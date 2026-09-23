Nam ca sĩ U40 quê Hà Nội vừa có bộ phim đạt top 1 doanh thu cao nhất mọi thời đại dành cho phim concert của nghệ sĩ Việt

Theo thông tin do nam ca sĩ Soobin công bố trên trang fanpage chính thức vào tối ngày 23/9, bộ phim âm nhạc đầu tay của anh mang tên Soobin Live Concert Movie: All-Rounder đã đạt top 1 doanh thu cao nhất mọi thời đại dành cho phim concert của nghệ sĩ Việt.

Bộ phim Soobin Live Concert Movie: All-Rounder có thời lượng khoảng 109 phút (Ảnh: Soobin)

Dựa theo thống kê của Box Office Vietnam, bộ phim của nam ca sĩ này đã đạt doanh thu hơn 13 tỷ đồng sau hơn 10 ngày khởi chiếu. Với mức doanh thu này, hiện bộ phim xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng các bộ phim đang được chiếu ngoài rạp, chỉ sau Lên hương và Út Lan 2.

Theo đó bộ phim Soobin Live Concert Movie: All-Rounder có thời lượng 109 phút, tái hiện chuỗi concert cùng tên của Soobin, diễn ra tại Hà Nội và TPHCM.

Không đơn thuần ghi lại sân khấu, bộ phim đan xen các tiết mục biểu diễn với hình ảnh hậu trường, quá trình chuẩn bị chương trình và những chia sẻ của Soobin về chặng đường làm nghề.

Trên sân khấu All-Rounder, Soobin trình diễn khoảng 30 ca khúc, kết hợp nhiều hình thức như hát live, chơi nhạc cụ, hát xẩm, vũ đạo và dẫn dắt chương trình.

Tại buổi công chiếu, nam ca sĩ chia sẻ rằng 3 đêm concert là thành quả sau thời gian dài chuẩn bị và bộ phim giúp anh có dịp nhìn lại hành trình ấy từ vị trí của một khán giả.

Nam ca sĩ giao lưu cùng người hâm mộ trong buổi khởi chiếu (Ảnh: Soobin)

Soobin tên thật Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, rapper và nhà sản xuất âm nhạc, xuất thân từ giới underground. Nam ca sĩ từng được biết đến qua các ca khúc như Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Anh đã quen với cô đơn và Xin đừng lặng im.

Những năm gần đây, Soobin có sự chuyển hướng rõ nét trong âm nhạc khi kết hợp chất liệu dân gian với âm thanh hiện đại. Anh gây chú ý với Trống cơm trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, sau đó tiếp tục khai thác hướng đi này trong các sản phẩm và sân khấu cá nhân.

Năm 2025, Soobin thực hiện concert cá nhân đầu tiên mang tên All-Rounder, sau 14 năm hoạt động nghệ thuật. Ba đêm diễn đã thu hút khoảng 40.000 khán giả.

Soobin được đánh giá là một trong những nghệ sĩ đa tài trong showbiz Việt (Ảnh: Soobin)

Việc đưa concert lên màn ảnh vì thế được xem như bước tiếp theo của dự án. Thay vì chỉ lưu giữ những đêm diễn dưới dạng bản ghi hình, Soobin Live Concert Movie: All-Rounder được xây dựng như một bộ phim âm nhạc, kết hợp sân khấu, hậu trường và câu chuyện cá nhân của nghệ sĩ.