Vợ chồng Hà Nội thu nhập 50 triệu/tháng, vẫn đang ở thuê: Tiết kiệm 1,3 tỷ đồng có nên mua ô tô 500 triệu?

Với những gia đình có con nhỏ, mục tiêu mua ô tô là điều dễ hiểu, vừa để phục vụ việc đi lại về quê trong các dịp lễ Tết, vừa để đưa đón con đi học, đi khám. Tuy nhiên, vấn đề gây khúc mắc nhất vẫn là tiền mua xe và chi phí nuôi xe. Cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây cũng đang có băn khoăn tương tự.

Với mức thu nhập 50 triệu/tháng, tiết kiệm 1,3 tỷ đồng và có 3 mảnh đất ở quê khoảng 2,5 tỷ, gia đình đang tính mua ô tô 500 triệu để phục vụ việc đi lại sau khi sinh con đầu lòng. Dù hiện tại vẫn còn ở thuê, nhưng sau khi con chào đời, 2 vợ chồng sẽ về ở chung với bố mẹ. Ưu điểm là có không gian rộng rãi hơn, không tốn tiền thuê nhà, nhưng quãng đường đi làm hàng ngày sẽ khá xa.

Nguyên văn bài đăng của cô vợ (Ảnh chụp màn hình)

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình khuyên gia đình nên mua ô tô vì 3 lý do: Không cần vay tiền mua xe, nhu cầu đi lại hàng ngày là có, bản thân 2 vợ chồng cũng có tài sản là 3 mảnh đất. Với nền tảng tài chính như vậy, việc đầu tư cho phương tiện đi lại để cuộc sống thuận tiện hơn là hợp lý.

“Tài sản hiện có thế là ổn rồi, vợ chồng đi làm xa thì mua xe cũng hợp lý. Quan trọng nhất là không vay tiền mua xe thì không áp lực, chẳng có gì phải lo. Có con nhỏ thì có ô tô vẫn là tiện nhất” - Một người khuyên.

“Có tiền, có tài sản thì sao còn phân vân mua ô tô hay không? Mua ô tô phục vụ đời sống của mình, đảm bảo an toàn cho gia đình. Thu nhập đủ để nuôi xe thì mạnh dạn mua đi bạn” - Một người đồng tình.

“Mình cũng nghĩ nên mua ô tô với nền tảng như vậy. Nhưng quan trọng là cả vợ lẫn chồng đều phải có bằng lái, phải tự túc đi lại được chứ nếu vợ vẫn phải phụ thuộc vào chồng trong việc lái ô tô thì cũng chưa chắc có ô tô đã thuận tiện hơn đâu” - Một người bày tỏ.

“Thề là mua xe xong thấy đó là quyết định đúng đắn lắm bác ạ! Phục vụ cuộc sống, nói chung là tiện, còn ai mà bảo ô tô là tiêu sản thì chắc do vay mua xe khi tài chính chưa ổn định thôi, chứ nắng nôi mưa gió đi ô tô lại chẳng sướng hơn nghìn lần” - Một người chia sẻ.

3 điều cần cân nhắc kỹ trước khi mua ô tô

Có ô tô, việc đi lại đúng là tiện hơn, đỡ phải dầm mưa dãi nắng. Dẫu vậy, bạn vẫn cần cân nhắc 3 điều dưới đây trước khi đưa ra quyết định mua xe.

1. Tính toán rõ ràng chi phí nuôi xe

Có tiền mua xe là một chuyện, có tiền nuôi xe hay không lại là chuyện khác. Câu hỏi quan trọng mà bạn phải trả lời trong trường hợp này: Chi phí nuôi xe (bao gồm tiền thuê chỗ để xe, xăng xe, chi phí đăng kiểm, bảo dưỡng định kỳ, phí bảo hiểm) tính theo tháng sẽ khoảng bao nhiêu tiền?

Đặc biệt, chi phí nuôi xe liệu có ảnh hưởng tới các khoản chi tiêu cơ bản, khoản tiết kiệm/đầu tư khác của gia đình hay không?

2. Tính toán kỹ phương án vay tiền mua ô tô

Nếu phải vay tiền mua ô tô, số tiền phải trả hàng tháng không nên vượt quá 36% thu nhập, để đảm bảo việc trả nợ mua xe không ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình.

Ảnh minh họa

Có thể bạn chưa biết: Dù là nợ vay mua nhà, mua xe, hay nợ thẻ tín dụng, tổng các khoản nợ mà bạn phải trả hàng tháng, tối đa, chỉ nên chiếm 36% tổng thu nhập. Nhớ mốc này để cân đối, tính toán trước khi đưa ra quyết định vay nợ.

Lời khuyên "tổng số nợ không được vượt quá 36% thu nhập" chính là 1 phần của Quy tắc 28/36 có nguồn gốc từ các ngân hàng Mỹ. Theo quy tắc 28/36: Bạn chỉ nên dành tối đa 28% tổng thu nhập hàng tháng của mình cho khoản vay mua nhà, và tối đa 36% thu nhập cho toàn bộ các khoản vay khác.

3. Tìm kiếm các phương án thay thế

Hay nói cách khác là nếu không móc tiền túi ra mua ô tô, thì những lúc cần di chuyển bằng ô tô, có dễ thuê taxi/đặt xe công nghệ hay không?

Nếu sinh sống ở những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, việc đặt xe công nghệ rất đơn giản, điều này ai cũng biết. Nhưng nếu ở những tỉnh nhỏ, chưa có dịch vụ đặt xe công nghệ, thì liệu thuê taxi có dễ không? Gọi một cái là có xe ngay hay phải đặt trước?

Tất cả những câu hỏi này, chỉ có bạn mới trả lời được, vì còn phụ thuộc vào nhu cầu và địa điểm sống. Gia đình có con nhỏ, giả sử con ốm cần đi viện mà không đặt được xe hoặc phải đợi đặt xe lâu quá thì cũng bất tiện.

Cuối cùng, lựa chọn hay quyết định nào cũng đều có ưu - nhược điểm. Mua ô tô cũng không phải là ngoại lệ. Cách duy nhất để không phải hối hận sau khi mua ô tô chính là bàn bạc cùng nhau thật kỹ.