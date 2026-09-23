Không làm cáp treo, địa phương này tính chuyện xây thêm 1 cây cầu gần 20.000 tỷ đồng nối 2 điểm: Dài 5,2km, thiết kế 2 tầng hiếm có cùng 10 làn xe, người dân không còn cần phải đi vòng như hiện tại

Không chỉ sở hữu những cây cầu đã trở thành điểm nhấn của Hạ Long, Quảng Ninh đang tiếp tục nghiên cứu một công trình mới vượt vịnh Cửa Lục. Phương án mới nhất gây chú ý khi cây cầu được đề xuất dài khoảng 5,2 km, quy mô 10 làn xe và phần cầu chính có thiết kế 2 tầng, kết hợp cả không gian thương mại, du lịch và dịch vụ.

Cụ thể, ngày 22/9, địa phương đã nghe và cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Cửa Lục cùng một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Theo Cổng TTĐT Quảng Ninh, phương án đang được nghiên cứu có tổng chiều dài khoảng 5,2 km. Trong đó, cầu chính dài khoảng 1,28 km, phần còn lại là cầu dẫn và đường dẫn hai bên, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 18 và Quốc lộ 279. Công trình được nghiên cứu với quy mô 10 làn xe ô tô, nút kết nối với Quốc lộ 18 là nút giao khác mức đa tầng.

Điểm đặc biệt nhất nằm ở phần cầu chính. Theo báo cáo tiền khả thi, khu vực này được nghiên cứu theo thiết kế 2 tầng, trong đó tầng 1 bố trí hạ tầng và các công năng phục vụ thương mại, du lịch, dịch vụ. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng đây không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn có thể trở thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ các hoạt động du lịch, thương mại và lễ hội quanh vịnh Cửa Lục.

Phối cảnh cây cầu được tạo bởi AI

Trước đó, Báo Quảng Ninh cho biết Cửa Lục 2 từng được nghiên cứu với chiều dài khoảng 5,35 km, quy mô 10 làn xe và tổng mức đầu tư dự kiến gần 20.000 tỷ đồng. Công trình được định hướng kết hợp giao thông với không gian văn hóa, du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, các thông số nói trên hiện vẫn thuộc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền, vì vậy thiết kế và quy mô cuối cùng vẫn có thể được điều chỉnh.

Mở thêm đường vượt vịnh, không còn phải vòng sang những cây cầu khác

Điểm đầu phía Bãi Cháy của hướng tuyến Cửa Lục 2 được nghiên cứu kết nối với Quốc lộ 18. Sau khi vượt vịnh, tuyến đi về khu vực Thống Nhất và kết nối vào Quốc lộ 279, gần nút giao với đường 342.

Có thể hình dung đây sẽ là một trục tương đối trực tiếp theo hướng QL18 - Cửa Lục - QL279, thay vì phương tiện phải sử dụng mạng lưới hiện hữu để vòng sang các cây cầu khác rồi mới tiếp tục hành trình.

Hiện nay, vịnh Cửa Lục đã có những công trình lớn đảm nhiệm việc kết nối hai bờ. Nổi bật là cầu Tình Yêu (Cửa Lục 1), đưa vào sử dụng đầu năm 2022. Cầu và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 4.265 m, 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng; đầu cuối tuyến kết nối với QL279. Công trình được tạo hình theo ý tưởng “cánh chim biển”.

Cầu Tình Yêu (Cửa Lục 1) (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Đến đầu năm 2024, Quảng Ninh tiếp tục đưa cầu Bình Minh (Cửa Lục 3) vào sử dụng. Công trình dài hơn 2,6 km, 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, nối khu vực Hà Khánh với QL279 tại Thống Nhất. Hai bên cầu có vỉa hè dành cho người đi bộ, sàn vọng cảnh và các hạng mục tạo cảnh quan.

Xa hơn về phía cửa vịnh là cầu Bãi Cháy, công trình quen thuộc nối Bãi Cháy và Hòn Gai, được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Sự xuất hiện của cầu Bãi Cháy, sau đó là Tình Yêu và Bình Minh, đã từng bước xóa khoảng cách giao thông giữa các khu vực quanh Cửa Lục.

Nếu Cửa Lục 2 tiếp tục được triển khai, mạng lưới này sẽ có thêm một mắt xích nằm giữa những hướng kết nối hiện hữu, giúp hình thành thêm một đường vượt vịnh trực tiếp giữa QL18 và QL279.

Cầu Bãi Cháy (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Một vùng vịnh không chỉ có những cây cầu để check-in

Không nổi tiếng với hàng nghìn đảo đá như vịnh Hạ Long, Cửa Lục lại sở hữu một cảnh quan khác biệt khi kết hợp mặt nước, cửa sông, bãi triều, rừng ngập mặn với đô thị và những cây cầu lớn.

Theo thông tin từ Quảng Ninh, vịnh Cửa Lục rộng khoảng 18 km², nơi sâu nhất khoảng 17 m, là lưu vực của sông Diễn Vọng, sông Trới và là nơi hội tụ của nhiều cửa sông từ khu vực Hoành Bồ trước khi thông ra vịnh Hạ Long. Khu vực này đồng thời có tuyến hàng hải và được đánh giá có tiềm năng phát triển thương mại, đô thị cũng như du lịch biển.

Với du khách đến Hạ Long, ngoài những điểm quen thuộc của vịnh Hạ Long, có thể dành thời gian khám phá khu vực quanh Cửa Lục theo một hành trình khác. Cầu Bãi Cháy là vị trí quen thuộc để quan sát cửa vịnh và đô thị hai bên bờ. Cầu Tình Yêu gây ấn tượng với hệ thống vòm và không gian nhìn ra mặt nước, trong khi cầu Bình Minh có sàn vọng cảnh, vỉa hè và kiến trúc tạo điểm nhấn riêng.

Ảnh minh họa

Đây cũng là khu vực có Cáp treo Nữ Hoàng, một trong những cách để du khách quan sát không gian Hạ Long và Cửa Lục từ trên cao.

Nếu kết hợp cùng khu vực Hòn Gai, đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng Quảng Ninh và các điểm du lịch quen thuộc của Hạ Long, chuỗi cầu quanh Cửa Lục có thể trở thành một hành trình ngắm cảnh khá thú vị, đặc biệt vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Trong tương lai, nếu cầu Cửa Lục 2 được đầu tư theo phương án đang nghiên cứu, khu vực này không chỉ có thêm một tuyến giao thông vượt vịnh. Với thiết kế 2 tầng, 10 làn xe cùng định hướng tích hợp thương mại - du lịch - dịch vụ, công trình còn có thể bổ sung một điểm nhận diện mới cho không gian Cửa Lục đang ngày càng thay đổi.



