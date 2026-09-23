Sống 1 mình, đi du lịch 1 mình, tự lo cả đống hóa đơn mỗi tháng: Người trẻ đang xoay sở thế nào?

Xia Xiaosen (31 tuổi) - Nhà sáng tạo nội dung hiện đang sống một mình tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), có một nguyên tắc khá rõ ràng khi mua sắm: Mua ít hơn nhưng chọn đồ chất lượng tốt hơn. Và một trong những khoản chi tiêu lớn nhất mỗi tháng của cô là dành cho chú mèo cưng Statham.

5 năm trước, Xia chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ, chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập một mình. Khi ấy, cô nhận ra sống độc lập không chỉ đồng nghĩa với việc có thêm tự do mà còn kéo theo hàng loạt khoản chi mà trước đây chưa từng phải cân nhắc. Từ đồ nội thất, thiết bị gia dụng đến những vật dụng nhỏ trong nhà, tất cả đều phải tự mua sắm và quản lý.

Mua vừa đủ, ít mà chất

Sống một mình cũng khiến Xia thay đổi cách nhìn về tiền bạc. Khi phải tự lo mọi chi phí sinh hoạt và việc nhà, cô bắt đầu lập ngân sách cẩn thận hơn, đồng thời cân nhắc kỹ trước mỗi lần mua sắm. Thay vì mua thực phẩm với số lượng lớn để có giá rẻ hơn, cô ưu tiên những phần nhỏ nhưng chất lượng tốt. Chẳng hạn, Xia thích mua một hộp dâu tây tươi nhỏ thay vì một túi hoa quả giá rẻ với số lượng lớn.

“Tôi không cần số lượng nhiều. Tôi thích thực phẩm tươi, chất lượng tốt và phù hợp với nhịp sống của mình. Đó là cách tôi hiểu về nền kinh tế solo: Mua ít hơn nhưng tốt hơn” - Xia chia sẻ.

Xia

Doria Yu (25 tuổi) - Một nhân viên văn phòng ở Quảng Đông (Trung Quốc) cũng có chia sẻ tương tự sau bắt đầu sống một mình vào cuối năm 2024. Cô thuê một căn hộ gác có gác xép, rộng 40m2 với giá 2.100 NDT (khoảng 7,8 triệu đồng) mỗi tháng, đồng thời chia sẻ các mẹo sống một mình và gợi ý sản phẩm trên mạng xã hội.

Yu cho biết sau khi bắt đầu sống riêng, cô dần giảm các khoản mua sắm cho vui và chuyển sang ưu tiên những món đồ giúp cuộc sống thoải mái, hiệu quả hơn. Yu thường mua các phần đồ ăn chế biến sẵn dành cho một người tại Freshippo vì cho rằng khẩu phần vừa đủ và tiện lợi, dù cô nhận thấy lựa chọn vẫn chưa thực sự đa dạng. Cô cũng nhận ra phần lớn nhà hàng vẫn được thiết kế cho nhóm khách đi cùng nhau, khiến lựa chọn dành riêng cho người ăn một mình còn hạn chế.

Không chỉ mua sắm và ăn uống, du lịch một mình cũng đang trở thành một phần của xu hướng này. Xue Xue (29 tuổi) từng tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc và du học thạc sĩ ở Anh, đã dành phần lớn 1,5 năm qua để đi du lịch một mình khắp Trung Quốc sau khi từ bỏ công việc trong lĩnh vực tài chính. Trong thời gian này, cô đã ghé khoảng 30 thành phố.

Nền kinh tế “solo”

Câu chuyện của Xue Xue, Yu hay Xia đang phản ánh một xu hướng tiêu dùng đang ngày càng rõ nét tại Trung Quốc, khi nhiều người trẻ lựa chọn sống một mình, đi du lịch một mình và tự quyết định cách sử dụng tiền của mình. Từ đó, “nền kinh tế solo” hình thành, xoay quanh những sản phẩm và dịch vụ được thiết kế cho nhu cầu của một cá nhân thay vì cả gia đình hay nhóm người.

Wu Yifei (32 tuổi) - Quản lý marketing tại Trung tâm thương mại Wuyuanwan Rainbow ở Hạ Môn (Trung Quốc), cho biết doanh nghiệp bắt đầu chú ý nhiều hơn đến nhóm khách hàng độc thân, sống một mình từ nửa cuối năm 2024. Đến năm 2025, khi siêu thị Rainbow Supermarket 3.0 đầu tiên của tỉnh Phúc Kiến được đưa vào hoạt động, phục vụ người tiêu dùng độc thân trở thành một phần quan trọng trong chiến lược bán lẻ.

Theo Wu, nhóm khách hàng chính là những người trẻ đi làm và cư dân đô thị từ 25-40 tuổi. Họ có xu hướng mua đúng lượng cần thiết thay vì tích trữ thực phẩm với số lượng lớn. Nhịp sống nhanh cũng khiến nhu cầu đối với các món ăn chế biến sẵn, tiện lợi tăng lên.

Siêu thị vì vậy mở rộng các sản phẩm khẩu phần đơn như thịt và rau tươi đóng gói nhỏ, món ăn địa phương chế biến sẵn, đồ ăn nhẹ, đồ uống, mỹ phẩm và sản phẩm dành cho thú cưng. Khu vực đồ ăn mang đi và khu ăn uống cũng được thiết kế lại để phù hợp hơn với khách hàng đi mua sắm hoặc ăn uống một mình.

Ngày càng nhiều dịch vụ và sản phẩm được thiết kế riêng cho đối tượng khách hàng "chỉ có 1 mình"

Wu cho biết sau khi điều chỉnh khu vực đồ ăn chế biến sẵn và sản phẩm khẩu phần đơn, doanh số của hai nhóm này tăng khoảng 6 lần. Tuy nhiên, hàng đóng gói nhỏ thường có giá trên mỗi đơn vị cao hơn do phát sinh thêm chi phí nhân công, bao bì và quản lý độ tươi. Siêu thị phải áp dụng nhiều mức giá, từ những phần thịt đơn giá thấp đến sản phẩm cao cấp, để người mua có thêm lựa chọn.

Báo cáo Tiêu dùng nền kinh tế độc thân Trung Quốc 2025 của iiMedia Research cho thấy thực phẩm và đồ uống chiếm 39,97% tổng chi tiêu hàng tháng của người tiêu dùng độc thân. Hơn 30% cho biết họ thường xuyên ăn uống một mình.

Zuo Si - Trợ lý giáo sư tại Antai College of Economics and Management thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc), cho rằng sự phát triển của nền kinh tế solo đến từ nhiều thay đổi cùng lúc, như quy mô hộ gia đình giảm, tỷ lệ kết hôn thấp hơn, số hộ chỉ có một người tăng lên và nhịp sống đô thị ngày càng nhanh.

Theo Zuo, sự phát triển của bán lẻ, giao hàng và thương mại điện tử cũng giúp việc mua sắm với quy mô nhỏ trở nên thuận tiện hơn. Trước đây, tiêu dùng thường được thiết kế cho gia đình 2-3 người, nhưng những tình huống tiêu dùng cá nhân đang ngày càng phổ biến.

Zuo lưu ý tiêu dùng một người có thể đắt hơn nhưng mức chênh lệch không đơn giản chỉ nằm ở kích thước sản phẩm. Các chi phí như bao bì và logistics phần lớn vẫn tồn tại bất kể khẩu phần lớn hay nhỏ. Vì vậy, giá trên mỗi đơn vị của sản phẩm nhỏ có thể cao hơn nhưng tổng chi phí vẫn có thể phù hợp với nhu cầu thực tế của người mua.

Khi ngày càng nhiều người sống độc lập và coi trọng sự tiện lợi, linh hoạt cùng trải nghiệm cá nhân hóa, các doanh nghiệp cũng đang phải thay đổi theo. Từ một hộp dâu tây nhỏ, một phần đồ ăn vừa đủ, thiết bị giúp tiết kiệm thời gian cho đến những dịch vụ du lịch dành riêng cho khách đi một mình, “nền kinh tế solo” đang dần biến nhu cầu của một người thành một thị trường riêng.

(Nguồn: ChinaDaily)