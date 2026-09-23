Chính thức: Danh sách 91 ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ vừa ban hành Quyết định số 2778/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2026 về Danh mục các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quyết định, danh mục gồm các ngành đào tạo ở các trình độ của giáo dục đại học, thuộc 15 nhóm ngành được quy định tại Điều 3 Nghị định 179/2026/NĐ-CP. Các ngành được xác định theo Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT ngày 28/8/2026.

Danh mục được chia thành hai nhóm lớn gồm các ngành khoa học cơ bản và các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, với tổng cộng 91 ngành.

Trong đó, nhóm khoa học cơ bản có 29 ngành, thuộc 5 nhóm ngành gồm Sinh học, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Toán học và Thống kê.

Nhóm Sinh học gồm 7 ngành: Sinh học, Nhân chủng học, Vi sinh vật học, Lý sinh học, Hóa sinh học, Sinh thái học và Di truyền học.

Nhóm Khoa học vật chất có 12 ngành, trong đó có Thiên văn học, Vật lý học, Vật lý chất rắn, Vật lý nguyên tử và hạt nhân, Cơ học, Quang học, Vật lý địa cầu, Hóa học, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa phân tích và Hóa lý.

Bên cạnh đó, nhóm Khoa học trái đất gồm 6 ngành, nhóm Toán học có 3 ngành và nhóm Thống kê có 1 ngành.

Danh sách 29 ngành khoa học cơ bản được áp dụng chính sách học bổng (Nguồn: MOET)

Đáng chú ý, 62 ngành còn lại thuộc nhóm kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, trải rộng trên 13 nhóm ngành. Đây là nhóm có nhiều ngành gắn với những lĩnh vực công nghệ mới và nhu cầu nhân lực chất lượng cao như Công nghệ bán dẫn, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An ninh mạng, Kỹ thuật Robot, Kỹ thuật cơ điện tử, Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật không gian và Kỹ thuật hạt nhân.

Các ngành khác trong danh mục thuộc nhiều lĩnh vực như Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học trái đất, Toán học, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ và Xây dựng.

Danh sách 62 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng (Nguồn: MOET)

Một điểm đáng chú ý trong quyết định của Bộ GD&ĐT là việc xác định ngành đào tạo thuộc phạm vi áp dụng chính sách học bổng sẽ căn cứ vào mã ngành của chương trình đào tạo theo Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT và danh mục ban hành kèm theo Quyết định 2778.

Điều này có nghĩa tên chương trình đào tạo không phải là căn cứ để thay đổi việc xác định ngành thuộc diện áp dụng chính sách. Người học cần đối chiếu mã ngành của chương trình với danh mục được Bộ GD&ĐT ban hành để xác định ngành đào tạo có thuộc phạm vi chính sách hay không.

Trong trường hợp danh mục ngành đào tạo có thay đổi về tên ngành, mã ngành, tách hoặc nhập ngành, thay thế ngành hoặc bổ sung ngành mới thuộc phạm vi các nhóm ngành được quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP, Bộ GD&ĐT sẽ rà soát và cập nhật danh mục.

Đáng chú ý, những thay đổi mang tính kỹ thuật về tên hoặc mã ngành sẽ không làm thay đổi quyền hưởng chính sách đã được xác định đối với người học trước thời điểm danh mục được cập nhật.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo