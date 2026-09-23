Nam ca sĩ đình đám hàng đầu sắp đi bán cà phê ở đường Thân Cảnh Vân, TP Bắc Ninh

Mới đây, Đan Trường gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh thiết kế của một cơ sở BO’s Coffee House mới tại miền Bắc. Nam ca sĩ hào hứng hỏi người hâm mộ đoán địa điểm, sau đó tự tiết lộ đây chính là BO’s Coffee House Bắc Giang, tại số 37 Thân Cảnh Vân, khu vực Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh.

Đan Trường thông báo sắp mở quán cà phê ở Bắc Ninh

Theo chia sẻ của Đan Trường, đây là chi nhánh đầu tiên của thương hiệu tại miền Bắc. Anh cũng bày tỏ sự háo hức và mong chờ ngày khai trương để có dịp gặp gỡ người hâm mộ cũng như khách hàng.

Đáng chú ý, nam ca sĩ giới thiệu cơ sở mới không chỉ là nơi thưởng thức cà phê. Theo lời Đan Trường, khách có thể ngắm hoàng hôn, xem pháo hoa với tầm nhìn đẹp và đặc biệt có cơ hội theo dõi các chương trình concert ở khoảng cách gần.

Những hình ảnh được hé lộ cho thấy quán được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng nhiều mảng kính, ánh sáng ấm và không gian mở. Trong nhiều tấm hình của Đan Trường, nội thất quán được phóng to. Đây cũng là cách nam ca sĩ tiếp tục đưa yếu tố âm nhạc và hình ảnh cá nhân vào mô hình kinh doanh.

Đan Trường mở quán cà phê BO’s Coffee House đầu tiên tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM vào tháng 5/2026. Quán được đặt theo biệt danh “anh Bo” quen thuộc của nam ca sĩ, có không gian nhiều tầng và trưng bày hình ảnh của anh. Thực đơn gồm cà phê, trà, trà sữa, matcha và bánh ngọt; giá các loại đồ uống được giới thiệu khoảng 39.000-59.000 đồng. Không chỉ dừng ở việc đầu tư, Đan Trường còn thường xuyên xuất hiện tại quán để đón khách, giao lưu, chụp ảnh và phục vụ người hâm mộ trong những ngày khai trương.

Trên thực tế, gia đình Đan Trường đã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cà phê từ lâu với nhiều quán cà phê được mở tại Mỹ. Dù ly hôn, nam ca sĩ và vợ cũ Thủy Tiên vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời cùng phát triển thương hiệu cà phê chung. Họ xem hoạt động kinh doanh như một cách hướng dẫn con trai Thiên Từ làm quen với công việc kinh doanh.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và cùng vợ cũ chăm sóc con trai

Song song với kinh doanh, Đan Trường vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 50 anh vẫn tập luyện thể thao để giữ phong độ, đồng thời dành thời gian cho âm nhạc và công việc kinh doanh. Anh cũng cho biết không định hướng con trai theo nghiệp ca hát mà muốn con có cơ hội phát triển theo lĩnh vực kinh doanh.