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Mỹ nhân Việt cưới chồng Tây hơn 8 tuổi, sống trong penthouse rộng 280m², đẹp xịn từng centimet

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Cơ ngơi của nữ nghệ sĩ tọa lạc tại TP.HCM, sở hữu view thoáng đãng ngắm toàn cảnh thành phố.

Đoan Trang (SN 1978) là giọng ca quen thuộc của làng nhạc Việt, được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc như Tóc hát, Socola, Khi ta hai mươi... Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, nữ ca sĩ còn được nhiều người ngưỡng mộ khi có hôn nhân viên mãn bên ông xã người Thụy Điển và cô con gái xinh như công chúa. Kết hôn năm 2012, Đoan Trang và ông xã hơn cô 8 tuổi đã có hơn một thập kỷ đồng hành bên nhau. Cặp đôi từng có thời gian định cư tại Singapore trước khi trở về Việt Nam sinh sống vào năm 2025. Hiện gia đình nữ ca sĩ sống trong căn penthouse rộng 280m² thuộc một khu căn hộ cao cấp tại TP.HCM. Cơ ngơi được thiết kế theo dạng duplex, gồm 4 phòng ngủ, gây ấn tượng với phòng khách rộng thoáng nhờ trần cao, kết hợp nội thất gỗ mang phong cách hiện đại, ấm cúng.

Không gian phòng khách trong cơ ngơi của Đoan Trang ghi điểm với vẻ đẹp hiện đại, thoáng đãng. Bộ sofa màu trắng kết hợp cùng bàn trà thiết kế tối giản, không cầu kỳ họa tiết, mang đến cảm giác gọn gàng mà vẫn tinh tế. Đối diện là khu vực tivi được thiết kế âm tủ, nổi bật với hệ tủ màu trắng sáng đồng điệu cùng tổng thể căn hộ. Một trong những điểm đắt giá của phòng khách là trần nhà cao thoáng cùng hệ cửa kính lớn, giúp ánh sáng tự nhiên dễ dàng tràn vào, khiến không gian càng thêm rộng rãi và sáng sủa. Ngay bên cạnh là ban công thoáng đãng, được Đoan Trang tô điểm bằng một vài chậu cây xanh, tạo thêm nét tươi mát và gần gũi cho tổ ấm.

Không gian sống của Đoan Trang được điểm xuyết bằng chất liệu gỗ, tạo cảm giác ấm áp, thư thái mà vẫn bắt mắt. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là cầu thang dẫn lên tầng trên với thiết kế dạng xương cá độc đáo. Thay vì sử dụng tay vịn truyền thống, vợ chồng Đoan Trang lựa chọn hệ dây cáp, giúp khu vực cầu thang trông nhẹ nhàng, thoáng mắt và không làm không gian bị bí bách. Khoảng trống dưới chân cầu thang cũng được tận dụng khéo léo để đặt một chậu cây cỡ lớn. Mảng xanh vừa trở thành điểm nhấn nổi bật cho căn nhà, vừa được bố trí gọn gàng, không gây vướng víu trong quá trình di chuyển.

Khu vực bàn ăn được bố trí ngay phía sau sofa, tạo nên sự liền mạch trong không gian sinh hoạt chung. Nổi bật ở trung tâm là bộ bàn ăn dài bằng gỗ, mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi. Thiết kế mở cùng ban công ngay bên cạnh giúp khu vực này luôn thoáng đãng, ngập ánh sáng và mang đến một góc dùng bữa vô cùng thư thái, chill mà vẫn tinh tế.

Penthouse của Đoan Trang gây ấn tượng với loạt chậu cây, bình hoa được nữ ca sĩ tự tay lựa chọn và sắp đặt để làm đẹp không gian sống. Trên nền thiết kế hiện đại, những mảng xanh cùng sắc màu rực rỡ của hoa mang đến cảm giác tươi mới, sinh động, giúp cơ ngơi vốn đã đẹp mắt càng thêm có sức sống và gần gũi.

Theo Phác Thái Anh

Phụ Nữ Mới

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