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Ngô Thanh Vân khoe mang con nhỏ đi du lịch vẫn nhàn, netizen lại chỉ để ý: Như đi chơi cùng 2 Huy Trần

| | Sống

Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị lên đường sang Na Uy cùng con gái nhỏ. "Bí quyết" đi du lịch gọn nhẹ của nữ diễn viên khiến dân mạng bật cười khi nhìn hình ảnh Huy Trần phía sau.

Trước giờ lên máy bay về Na Uy, Ngô Thanh Vân đăng một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hai vợ chồng cùng bé Gạo chuẩn bị cho chuyến đi. Nữ diễn viên hài hước viết: "Làm sao để đi du lịch thật là tinh gọn ạ. Là phải đem theo một ông bố thật khỏe… hí hí Huy Trần".

Trong đoạn clip, mẹ Vân đeo địu bế bé Gạo, còn ba Huy Trần gần như trở thành một "giá treo đồ" di động. Từ vali, túi xách đến đủ thứ vật dụng lỉnh kỉnh cho chuyến đi, ông bố trẻ đều nhận phần mang vác. Nhìn hình ảnh hai vợ chồng tất bật chuẩn bị hành lý, có thể thấy chuyến đi cùng em bé nhỏ chưa bao giờ thực sự là chuyện "gọn nhẹ" theo nghĩa thông thường.

Nguồn: Ngo Thanh Van

Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng từng khiến nhiều mẹ bỉm trầm trồ khi chia sẻ màn chuẩn bị hành lý kỹ lưỡng cho chuyến bay kéo dài 16 tiếng của bé Gạo. Cô chuẩn bị cho con từ quần áo, bỉm, đồ ăn, vật dụng vệ sinh đến đồ chơi và các thiết bị hỗ trợ trong hành trình dài.

Có lẽ vì thế, "bí quyết" mà Ngô Thanh Vân tiết lộ lần này cũng khiến nhiều người bật cười. Dưới phần bình luận, Huy Trần còn trêu bà xã: "Còn thêm 5 vali đã kí gửi nữa trời ơi", trong khi Ngô Thanh Vân chỉ đáp lại bằng một câu đầy vẻ vô tội: "Huy Trần, mẹ không biết gì hết".

Một cư dân mạng hài hước nhận xét: "Mặt bố Huy ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều 2 mẹ con Bao Gạo". Người khác lại đùa: "Không cần mang gì cả. Chỉ cần dẫn theo quả chồng là đủ!".

Nhìn những hình ảnh được Ngô Thanh Vân chia sẻ, chuyến đi lần này không chỉ có hai vợ chồng mà còn là hành trình đặc biệt của bé Gạo khi lần đầu thực hiện chuyến bay dài tới Na Uy. Và xem ra, với gia đình nhỏ này, để mẹ Vân và em bé có thể "đi du lịch thật tinh gọn", phần việc nặng nhất vẫn cứ phải giao cho ba Huy.

Theo Tú Linh

Phụ Nữ Mới

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