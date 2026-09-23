Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lê Giang Patrik gặp sự cố "dở khóc dở cười" ở sân bay

| | Lifestyle

Lê Giang Patrik cùng tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia, sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiều 23/9, đội tuyển Việt Nam đã chính thức có mặt tại sân bay Soekarno-Hatta (Jakarta, Indonesia) sau chuyến bay kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay khi vừa hạ cánh, không khí của toàn đội diễn ra vô cùng thoải mái.

Nhưng trước khi rời sân bay, thủ thành Patrik Lê Giang cùng tiền đạo Nguyễn Tài Lộc gặp sự cố dở khóc dở cười khi để quên hành lý. Patrik cùng Tài Lộc và Xuân Son thảnh thơi rủ nhau đi mua cà phê, mải trò chuyện nhưng chưa nhận hành lý ở băng chuyền. Phát hiện ra sự cố "khó đỡ" này, cả hai đành ngậm ngùi quay ngược trở lại khu vực bên trong để lấy vali và bị các thành viên trong đoàn trêu đùa.

Lê Giang Patrik gặp sự cố nhỏ ở sân bay (Ảnh: VFF)

Bỏ qua sự cố nhỏ đầy vui vẻ, không khí chung của đội tuyển Việt Nam tại Jakarta ghi nhận trạng thái tâm lý vô cùng tự tin và thoải mái. Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), thầy trò HLV Kim Sang Sik được Ban Tổ chức chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng bảng.

Tuyển Việt Nam có mặt ở Indonesia (Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

(Ảnh: VFF)

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội tuyển trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ca sĩ Việt 34 tuổi làm mẹ đơn thân, sống cùng con gái trong penthouse 214m²

Ca sĩ Việt 34 tuổi làm mẹ đơn thân, sống cùng con gái trong penthouse 214m² Nổi bật

Biệt phủ sáng nhất Thanh Hoá

Biệt phủ sáng nhất Thanh Hoá Nổi bật

Tình hình của nữ MC quê Thanh Hoá đang dẫn thì bị banner đổ sập lên người

Tình hình của nữ MC quê Thanh Hoá đang dẫn thì bị banner đổ sập lên người

20:55 , 23/09/2026
Phát hiện thảo nguyên gần 100 ha cách Hà Nội 130 km như "Mông Cổ thu nhỏ", làng đang tranh giải thế giới

Phát hiện thảo nguyên gần 100 ha cách Hà Nội 130 km như "Mông Cổ thu nhỏ", làng đang tranh giải thế giới

20:46 , 23/09/2026
Nam NSND đình đám bỏ TP.HCM về bán cà phê, đồ ăn sáng ở đường Nguyễn Trung Trực, An Giang

Nam NSND đình đám bỏ TP.HCM về bán cà phê, đồ ăn sáng ở đường Nguyễn Trung Trực, An Giang

20:29 , 23/09/2026
MC Thanh Thanh Huyền vấp tranh cãi với phát ngôn về giỗ Tổ ngành Sân khấu: "Không phải ai cũng tham gia được, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi”

MC Thanh Thanh Huyền vấp tranh cãi với phát ngôn về giỗ Tổ ngành Sân khấu: "Không phải ai cũng tham gia được, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi”

20:18 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên