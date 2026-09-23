Chi Bảo cưới vợ kém 16 tuổi, sinh 2 con ở tuổi U60, 2 nhóc tỳ đều "ngậm thìa vàng", hưởng hết gen trội của bố mẹ

Chi Bảo, tên thật Phạm Chi Bảo, sinh năm 1973 tại Tây Ninh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối và Cô gái xấu xí.

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, anh tuyên bố giải nghệ vào năm 2021 để tập trung cho công việc kinh doanh. Hiện Chi Bảo có cuộc sống khá kín tiếng bên bà xã Lý Thùy Chang kém anh 16 tuổi và 2 con đủ nếp tẻ. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, đi du lịch và tận hưởng cuộc sống gia đình.

Gia đình Chi Bảo - Lý Thùy Chang trong chuyến đi gần đây.

Mới đây, bà xã Chi Bảo - doanh nhân Lý Thùy Chang đã chia sẻ đoạn clip đáng yêu của con gái Gia Linh. Cô bé 2 tuổi nhảy nhót cực sung trước ống kính của mẹ. Bên cạnh đó, dân mạng cũng để ý thấy anh trai Gia Khang cũng đã ra dáng anh cả.

Con gái Chi Bảo nhảy nhót "cực sung" trước ống kính của mẹ.

2 nhóc tỳ nhà Chi Bảo - Lý Thùy Chang được khen ngợi bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu với làn da trắng hồng cùng đường nét gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp của phụ huynh.

Các bé từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của bố mẹ, lớn lên trong điều kiện đầy đủ và được đầu tư nhiều về học tập, vui chơi.

2 nhóc tỳ "ngậm thìa vàng" từ nhỏ, được bố mẹ đưa đi du lịch nhiều nơi.

Gia Khang, tên thân mật là Jack, sinh đầu năm 2022. Cậu bé từng được nhiều khán giả chú ý với vẻ ngoài đáng yêu, nhanh nhẹn và thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong những chuyến du lịch.

Không chỉ được chăm chút về cuộc sống, Gia Khang còn được bố mẹ cho trải nghiệm nhiều hoạt động từ khi còn nhỏ. Những hình ảnh cậu bé đi du lịch cùng gia đình, tham gia các hoạt động vui chơi hay đến trường thường nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Chi Bảo và Lý Thùy Chang cũng dành nhiều thời gian đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.

2 con của nam diễn viên Chi Bảo được nhận xét giống bố như đúc.

Trong khi đó, Gia Linh là cô con gái được gia đình đặc biệt yêu thương. Sự xuất hiện của bé giúp tổ ấm của Chi Bảo và Lý Thùy Chang thêm đủ đầy. Gia Linh thường được mẹ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ những chuyến đi chơi, sinh hoạt gia đình đến thời gian bên anh trai Gia Khang.

Dù có cuộc sống sung túc, Chi Bảo và Lý Thùy Chang cho biết họ chú trọng việc nuôi dạy con và dành thời gian đồng hành cùng các bé.

Hai vợ chồng thường cùng nhau đưa các con đi du lịch, vui chơi và trải nghiệm những hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Gia Khang và Gia Linh có tuổi thơ khá đầy đủ, nhận được sự chăm sóc và yêu thương từ cả bố lẫn mẹ.

Dù có điều kiện kinh tế tốt, vợ chồng Chi Bảo không nuông chiều con quá mức.

Dù có điều kiện kinh tế tốt, Chi Bảo và Lý Thùy Chang cho biết họ không muốn nuông chiều các con quá mức. Cặp đôi chú trọng rèn cho Gia Khang và Gia Linh tính tự lập, biết giữ nền nếp và hình thành các kỹ năng cần thiết từ nhỏ.

Bên cạnh việc chăm lo đầy đủ về vật chất, hai vợ chồng dành thời gian đồng hành, hướng dẫn con trong sinh hoạt hằng ngày và khuyến khích các bé tự làm những việc phù hợp với độ tuổi. Với Chi Bảo và Lý Thùy Chang, việc tạo cho con môi trường sống đủ đầy cần đi cùng cách giáo dục để các bé biết tự lập và có trách nhiệm.