Công an sân xác minh hàng loạt túi xách 500 triệu, đồng hồ Rolex 600 triệu... nằm rải rác ở sân bay Tân Sơn Nhất

Theo Cổng TTĐT về xuất nhập cảnh Việt Nam, trong tháng 8 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã nhiều lần phát hiện, tìm kiếm và trao trả tài sản, giấy tờ hành khách bỏ quên, thất lạc.

Cụ thể vào 20h10 ngày 4/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ga đến quốc nội, Hạ sĩ Nguyễn Văn Dũng, Đội Kiểm soát An ninh quốc nội 1 phát hiện một túi xách do hành khách bỏ quên trong nhà vệ sinh. Qua kiểm tra, túi xách có tài sản trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu đã bảo quản tài sản theo quy định, đồng thời khẩn trương xác minh, tìm chủ sở hữu. Tài sản sau đó được trao trả đầy đủ cho chị Lương Nguyễn Yến Phương, hành khách trên chuyến bay VJ385 từ Quy Nhơn đến TP. Hồ Chí Minh. Nhận lại tài sản, chị Phương bày tỏ sự xúc động và cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu đã có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hạ sĩ Nguyễn Văn Dũng tận tay trao lại tài sản cho chị Phương. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

Sau đó, sáng ngày 7/8, lúc 7h35, tại khu vực soi chiếu hành lý xách tay, Thượng sĩ Nguyễn Đức Cảnh, Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 3 phát hiện một đồng hồ Rolex do hành khách bỏ quên trên khay hành lý. Qua xác minh, tài sản trị giá khoảng 600 triệu đồng được xác định là của anh Phan Trung Hậu - hành khách trên chuyến bay CI782. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cùng cán bộ, chiến sĩ đã trao trả nguyên vẹn chiếc đồng hồ cho hành khách.

Thượng sĩ Nguyễn Đức Cảnh cùng đồng đội tận tay trao lại tài sản cho anh Hậu. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

Đến ngày 15/8, Thượng sĩ Bùi Thị Tuyết Sương, Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 5 tiếp tục phát hiện một điện thoại di động do hành khách đánh rơi. Đồng chí Tuyết Sương cùng cán bộ, chiến sĩ trong đội nhanh chóng xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu và trao trả điện thoại cho chị Nguyễn Thị Kỳ Thảo.

Chỉ sau đó 1 ngày (tức 16/8), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thiếu úy Vũ Đức Anh Tuấn, Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 5 phát hiện một túi xách do hành khách bỏ quên. Bên trong có 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 1 nhẫn kim loại màu trắng đính đá, 1 máy tính bảng, 2 ví tiền với 65 USD và 8 triệu đồng, 2 hộ chiếu Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Ngay sau đó, đồng chí Vũ Đức Anh Tuấn cùng cán bộ, chiến sĩ đã xác minh và trao trả toàn bộ tài sản cho chị Mai Anh Thư.

Tiếp tục đến ngày 23/8, Trung tá Trần Danh Tuyên, Đội Kiểm soát ANQT 4 phát hiện tài sản do hành khách bỏ quên tại khu vực cửa khởi hành, gồm 1 iPad và 1 MacBook Pro. Qua xác minh, tài sản được xác định của hành khách Daechan Ahn, sinh năm 1991, quốc tịch Hàn Quốc, đi trên chuyến bay VJ 860. Tài sản sau đó được trao trả đầy đủ cho hành khách.

Trung tá Trần Danh Tuyên tận tay trao lại tài sản cho hành khách Daechan Ahn. Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

Đến 10h30 ngày 27/8, tại khu vực máy soi Nhà ga T3, Thượng sĩ Nguyễn Hoàng Hiệp phát hiện một túi xách do hành khách bỏ quên. Bên trong có 116.160.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Sau khi xác minh, cán bộ, chiến sĩ đã trao trả toàn bộ tài sản cho anh Nguyễn Duy Kiên.

Gần đây nhất ngày 29/8, tại nhà ga đi quốc tế Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, anh Yoshida Atsue và chị Mori Moeka, quốc tịch Nhật Bản, trình báo bị thất lạc hộ chiếu trong quá trình di chuyển bằng taxi từ sáng cùng ngày để làm thủ tục chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Osaka. Tiếp nhận thông tin, Đại úy Nguyễn Hoàng Minh Phương, Đội Kiểm soát An ninh quốc tế 4 cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng xác minh, liên hệ với ứng dụng đặt xe và tài xế. Qua phối hợp tìm kiếm, hộ chiếu được tìm thấy và trao tận tay chị Mori Moeka.

Những trường hợp trên là những việc làm cụ thể, được cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thực hiện trong quá trình công tác hằng ngày. Từ việc phát hiện tài sản có giá trị lớn, xác minh người bỏ quên tài sản đến hỗ trợ hành khách nước ngoài tìm lại hộ chiếu, mỗi hành động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật và thái độ tận tình phục vụ Nhân dân.

Theo Cổng TTĐT về xuất nhập cảnh Việt Nam