xem là tâm huyết lớn nhất của anh.

Nghệ sĩ Hoài Linh





Tất bật trong ngày đặc biệt tại nhà thờ Tổ trăm tỷ

Ngày 22/9, tức 12/8 âm lịch, Đền thờ Tổ nghiệp do NSƯT Hoài Linh xây dựng tại TP.HCM trở thành một trong những địa điểm quy tụ đông đảo nghệ sĩ nhân dịp Giỗ Tổ sân khấu.

Không khí tại đây rộn ràng từ sớm. Nhiều nghệ sĩ, khán giả đến dâng hương, gặp gỡ và trò chuyện. Hoài Linh xuất hiện trong áo dài truyền thống, trực tiếp tham gia các nghi thức và vui vẻ chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Theo những hình ảnh được chia sẻ, khuôn viên đền được chuẩn bị chu đáo với hoa, lễ vật và các hoạt động mang màu sắc truyền thống.

Đây cũng là dịp gia đình Hoài Linh sum họp. Dương Triệu Vũ đưa mẹ đến dự lễ và mô tả không khí tại đền thờ “rộn ràng như Tết”. Mẹ của hai nghệ sĩ hiện đã ở tuổi U90. Dương Triệu Vũ tiết lộ bà sắp bước sang tuổi 88 nhưng sức khỏe vẫn khá tốt.

Hoài Linh và Dương Triệu Vũ trong dịp Giỗ Tổ sân khấu

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là cuộc hội ngộ giữa Hoài Linh và con nuôi Hoài Lâm. Cả hai cùng cầm micro thể hiện ca khúc Thương về miền Trung. Video sau đó được Hoài Lâm đăng trên trang cá nhân và nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Đây là lần xuất hiện chung đáng chú ý của hai cha con sau một thời gian không thường xuyên xuất hiện bên nhau trước công chúng.

Hoài Linh còn dành lời chúc cho Hoài Lâm khi nam ca sĩ chuẩn bị bước vào hôn nhân, mong con nuôi có cuộc sống hạnh phúc, an nhiên và tiếp tục dùng tiếng hát đáp lại tình cảm của khán giả.

Hoài Linh và Hoài Lâm có dịp hội ngộ

U60 sống chậm, phần lớn thời gian ở bên mẹ

Hình ảnh tất bật giữa hàng loạt đồng nghiệp trong ngày Giỗ Tổ trái ngược khá rõ với nhịp sống thường ngày của Hoài Linh những năm gần đây.

Trong cuộc trò chuyện với báo chí, Hoài Linh cho biết mẹ hiện sống cùng mình tại TP.HCM. Khi không có lịch trình công việc, một ngày của nam nghệ sĩ khá đơn giản. Anh dành thời gian cho cây cối, chim chóc, đi vườn, đi rẫy; thỉnh thoảng lên nhà vườn và tận hưởng cuộc sống gần thiên nhiên.

Bữa ăn của Hoài Linh cũng không cầu kỳ. Nam nghệ sĩ cho biết mình thường ăn hai bữa mỗi ngày, chỉ cần rau, thịt; đơn giản hơn thì khô, mắm cũng được. Sau nhiều năm làm việc với cường độ cao, anh nói hiện không còn cần tích lũy quá nhiều và cảm thấy nhẹ lòng khi gia đình đã ổn định, tâm nguyện lớn là xây dựng Đền thờ Tổ nghiệp cũng đã hoàn thành.

Hoài Linh và mẹ

Hoài Linh cũng gần như rút khỏi mạng xã hội trong một thời gian dài. Anh tiết lộ sau khi cha qua đời, suốt khoảng ba năm không “đụng” đến mạng xã hội. Hiện tại, nam nghệ sĩ có thể xem nhưng ít đăng bài. Những video quay cảnh đi vườn, đi rẫy đôi khi vẫn được anh lưu lại nhưng không vội chia sẻ.

Đặc biệt, dù đã ngoài 50 tuổi, Hoài Linh vẫn được mẹ quan tâm như khi còn nhỏ. Anh kể mẹ thường nhắc nhở chuyện ăn uống, ngủ nghỉ. Khoảng 10 năm nay, nam nghệ sĩ còn có thói quen không khóa cửa phòng để mẹ có thể vào bất cứ lúc nào. Có khi bà chỉ đứng nhìn con ngủ, hôn lên vai rồi lặng lẽ đi ra.

“Mấy lần tôi bận đi diễn Tết, mẹ giận ghê gớm”, Hoài Linh từng kể về sự quan tâm của mẹ dành cho mình.

Sống kín tiếng nhưng chưa rời sân khấu

Ít xuất hiện trước truyền thông không có nghĩa Hoài Linh đã rời nghệ thuật.

Năm 2026, nam NSƯT tiếp tục gắn bó với Sân khấu Mới. Tháng 8, anh trở lại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trong vở Nội gián nạn dối, vào vai Bá Hộ. Hoài Linh chia sẻ rằng đã khoảng 4 năm anh mới lại có dịp diễn trọn một vở hài kịch dân gian.

Trước đó, Sân khấu Mới với Hoài Linh là một trong những gương mặt chủ chốt đã thông báo trở lại hoạt động tại điểm diễn Nhà hát Trần Hữu Trang sau một thời gian tạm ngưng.

Hoài Linh mới đây trở lại trong 1 vở diễn của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang

Đền thờ Tổ nghiệp cũng tiếp tục giữ vị trí đặc biệt trong cuộc sống của nam nghệ sĩ. Công trình nằm trên khu đất khoảng 7.000 m², thường được truyền thông nhắc đến với mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Hoài Linh từng nói đây là tâm nguyện lớn nhất của mình. Khi công trình hoàn thành, anh cảm thấy bản thân không còn phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện vật chất. Nam nghệ sĩ hiện cũng tính đến việc đào tạo lớp trẻ để sau này tiếp tục trông coi, vận hành nơi này.

Ở tuổi 56, Hoài Linh vì thế đang duy trì một nhịp sống khác xa thời kỳ xuất hiện dày đặc trên truyền hình. Phần lớn thời gian anh dành cho mẹ, gia đình, vườn tược và những công việc nghệ thuật phù hợp. Nhưng hình ảnh nam NSƯT tất bật đón đồng nghiệp, thực hiện nghi lễ rồi đứng hát cùng Hoài Lâm tại lễ Giỗ Tổ mới đây cho thấy một điều gần như không thay đổi: sân khấu và Tổ nghiệp vẫn chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của Hoài Linh.