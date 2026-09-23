Lê Giang Patrik gặp sự cố "dở khóc dở cười" ở sân bay

Chiều 23/9, đội tuyển Việt Nam đã chính thức có mặt tại sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia) sau chuyến bay kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay khi vừa hạ cánh, không khí của toàn đội diễn ra vô cùng thoải mái.

Nhưng trước khi rời sân bay, thủ thành Patrik Lê Giang cùng tiền đạo Nguyễn Tài Lộc gặp sự cố dở khóc dở cười khi để quên hành lý. Patrik cùng Tài Lộc và Xuân Son thảnh thơi rủ nhau đi mua cà phê, mải trò chuyện nhưng chưa nhận hành lý ở băng chuyền. Phát hiện ra sự cố "khó đỡ" này, cả hai đành ngậm ngùi quay ngược trở lại khu vực bên trong để lấy vali và bị các thành viên trong đoàn trêu đùa.

Lê Giang Patrik gặp sự cố nhỏ ở sân bay (Ảnh: VFF)

Bỏ qua sự cố nhỏ đầy vui vẻ, không khí chung của đội tuyển Việt Nam tại Jakarta ghi nhận trạng thái tâm lý vô cùng tự tin và thoải mái. Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), thầy trò HLV Kim Sang Sik được Ban Tổ chức chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng bảng.

Tuyển Việt Nam có mặt ở Indonesia (Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội tuyển trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.