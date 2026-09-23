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Kiếp nạn của Son Ye Jin chính là Hyun Bin!

| | Lifestyle

Bức ảnh Hyun Bin nhìn Son Ye Jin đầy giận dữ đang viral khắp MXH.

Mới đây, mạng xã hội được một phen xôn xao khi tài khoản Instagram chính thức của giải thưởng danh giá Blue Dragon Awards đăng tải một bức ảnh đầy "mùi thuốc súng". Chuyện là trong khung hình quảng bá cho bộ phim The Scandal đang phát sóng, hai diễn viên chính Son Ye Jin và Ji Chang Wook đang có khoảnh khắc thân mật và ám muội. Bất ngờ hơn là sự xuất hiện "lù lù" của Hyun Bin ở ngay phía sau hai người với ánh mắt sắc lẹm như phóng ra lửa, kèm theo chiếc emoji giận dữ tạo nên tình huống "bắt quả tang" dở khóc dở cười.

Bức ảnh đăng trên IG chính thức của giải Blue Dragon Awards

Đáng nói, bức ảnh này được đăng kèm dòng tiêu đề đầy tính khiêu khích: “Cả nước đang nhìn sắc mặt Hyun Bin à? Tôi thì không đâu”. Đây được xem như lời thách thức của "trai hư" Ji Chang Wook dành cho chính thất Hyun Bin, ngang nhiên công khai "vụng trộm" với chị đẹp mà chẳng hề biết sợ là gì.

"Drama" cũg chưa dừng lại ở đó khi Son Ye Jin cũng không chịu ngồi yên. Nữ diễn viên đã nhìn thấy bài đăng, để lại bình luận đúng chất "người đàn bà bị chồng bắt quả tang": “Mình… mình à. Sao mình lại ở đây?”. Phản ứng này khiến dân mạng bật cười vì trông không khác gì một vụ "tình ngay lý gian", khi người vợ đang thân mật với nam nhân khác thì chồng ở ngay phía sau để "giám sát". Netizen liên tục để lại những bình luận lầy lội, trêu chọc cặp vợ chồng quyền lực quyền lực bậc nhất Kbiz và không quên căn dặn Ji Chang Wook hãy bảo trọng sau lời tuyên bố kia.

Bình luận dưới bài đăng của Son Ye Jin

Một số bình luận của netizen:

- Em bấm dừng lại rồi, Ji Chang Wook chạy đi.

- Kiếp nạn của chị Son, anh Ji là Hyun Bin chứ đâu.

- Bà quá trời rồi nha bà Blue Dragon Awards.

- Trông có giống một vụ ngoại tình bị bắt gặp tại trận không cơ chứ.

- Nhìn như Son Ye Jin đang vụng trộm với trai trẻ thì bị Hyun Bin bắt gian tại trận ấy nhở.

- Ji Chang Wook anh gan lắm á, gan anh to lắm.

Thực tế, bức ảnh đang gây xôn xao này nằm trong bài đăng phỏng vấn Ji Chang Wook cho vai diễn mới của anh trong bộ phim truyền hình The Scandal vừa ra mắt. Bộ phim cổ trang melodrama này được cải biên từ tiểu thuyết Pháp nổi tiếng Dangerous Liaisons, lấy bối cảnh thời kỳ Joseon đầy rẫy những giáo điều nghiêm ngặt.

Son Ye Jin đóng cặp trong phim mới The Scandal

Trong phim, Ji Chang Wook lột xác hoàn toàn khi vào vai Cho Won - "tay chơi tình yêu" số một Joseon, một nam nhân phóng túng coi tình ái như trò tiêu khiển. Anh bị kéo vào một trò chơi cá cược do phu nhân Cho (Son Ye Jin) bày ra. Phu nhân Cho là một người phụ nữ quý tộc thông minh, sắc sảo nhưng bị trói buộc bởi những khuôn mẫu xã hội, luôn khao khát giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Sự kết hợp giữa một bà trùm thao túng Son Ye Jin và gã phong tình ranh mãnh Ji Chang Wook với những màn đối đầu trực tiếp, những cái bẫy tình ái đan xen đã giúp The Scandal viral khắp MXH.

Dù phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều về nhịp điệu hay các phân đoạn táo bạo nhưng màn kết hợp bùng nổ phản ứng hóa học của cặp đôi visual điểm 10 này là điều không ai có thể phủ nhận.

Theo Mộng Du

Phụ Nữ Mới

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