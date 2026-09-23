Tối nào gia đình Ngô Thanh Vân cũng thực hiện 1 điều, bảo sao ai cũng khen con gái còn nhỏ mà thông minh, hiểu chuyện

Trong những khoảnh khắc đời thường được Ngô Thanh Vân chia sẻ, có một thói quen nhỏ của gia đình nhận được nhiều sự chú ý: trước giờ đi ngủ, Gạo thường được ba đọc truyện. Mỗi tối, cô bé nép bên ba, lắng nghe từng câu chuyện trong không gian yên tĩnh trước khi chìm vào giấc ngủ.

Với nhiều gia đình, đọc truyện cho con trước khi ngủ vốn là một thói quen quen thuộc. Nhưng nếu được duy trì đều đặn, khoảng thời gian ngắn ấy lại mang đến nhiều giá trị hơn một câu chuyện.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Quy trình đi ngủ của Gạo không thể nào thiếu phần đọc truyện đầy hấp dẫn của ba. Mỗi tối, con nép bên ba, lắng nghe từng câu chuyện và cảm nhận sự bình yên trong vòng tay ba mẹ. Con học về tình yêu không chỉ qua lời ba mẹ dạy, mà qua cách ba mẹ nhìn nhau, trò chuyện và đối xử với nhau mỗi ngày.

Từ những cái ôm, nụ hôn và sự dịu dàng sờ lên má, con dần hiểu rằng gia đình là một vòng tròn nhỏ luôn có yêu thương, tin tưởng và an toàn. Hôm nay, Gạo bất ngờ kéo ba mẹ lại gần để hôn nhau. Em lớn nhanh và hiểu chuyện quá, làm ba mẹ vừa bất ngờ vừa tan chảy. Hoá ra, những điều con nhìn thấy mỗi ngày đều đang âm thầm lớn lên trong trái tim con".

Gia đình hạnh phúc của Ngô Thanh Vân (Ảnh: FBNV)

Đọc sách cùng con không chỉ để con biết thêm nhiều điều

Ở tuổi còn nhỏ, trẻ chưa nhất thiết phải hiểu hết nội dung của một câu chuyện. Điều quan trọng trước tiên là trẻ được nghe ngôn ngữ, làm quen với những từ ngữ mới, hình ảnh mới và cách các nhân vật giải quyết vấn đề. Mỗi câu chuyện có thể mở ra cho trẻ một thế giới khác: có nhân vật vui, buồn, tức giận, sợ hãi; có những tình huống cần lựa chọn; có những mối quan hệ cần yêu thương và sẻ chia.

Từ đó, việc đọc giúp trẻ tích lũy vốn từ, phát triển khả năng tưởng tượng và dần hình thành năng lực kể lại, đặt câu hỏi, suy luận về những điều đang diễn ra.

Nhưng có một giá trị khác đôi khi còn quan trọng hơn kiến thức: Đọc cùng con là một hình thức kết nối.

Khi cha mẹ ngồi cạnh, đọc chậm rãi một câu chuyện và lắng nghe những câu hỏi đôi khi rất ngây thơ của trẻ, con sẽ cảm nhận được rằng những điều mình quan tâm cũng đáng được người lớn quan tâm. Một đứa trẻ có thể không nhớ chính xác câu chuyện ba đọc cho mình khi còn nhỏ. Nhưng cảm giác được nằm cạnh ba, được nghe giọng nói quen thuộc và được dành trọn sự chú ý có thể trở thành ký ức rất lâu dài.

Trẻ học về tình yêu từ những điều nhìn thấy mỗi ngày

Trong chia sẻ của Ngô Thanh Vân, điều đáng chú ý không chỉ là việc ba đọc truyện cho Gạo mà còn là cách cô bé quan sát mối quan hệ giữa cha mẹ. Gạo được nhìn thấy ba mẹ trò chuyện, dành cho nhau những cái ôm, nụ hôn và sự dịu dàng. Những hành động ấy giúp trẻ hiểu về tình yêu không chỉ qua lời giải thích của người lớn mà thông qua chính những gì diễn ra trước mắt mỗi ngày. Đây cũng là một phần quan trọng trong quá trình trẻ hình thành nhận thức về gia đình và các mối quan hệ.

Trẻ nhỏ quan sát rất nhiều. Các em nhìn cách cha mẹ nói chuyện với nhau khi vui vẻ, cách giải quyết bất đồng, cách cha mẹ đối xử với ông bà, cách người lớn phản ứng khi mắc lỗi hay khi người khác cần giúp đỡ. Những điều ấy dần trở thành những bài học đầu tiên về cách yêu thương, tôn trọng và ứng xử.

Vì vậy, việc nuôi dạy con không chỉ diễn ra trong những lúc cha mẹ ngồi xuống và nói rằng con phải thế này, không được thế kia. Trẻ còn học từ cách người lớn sống mỗi ngày.

Có lẽ cũng vì thế mà khoảnh khắc Gạo chủ động kéo ba mẹ lại gần để hôn nhau khiến nhiều người thích thú. Một hành động tưởng như rất nhỏ lại cho thấy cô bé đã quan sát và ghi nhớ những biểu hiện yêu thương thường xuyên xuất hiện trong gia đình. Những gì cha mẹ lặp lại trước mắt con mỗi ngày có thể âm thầm trở thành cách con hiểu về thế giới.

Một gia đình gắn kết đôi khi bắt đầu từ 15-20 phút mỗi tối

Trong cuộc sống hiện đại, không phải cha mẹ nào cũng có nhiều thời gian dành cho con. Có người trở về nhà khi con đã gần đi ngủ. Có người vừa chăm con vừa xử lý công việc. Có gia đình cuối ngày chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn để cả nhà thực sự ngồi cạnh nhau.

Bởi vậy, không nhất thiết phải tìm kiếm những hoạt động thật đặc biệt. Một cuốn sách, một câu chuyện trước giờ ngủ, vài câu hỏi về ngày hôm nay hay một cái ôm trước khi tắt đèn đều có thể trở thành những “nghi thức” giúp trẻ cảm nhận sự ổn định và an toàn.

Điều quan trọng không nằm ở việc đọc được bao nhiêu cuốn sách mỗi tháng, mà là cha mẹ có thực sự hiện diện trong khoảng thời gian ấy hay không. Đọc cho con nhưng mắt vẫn nhìn điện thoại sẽ khác với việc đặt điện thoại xuống và cùng con bước vào thế giới của câu chuyện. Đọc xong rồi đi ngủ ngay cũng khác với việc hỏi con thích nhân vật nào, nếu là con thì con sẽ làm gì, hôm nay con có điều gì vui hay điều gì khiến con buồn.

Những cuộc trò chuyện nhỏ như vậy giúp cha mẹ hiểu con hơn, đồng thời giúp trẻ học cách diễn đạt suy nghĩ và cảm xúc.

Gia đình Ngô Thanh Vân cho thấy một điều khá giản dị: những thói quen tốt của trẻ thường được hình thành từ những việc rất nhỏ và được lặp lại đủ lâu. Nhờ vậy, một buổi tối bình thường có thể trở thành ký ức tuổi thơ mà nhiều năm sau, đứa trẻ vẫn nhớ.

Bởi sau cùng, điều trẻ cần mang theo từ tuổi thơ không chỉ là kiến thức, mà còn là cảm giác mình được yêu thương, được lắng nghe và được lớn lên trong một gia đình có sự kết nối.