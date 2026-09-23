Phương Oanh tự nhận “dậy thì không thành công”, nhưng ảnh ngày bé đặt cạnh Jimmy - Jenny lại gây chú ý

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ một loạt ảnh vào album có tên "Cục yêu Jim&Jen", trong đó nữ diễn viên ghép ảnh chân dung mình thời còn đi học với hai con sinh đôi Jimmy và Jenny hiện tại. Kèm theo đó, cô hài hước viết: "Ahinhiii. Tìm nét giống nhau đii", như một lời "thách đố" mọi người cùng tìm xem hai nhóc tỳ thừa hưởng đường nét nào từ mẹ.

Trong ảnh, Phương Oanh thời nhỏ xuất hiện với mái tóc đen, gương mặt khá bầu bĩnh, đôi mắt to và khuôn mặt có đường nét thanh tú. Jimmy và Jenny cũng được chụp chính diện, tạo điều kiện để mọi người dễ dàng so sánh những nét trên gương mặt của ba mẹ con.

Ngay dưới bài đăng, nhiều người nhanh chóng để lại bình luận. Một số ý kiến cho rằng cả hai bé đều có nét giống mẹ, từ đôi mắt đến khuôn mặt. Có người còn nhận xét hai nhóc tỳ "khéo sinh thế", trong khi một bình luận khác hài hước viết: "Giống shark nha", cho rằng các bé cũng có những đường nét giống bố.

Đáng chú ý, chính Phương Oanh cũng tham gia vào màn "soi gene" của cư dân mạng. Trước những bình luận nhận xét các con giống mình, nữ diễn viên dí dỏm: "Oanh là minh chứng cho việc 'dậy thì không thành công' đó mọi người. Ngày bé các nét rất vừa vặn nên tổng quan hài hòa, xinh xắn. Dậy thì các nét nó nở nang thế là thành bị thô ý, chán nhờ?". Cách tự trêu mình của Phương Oanh khiến phần bình luận tiếp tục trở nên rôm rả.

Diễn viên Quách Thu Phương cũng để lại bình luận đầy tình cảm: "Ôi 3 cái khuôn này sao lại về vậy chứ. Jen yêu của bà giống mẹ Oanh quá đi", trong khi nhiều khán giả khác đơn giản nhận xét hai bé đều đáng yêu và có nhiều nét giống mẹ.

Jimmy và Jenny là cặp song sinh một trai một gái của Phương Oanh, chào đời vào tháng 5/2024. Hai bé hiện đã hơn 2 tuổi và ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trên trang cá nhân của mẹ.

Thời gian gần đây, Phương Oanh khá tích cực chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai con, từ chuyện ăn uống, vui chơi đến những chuyến đi cùng mẹ. Cặp song sinh cũng bắt đầu bộc lộ tính cách riêng. Jimmy được nhận xét hiếu động hơn, trong khi Jenny thường quấn mẹ và có những màn trò chuyện khiến người lớn thích thú.

Trước đó, hình ảnh hai bé trong dịp sinh nhật 2 tuổi cũng từng nhận được nhiều sự chú ý. Khi ấy, Jimmy và Jenny được nhận xét càng lớn càng kháu khỉnh, trong đó một số khán giả đặc biệt chú ý đến đôi mắt và nụ cười của hai bé.

Ở loạt ảnh mới, điều thú vị không nằm ở việc phải xác định chính xác Jimmy hay Jenny "giống mẹ" hay "giống bố" hơn, mà ở chính màn so sánh ảnh ngày bé của Phương Oanh với hai con. Khi đặt ba gương mặt cạnh nhau, những nét tương đồng về ánh mắt, khuôn mặt và thần thái trẻ thơ trở thành chủ đề để người hâm mộ cùng nhau "soi" gene.