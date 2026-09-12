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Lời khuyên bật điều hòa mát mà đỡ tốn điện: Nhiều người sai vấn đề - vội chỉnh điều khiển hoặc đổ lỗi máy

| | Sống

Muốn điều hòa đỡ tốn điện, đừng chỉ nhìn vào mức nhiệt trên điều khiển.

Cùng một chiếc điều hòa và cùng mức cài đặt, có căn phòng mát khá nhanh nhưng có nơi máy chạy mãi vẫn nóng. Khác biệt đôi khi không nằm ở thiết bị mà ở một việc rất đơn giản nhiều gia đình ít để ý.

Khi thấy phòng lâu mát, phản xạ quen thuộc là chỉnh nhiệt độ hoặc đổi chế độ. Nếu vẫn nóng, nhiều người nghĩ điều hòa yếu hoặc cần vệ sinh. Nhưng trước khi nghĩ đến chiếc máy, còn một câu hỏi đáng kiểm tra: Căn phòng đang nhận thêm nhiệt từ đâu?

Điều hòa không chỉ làm mát không khí có sẵn mà còn phải đưa ra ngoài phần nhiệt đi vào qua cửa kính, tường, mái, khe cửa hoặc phát sinh từ thiết bị trong phòng. Nếu nguồn nhiệt này vẫn lớn, việc chỉ chỉnh điều khiển không xử lý được nguyên nhân.

Lời khuyên bật điều hòa mát mà đỡ tốn điện: Nhiều người sai vấn đề - vội chỉnh điều khiển hoặc đổ lỗi máy- Ảnh 1.

Phòng lâu mát, đừng vội đổ lỗi cho điều hòa

Theo EVN, căn phòng nóng nhiều hay ít không chỉ phụ thuộc vào điều hòa mà còn liên quan đến cửa kính, tường, mái, khả năng che nắng, thông gió và lượng nhiệt do các thiết bị điện tỏa ra. Những phòng có nhiều kính hoặc tường hướng Tây thường nóng hơn vào buổi chiều. Với phòng ở tầng trên cùng, phần mái đã hấp thụ nắng trong nhiều giờ còn có thể tiếp tục tỏa nhiệt ngay cả khi trời đã dịu.

Vì thế, hai căn phòng dùng cùng một loại điều hòa chưa chắc mát giống nhau. Phòng bị nắng chiếu thẳng qua cửa kính sẽ cần cách xử lý khác với phòng nóng do mái hấp nhiệt hoặc cửa thường xuyên mở. Việc nên làm là tìm nguồn nhiệt chính rồi xử lý đúng chỗ.

Kiểm tra hơi nóng phả vào phòng từ đâu

Nếu nắng chiếu thẳng qua cửa sổ, nên kéo rèm, hạ mành hoặc dùng cách che nắng phù hợp để bớt hơi nóng vào phòng. Bộ Năng lượng Mỹ cũng khuyến nghị che các cửa sổ hứng nắng trong những giờ nóng nhất. Còn với phòng ở tầng trên cùng, nếu trời đã dịu mà trong phòng vẫn hầm hập, nguyên nhân có thể nằm ở phần mái hấp nhiệt và khả năng cách nhiệt chưa tốt.

Nếu phòng thường xuyên có người ra vào, hơi nóng bên ngoài cũng dễ lọt vào khiến điều hòa mất nhiều thời gian hơn để làm mát. Bộ Năng lượng Mỹ lưu ý các khe hở quanh cửa có thể làm thất thoát hơi lạnh và khiến hệ thống phải hoạt động nhiều hơn. Vì vậy, nếu cửa đóng không kín, gioăng đã hỏng hoặc xuất hiện khe hở lớn, nên xử lý những vị trí này trước khi tiếp tục hạ nhiệt độ trên điều khiển.

Lời khuyên bật điều hòa mát mà đỡ tốn điện: Nhiều người sai vấn đề - vội chỉnh điều khiển hoặc đổ lỗi máy- Ảnh 2.

Đừng bỏ qua nguồn nhiệt ngay trong phòng

TV, máy tính, đèn và nhiều thiết bị điện đều tỏa nhiệt khi hoạt động. EVN khuyến nghị không nên bật cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn nếu không cần thiết. Cách này vừa giảm lượng điện tiêu thụ vừa hạn chế hơi nóng tích tụ lại trong phòng, nhất là với không gian nhỏ hoặc nơi có nhiều thiết bị chạy liên tục.

Việc mở cửa cho thoáng cũng cần chọn đúng thời điểm. EVN gợi ý tận dụng sáng sớm, buổi tối hoặc ban đêm khi không khí bên ngoài dễ chịu hơn. Còn giữa lúc trời nóng, mở cửa liên tục có thể khiến hơi nóng tràn vào. Khi đã bật điều hòa, những cửa thông trực tiếp ra ngoài nên được đóng kín.

Nếu điều hòa trước kia vẫn làm mát tốt nhưng gần đây chạy lâu hơn dù đã che nắng, đóng cửa và hạn chế các thiết bị tỏa nhiệt, lúc này nên kiểm tra lưới lọc, dàn nóng hoặc nhờ kỹ thuật viên kiểm tra máy. Muốn phòng vừa mát lại đỡ tốn điện, việc đầu tiên không phải là bấm điều khiển hạ thêm vài độ. Quan trọng hơn là tìm và giảm những nguồn nhiệt đang âm thầm làm căn phòng nóng lên.

Theo Giáng Tiên

Phụ Nữ Mới

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