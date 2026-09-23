1 khách hàng SN 1970 đến BIDV để thực hiện giao dịch số tiền 25 triệu đồng: Công an nhận tin báo vào cuộc xác minh

Mới đây, Công an xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “mở mốc quà tặng” trúng thưởng trên mạng xã hội.

Cụ thể ngày 22/9, Công an xã Vị Xuyên nhận được thông tin của Phòng giao dịch Vị Xuyên - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) về việc có khách hàng là chị L.T.H.H. đến thực hiện giao dịch với lý do chuyển tiền nhận quà trúng thưởng với số tiền 25 triệu đồng.

Công an xã Vị Xuyên tuyên truyền, giải thích các thủ đoạn lừa đảo cho chị L.T.H.H. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Vị Xuyên đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng để tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định chị L.T.H.H. (SN 1970, trú tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang) đã bị 01 tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính giới thiệu chị là khách hàng tiềm năng nên được ưu đãi quay trúng thưởng, nếu muốn nhận thưởng phải chuyển tiền để nhận. Đối tượng yêu cầu chị L.T.H.H. chuyển tiền để “mở các mốc quà tặng”, đồng thời dụ dỗ số tiền chuyển càng lớn thì giá trị quà nhận được càng cao.

Công an xã Vị Xuyên đã kiểm tra, giải thích, cảnh báo để chị L.T.H.H. nhận ra đây là hành vi lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng hiện nay. Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa Công an xã và Ngân hàng, giao dịch đáng ngờ đã được ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại về tài sản.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này và bảo vệ an toàn tài sản của bản thân cùng gia đình, Cơ quan Công an khuyến cáo toàn thể người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Tuyệt đối không tin, không làm theo các thông báo trúng thưởng, tri ân khách hàng qua tin nhắn, cuộc gọi, hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính. Các chương trình khuyến mãi, trúng thưởng hợp pháp của doanh nghiệp luôn được công khai minh bạch và không bao giờ bắt người nhận thưởng phải chuyển tiền trước dưới bất kỳ hình thức nào.

- Không cung cấp thông tin cá nhân, số Căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hay mật khẩu ứng dụng ngân hàng cho bất kỳ ai trên không gian mạng. Không truy cập vào các đường link lạ hoặc tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc do đối tượng gửi.

- Khi nảy sinh nghi vấn hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường (như bị hối thúc chuyển tiền gấp, yêu cầu giữ bí mật giao dịch...), người dân cần ngay lập tức dừng mọi giao dịch, liên hệ với người thân hoặc đến ngay trụ sở Công an xã, phường gần nhất, các phòng giao dịch ngân hàng để được hỗ trợ kiểm tra, xác minh kịp thời.

- Tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người thân trong gia đình, đặc biệt là người lớn tuổi, phụ nữ và những người ít tiếp cận thông tin công nghệ về các thủ đoạn lừa đảo này để chủ động phòng tránh.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an