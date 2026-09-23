Nghệ sĩ Việt biểu diễn trước cựu Tổng thống Mỹ: Nổi tiếng 20 năm, nhan sắc "lão hóa ngược" như gái 18

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vô cùng đáng yêu giữa Suboi và người hâm mộ. Xuất hiện với vẻ ngoài cá tính nhưng không kém phần rạng rỡ, "nữ hoàng Rap Việt" nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Đoạn clip đang viral của Suboi

Trong đoạn video đang viral, Suboi đã vô tình lấy nhầm một chiếc điện thoại để ghi hình. Dù chẳng biết máy của ai, nữ rapper vẫn nhiệt tình quay clip thông báo lịch comeback, khiến chính chủ chỉ biết "sượng trân" vì idol tự ý lấy máy quay xong nhất quyết không chịu trả.

Màn tương tác siêu gần gũi và hóm hỉnh của "HLV Rap Việt" khiến dân tình thích thú truyền tay nhau rầm rộ

Màn tương tác siêu gần gũi và hóm hỉnh của "HLV Rap Việt" khiến dân tình thích thú truyền tay nhau rầm rộ. Dù không hé lộ quá nhiều về giai điệu hay concept, cách Suboi “tiện tay” thông báo lịch comeback càng làm người hâm mộ đứng ngồi không yên chờ đợi ngày 23/9 tới đây.

Suboi vẫn không quên “nhắc” lịch ra mắt bài mới vào ngày 23/9

Biểu diễn trước cựu Tổng thống Mỹ, hành trình 20 năm khẳng định vị thế "Queen of Rap"

Bắt đầu bén duyên với Hip-hop từ năm 15 tuổi và chính thức bước chân vào con đường chuyên nghiệp ở tuổi 19, hành trình 20 năm cống hiến cho âm nhạc của Suboi gắn liền với hàng loạt mốc ấn tượng. Ngay từ những ngày đầu ra mắt (2009 - 2010), cô đã nhanh chóng gây chú ý lớn khi góp giọng trong hai bản hit đình đám My Apology và Girls' Night cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ở tuổi 20, cô trình làng album đầu tay Walk (Bước), chính thức đặt nền móng và trở thành một trong những nữ rapper đầu tiên định hình vị thế trên thị trường Vpop.

Suboi đã từng kết hợp với Hồ Ngọc Hà khi mới chập chững vào nghề

Đến năm 2016, sự nghiệp của cô chạm cột mốc lịch sử với màn rap bằng tiếng Việt trước cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong buổi giao lưu tại TP.HCM. Màn thể hiện bản lĩnh này đã "gây bão" truyền thông toàn cầu, đưa tên tuổi Suboi xuất hiện trên hàng loạt tờ báo quốc tế danh giá.

Màn thể hiện bản lĩnh trước cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã giúp Suboi phủ sóng khắp truyền thông quốc tế

Suốt 2 thập kỷ hoạt động, Suboi liên tục gặt hái thành công với nhiều bản hit đình đám như N-Sao?, Cho Không, Bet On Me... Suboi là một trong những biểu tượng rap Việt. Cô trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Forbes Asia dưới 30 tuổi.

Không chỉ khẳng định vị thế qua các sản phẩm cá nhân, Suboi còn chứng minh tầm ảnh hưởng sâu rộng khi đảm nhận vị trí HLV tại Rap Việt mùa 1 và tiếp tục tái xuất ghế nóng ở mùa 4. Suboi ghi dấu ấn như một người định hình tư duy, nâng đỡ cho thế hệ nghệ sĩ kế cận bằng sự thấu cảm và sự tôn trọng tuyệt đối dành cho cái "tôi" cá nhân. Việc tiếp tục ngồi "ghế nóng" ở mùa 4 chính là lời khẳng định rõ nhất cho tầm ảnh hưởng bền bỉ của người tiên phong trên hành trình nâng tầm Rap Việt.

Suboi xuất hiện tại Rap Việt với vai trò HLVmùa 1 và mùa 4

Gout thời trang cá tính độc bản và visual "lão hóa ngược" chấp cả camera thường

Không chỉ dẫn đầu về tư duy âm nhạc, Suboi còn là một "icon" thời trang của giới trẻ. Phong cách của cô là sự pha trộn tinh tế giữa sự bụi phủi, gai góc của văn hóa Hip-hop đường phố với nét mềm mại, hiện đại và thời thượng. Từ những bộ cánh Avant-garde phá cách trên sân khấu cho đến outfit đời thường, Suboi luôn biết cách tôn lên cá tính độc bản mà không lẫn với bất kỳ ai.

Gu thời trang nổi loạn, phá cách đầy cá tính của Suboi thời mới vào nghề từng tạo nên làn gió mới cho cộng đồng Hip-hop Việt.

Bên cạnh đó, visual trẻ trung bất chấp thời gian của Suboi cũng khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Không còn hình ảnh bụi bặm, cá tính đậm chất Underground, Suboi ở tuổi U40 và đã là mẹ một con lại sở hữu diện mạo đằm thắm và "hack tuổi" hơn trước.

Làn da mịn màng, thần thái tươi tắn cùng phong cách thời trang năng động giúp Suboi trông không hề khác biệt so với thời mới bước chân vào nghề Cre: hywuantrn

Làn da mịn màng, thần thái tươi tắn cùng phong cách thời trang năng động giúp Suboi trông không hề khác biệt so với thời mới bước chân vào nghề. Dưới phần bình luận của clip, hàng loạt netizen để lại lời khen có cánh, khẳng định visual của chị đại đúng chuẩn "lão hóa ngược" trông chẳng khác nào nữ sinh tuổi 18.

Dưới phần bình luận của clip, hàng loạt netizen để lại lời khen có cánh, khẳng định visual của chị đại đúng chuẩn "lão hóa ngược"

Có thể thấy, sau hai thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, Suboi vẫn giữ trọn sức hút nguyên bản nhờ tư duy âm nhạc văn minh, tính cách gần gũi và một diện mạo "bất tử" với thời gian. Với những tín hiệu về sản phẩm mới vào ngày 23/9 tới, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một màn tái xuất đầy bùng nổ, tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của "Queen of Rap" trong lòng công chúng.

Ảnh: FB/ chụp màn hình